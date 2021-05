The Hill - căn hộ nghỉ dưỡng lý tưởng tại Nam Phú Quốc

Dân trí Nằm tại tâm điểm thị trấn Địa Trung Hải (Nam Phú Quốc), những tòa căn hộ The Hill thuộc khu phức hợp Sun Grand City Hillside Residence không chỉ biểu trưng cho sự trỗi dậy vươn cao của thành phố đảo, mà còn xác lập chuẩn mực nghỉ dưỡng lý tưởng mới.

Kiến tạo điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng

Những trải nghiệm đi cáp treo vượt biển dài nhất thế giới ra đảo Hòn Thơm, khám phá tour 4 đảo lặn ngắm san hô hay nghỉ dưỡng tại những resort sang chảnh ở Nam đảo… đã góp phần nâng tầm vị thế du lịch Phú Quốc, đưa đảo Ngọc lọt Top 15 hòn đảo tốt nhất để sống sau khi nghỉ hưu, theo bình chọn mới đây của trang International Living.

The Hill thuộc Sun Grand City Hillside Residence - 1 trong 3 mảnh ghép của thị trấn Địa Trung Hải tráng lệ bên bờ Nam Phú Quốc

Điểm đến đại diện của Việt Nam ghi dấu ấn bởi văn hóa, lịch sử cũng như địa điểm sống phong phú từ nông thôn đến thị thành, bên cạnh vẻ đẹp được thiên nhiên ưu đãi.

Tới đây, khi thị trấn Địa Trung Hải tráng lệ tại bờ Nam Phú Quốc với nét kiến trúc tinh tế, lãng mạn và bộ sưu tập hơn 60 công trình tiện ích được hoàn thiện, vị thế "điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu" của Phú Quốc sẽ càng được củng cố vững chắc. Đặc biệt, các tòa cao ốc đầu tiên thuộc phân khu The Hill trong dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence mang đến dòng căn hộ nghỉ dưỡng trên đỉnh đồi, sát biển, sở hữu lâu dài duy nhất của Phú Quốc, được đánh giá hội tụ mọi yếu tố lý tưởng để thu hút du khách cũng như giúp nhà đầu tư "hốt bạc" trong tương lai.

The Hill mang đến dòng căn hộ nghỉ dưỡng trên đỉnh đồi, sát biển, sở hữu lâu dài hiếm hoi ở Phú Quốc

Không bất ngờ khi The Hill đang đi trên con đường "độc đạo" để định vị mình là căn hộ nghỉ dưỡng lý tưởng ở Nam Phú Quốc, cũng như toàn thành phố đảo. Bởi lẽ, bên cạnh tọa lạc tại vị trí huyết mạch nơi trái tim của hệ sinh thái Sun Group tại Nam Phú Quốc, các căn hộ The Hill còn nằm ngay ga đi cáp treo Hòn Thơm (điểm hút khách bậc nhất tới Nam đảo), sở hữu tầm view đẳng cấp và được bàn giao hoàn thiện nội thất chuẩn gu.

Đặc biệt, căn hộ The Hill rất gần các công trình biểu tượng độc đáo do Sun Group kiến tạo tại thị trấn Địa Trung Hải, đó là tháp đồng hồ cao 75m, Cầu Hôn, show trình diễn Vortex, "bến cảng phồn hoa" Sun Premier Village Primavera cùng hệ thống tiện ích nội/ngoại khu hoàn chỉnh, giúp nâng tầm trải nghiệm cho du khách.

Chẳng bao lâu nữa, nghỉ dưỡng tại căn hộ The Hill thuộc Sun Grand City Hillside Residence, giữa trung tâm thị trấn Địa Trung Hải Nam Phú Quốc sẽ không chỉ là lựa chọn lý tưởng của những người muốn an dưỡng tuổi già, mà còn là khao khát của mọi du khách, mọi lứa tuổi khi muốn hòa mình vào thiên nhiên và tìm đến sự cân bằng. Nếu vẻ đẹp vi diệu bậc nhất của Phú Quốc đã khơi dậy mong muốn đến sống - làm việc - nghỉ dưỡng cho mọi người thì căn hộ The Hilll tại "tâm điểm thị trấn Địa Trung Hải chính là gợi ý hoàn hảo.

