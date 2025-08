The Metropolitan - Điểm sáng đầu tư ở phía Đông Thủ đô

Căn hộ “xanh” được ưa chuộng

Sau giai đoạn dài trầm lắng vì lãi suất và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, thị trường bất động sản đang phục hồi, nhất là ở phân khúc căn hộ. Theo báo cáo thị trường quý II của Batdongsan.com.vn, chung cư tiếp tục nắm ưu thế, chiếm tới 29% mức độ quan tâm toàn thị trường, vượt xa các loại hình như đất nền hay nhà riêng.

Điểm nổi bật là sự trở lại mạnh mẽ của nhóm người mua ở thực. Khảo sát tâm lý người tiêu dùng cho thấy, phần lớn lý do mua bất động sản là để an cư hoặc khai thác cho thuê. Các yếu tố như pháp lý dự án, hạ tầng kết nối, hệ thống tiện ích và cảnh quan thiết kế được người mua đặt lên hàng đầu.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, người mua nhà ngày càng khắt khe hơn về chất lượng không gian sống. Có tới 86% người được hỏi cho biết quan tâm đến việc sở hữu một ngôi nhà xanh, 88% sẵn sàng trả thêm tiền nếu bất động sản đó đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường bền vững. Trong bối cảnh môi trường ngày càng ô nhiễm, bất động sản xanh không còn là xu hướng, mà trở thành chuẩn sống mới của tầng lớp trung lưu tại đô thị lớn.

Nhờ đó, những sản phẩm căn hộ có pháp lý minh bạch, môi trường sống xanh, sạch, trong lành và hạ tầng hoàn chỉnh đang trở thành điểm đến an toàn cho cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư trường vốn. Đây cũng là những lợi thế của Vinhomes Ocean Park 1 giúp đại đô thị thu hút lực cầu. Các khu thuộc dự án The Metropolitan ghi nhận thanh khoản tốt sau thời gian ngắn bung hàng.

Căn hộ xanh nằm trong đại đô thị tích hợp tiện ích được người mua quan tâm.

The Metropolitan - Cơ hội an cư và đầu tư tại Vinhomes Ocean Park 1

Không chỉ nổi bật nhờ đón trúng xu hướng săn căn hộ xanh giữa lúc thị trường khan hàng chất lượng, The Metropolitan còn ghi điểm khi hội tụ những giá trị vàng của Vinhomes Ocean Park 1 - “quận trung tâm” của Ocean City. Dự án gồm 4 khu mang 4 phong cách độc đáo, lấy cảm hứng từ các thành phố đáng sống trên thế giới. Đó là The Zurich - “Thụy Sĩ thu nhỏ” đầy sang trọng; The Beverly - không gian sống thời thượng đậm chất Mỹ; The Paris - phong cách Pháp hào hoa, The London - mang hơi thở Anh quốc thanh lịch.

Kế bên The Metropolitan là mạng lưới giáo dục với 6 trường học đến từ các thương hiệu Vinschool, VinUni, Brighton College, Dewey… The Metropolitan còn thừa hưởng toàn bộ các đại tiện ích của Vinhomes Ocean Park 1, như hồ San Hô, hồ Ngọc Trai 24,5ha, biển hồ nước mặn Crystal Lagoon 6,1ha, tháp văn phòng TechnoPark, Vincom Mega Mall, bệnh viện quốc tế Vinmec đang xây dựng... Nhờ đó, các nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, giải trí, học tập và làm việc đều được đáp ứng ngay trong phạm vi đi bộ.

The Metropolitan nằm ngay tại tâm điểm giáo dục của Vinhomes Ocean Park 1.

The Metropolitan còn hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng đắt giá khi nằm tiếp giáp với các tuyến đường huyết mạch, như đường Lý Thánh Tông, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nút giao Cổ Linh, Vành đai 3.5, Vành đai 4. Trong tương lai, khi metro số 8 hoàn thành với trạm dừng được xây dựng ngay Vinhomes Ocean Park 1, sẽ bổ sung thêm trục kết nối nội đô, tạo điều kiện để cư dân vừa được sinh sống trong không gian xanh mát, vừa thuận tiện di chuyển và làm việc tại trung tâm Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Không chỉ là nơi đáng sống, The Metropolitan còn là điểm sáng đầu tư nhờ mức giá cạnh tranh. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, quý II, khu vực Gia Lâm là một trong những điểm ghi nhận tốc độ tăng giá căn hộ nhanh, tới 89% so với quý I/2023. Giỏ hàng ít ỏi cuối cùng của The Metropolitan càng thêm hấp dẫn khi chủ đầu tư mang đến các phương án thanh toán linh hoạt, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng cho khoản vay tới 70% giá bán hoặc trong 48 tháng cho khoản vay 45% giá bán; cùng quà tặng tương đương 4% và gói Tài Lộc có giá trị lên tới 200 triệu đồng.

Do đó, việc sở hữu bất động sản tại một đại đô thị đã đi vào vận hành đồng bộ, có cộng đồng cư dân lên tới hơn 60.000 người, tiện ích hoàn thiện và mặt bằng giá vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, được xem là khoản đầu tư bền vững, sinh lời kép từ cả lãi vốn và cho thuê.

Nguồn cung căn hộ tại phía Đông đang cạn dần. Trong thời gian tới, khi The Zurich bắt đầu bàn giao và lấp đầy, theo sau là The Paris, The London, The Beverly, The Metropolitan hứa hẹn sẽ trở thành “tâm điểm thượng lưu” sôi động, phồn hoa - nơi vừa an cư, vừa có tiềm năng tích lũy giá trị cho các nhà đầu tư dài hạn.