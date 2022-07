The Horizon Mansion: Dinh thự dành riêng cho giới thượng lưu

Kiến trúc "nương tựa" thiên nhiên trọn vẹn cảm xúc

Khi đã đạt đến những đỉnh cao về vật chất, xu hướng của giới thượng lưu sẽ chú trọng tới chất lượng cuộc sống thực thụ, luôn khao khát tìm đến những chốn an nhiên giữa thiên nhiên thuần khiết. Ngay cả những tỷ phủ trên thế giới như Bill Gate hay Oprah Whitney đều dành tâm huyết đầu tư vào những căn dinh thự gắn kết hoàn hảo cùng thiên nhiên với mức giá cực kỳ đắt đỏ.

Sống thời thượng giữa thiên nhiên thơ mộng tại The Horizon Mansion.

Tại The Horizon Mansion được kiến tạo nơi cao độ 200m tự nhiên của ngọn núi, tầm nhìn Paronama không giới hạn.

The Horizon Mansion mang đến cho chủ nhân một cuộc sống không khoảng cách với thiên nhiên trong lành, xanh mát, nơi sức khỏe được tái tạo và thư thái trong tâm hồn, dễ dàng cảm nhận sâu sắc hơi thở của đất trời tự do. Mỗi ngày trôi qua tại dinh thự The Horizon là mỗi phút giây thưởng lãm nghệ thuật, chạm vào thiên nhiên trong chính không gian của riêng mình.

Nằm ở vị trí độc bản cao nhất của phân khu The Azura - phân khu đẳng cấp nhất của quần thể nghỉ dưỡng hạng sang Ivory Villas & Resort, The Horizon Mansion không chỉ là tâm điểm của cuộc sống thượng lưu, mà còn được bao bọc bởi hơn 2.000ha rừng tự nhiên tạo nên môi trường sống trong lành và yên tĩnh.

The Horizon Mansion - "Địa hạt riêng" chỉ dành cho giới siêu giàu

Thuộc dòng sản phẩm tiên phong cho xu hướng sống độc bản cao cấp của thời đại mới, The Horizon Mansion được "may đo" với tiêu chí an toàn - riêng tư - sinh thái - phồn thịnh cho riêng từng chủ nhân danh giá. Không chỉ tạo ra một nơi để ở, dinh thự The Horizon còn mang lại nhiều giá trị cảm xúc cho chủ nhân, niềm tự hào khi sở hữu một tác phẩm nghệ thuật độc bản không dành cho số đông.

The Horizon Mansion được "may đo" với tiêu chí an toàn - riêng tư - sinh thái - phồn thịnh cho riêng từng chủ nhân.

Chủ đầu tư cho biết, mỗi căn dinh thự là một kiệt tác "độc bản" được chỉn chu ở từng đường nét thiết kế. Kiến trúc của dinh thự The Horizon mang đến cho chủ nhân sự sở hữu trọn vẹn và làm chủ một không gian rộng, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn tôn lên những đường nét hiện đại, sang trọng và tinh tế. Được thiết kế theo trường phái không gian mở, mỗi căn dinh thự có kiến trúc sang trọng, hòa quyện với thiên nhiên, đưa thiên nhiên vào từng góc nhỏ không gian. Thoáng mở nhưng lại rất riêng tư và an toàn.

Yếu tố ghi điểm với các chủ nhân tương lai của dinh thự The Horizon là có thể tùy ý lựa chọn các mẫu thiết kế nội thất ấn tượng theo phong cách riêng tạo nên một không gian nghỉ dưỡng có cá tính độc bản trong từng đường nét. Chủ nhân có thể tùy ý lựa chọn các mẫu thiết kế nội thất theo phong cách Scandinavian, phong cách nhiệt đới, tân cổ điển... hay sáng tạo riêng để tạo nên một không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo, thể hiện đẳng cấp và dấu ấn cá nhân của từng gia chủ.

Tiện ích đẳng cấp tại The Horizon Mansion.

Chủ nhân dinh thự The Horizon ngoài thừa hưởng những tiện ích chung còn trải nghiệm phong cách nghỉ dưỡng thượng lưu như: Không gian ấm cúng tại nhà hàng The Bistro Hòa Bình; The Center - Tổ hợp văn hóa nghệ thuật ẩm thực - thương mại - dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp nhất, vườn nướng BBQ, phòng wine, karaoke luxury, hầm rượu vang, bể bơi vô cực cùng tổ hợp chăm sóc sức khỏe (spa, yoga, gym...) tiêu chuẩn quốc tế.

"Một xã hội thu nhỏ của giới thượng lưu" đang được kiến tạo bởi những chủ nhân The Horizon Mansion. Niềm kiêu hãnh của chính những chủ nhân như khẳng định vị thế sở hữu những dinh thự độc bản, giúp định danh giá trị bản thân.