Căn hộ The Hill sở hữu hệ thống tiện ích nội khu thời thượng với điểm nhấn Sky lounge, 2 bể bơi vô cực cao nhất Phú Quốc

Lợi thế đặc biệt của căn hộ nghỉ dưỡng The Hill

Nằm tại "chóp đỉnh" của tam giác thị trấn Địa Trung Hải, vị trí cao nhất trên đỉnh đồi, 2 tòa căn hộ H3-H4 thuộc phân khu The Hill (phân khu cao tầng mở bán đầu tiên của Sun Grand City Hillside Residence) thu trọn vượng khí của cả vùng đất mà tương lai sẽ là trung tâm mới của đảo Ngọc. Với chiều cao tối đa lên đến gần 130m so với mực nước biển, 2 tòa căn hộ này giữ vị trí "nóc nhà" của thị trấn Địa Trung Hải. Khách lưu trú tại những tầng cao nhất sẽ thu trọn vào tầm mắt khung cảnh tuyệt mỹ của biển trời lam ngọc lúc bình minh hay hoàng hôn.

Trong khi đó, 2 tòa H1-H2 nằm về phía Bắc lại sở hữu tầm view hướng về các công trình biểu tượng mới của Nam đảo, đặc biệt là dễ dàng chiêm ngưỡng lễ hội pháo hoa hay các hoạt động giải trí, văn hóa, nghệ thuật diễn ra trên bờ biển từ chính ban công căn hộ.

Căn hộ The Hill trở thành hình mẫu căn hộ nghỉ dưỡng lý tưởng ở Phú Quốc

"Có 3 yếu tố khiến tôi cân nhắc trước khi mua BĐS. Thứ nhất là chủ đầu tư, Sun Group đã ghi dấu ấn đậm nét với những công trình đẳng cấp tại Nam Phú Quốc. Thứ 2 về vị trí, căn hộ Sun Grand City Hillside Residence có vị trí đắc địa, lưng tựa đồi, hướng ra biển, hưởng trọn các tiện ích và khu vui chơi giải trí xung quanh. Thứ 3 là điều kiện pháp lý, đây là dự án được sở hữu lâu dài, rất hiếm hoi tại Phú Quốc và trên cả Việt Nam", bà Đặng Phương Hằng, Tổng giám đốc CBRE Việt Nam chia sẻ lý do quyết định đầu tư ngay một căn hộ tại Sun Grand City Hillside Residence khi dự án vừa ra mắt.

Gần 600 căn hộ nghỉ dưỡng tại phân khu The Hill hưởng lợi nhờ hệ thống tiện ích nội khu thời thượng, gồm Sky lounge, 2 bể bơi vô cực cao nhất Phú Quốc, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, hệ thống shophouse chân đế; bên cạnh các tiện ích ngoại khu đẳng cấp như các công viên, quảng trường dạo bộ, bãi tắm công cộng… Không những thế, các căn hộ được thiết kế đa dạng, nhiều loại diện tích, công năng khác nhau và nội thất hiện đại nên rất phù hợp cho thuê.

Có thể nói, nếu cáp treo vượt biển Hòn Thơm trong khu du lịch Sun World Hon Thom Nature Park như "mồi câu" để hút hàng triệu lượt khách du lịch đến Nam Phú Quốc mỗi năm, thì thị trấn Địa Trung Hải với chuỗi công trình đẳng cấp đang được Sun Group đầu tư sẽ tạo thêm sức hút mạnh mẽ cho vùng đất này, giữ chân lượng khách khổng lồ ở lại lâu hơn và đặc biệt là chi tiêu nhiều hơn.

Tỷ lệ thuận với điều này, tiềm năng kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày theo mô hình Airbnb hay homestay của các căn hộ nghỉ dưỡng tại thị trấn Địa Trung Hải sẽ ngày một gia tăng. Giới chuyên gia dự báo, căn hộ The Hill thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence sẽ trở thành địa điểm lý tưởng để đón khách lưu trú, cũng như thiết lập mặt bằng giá mới, dẫn đầu thị trường căn hộ nghỉ dưỡng ở Phú Quốc.

Trường Thịnh