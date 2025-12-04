The Grand Ho Tram: Thủ phủ nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí của TPHCM và miền Nam

Với quy mô và hệ sinh thái đẳng cấp quốc tế, The Grand Ho Tram là tổ hợp vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng của toàn miền Nam, nơi sẽ hội tụ trọn vẹn giá trị mà du khách tìm kiếm.

Hồ Tràm - Thị trường đặc biệt cho khai thác nghỉ dưỡng, golf và gaming

Warburg Pincus - quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu nước Mỹ đã đầu tư vào Hồ Tràm trong hệ sinh thái của mình tại Việt Nam bởi địa danh này cùng lúc sở hữu ba lợi thế: thiên nhiên rừng biển nguyên bản, vị trí chiến lược kết nối thị trường TPHCM, miền Nam và thị trường toàn cầu, quy hoạch hạ tầng bùng nổ.

Hồ Tràm sở hữu hơn 32km đường bờ biển tự nhiên, chưa được khai thác nhiều. Đây là nơi từng được CNNGo bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Với quy hoạch nằm tách biệt khỏi các khu dân cư, Hồ Tràm được bao quanh bởi biển - rừng nguyên sinh, thời tiết ôn hòa hơn 300 ngày nắng, có suối khoáng nóng Bình Châu, không khí trong lành - một điểm đến lý tưởng cho các cư dân thành thị.

Với lợi thế cách trung tâm TPHCM 120km, Hồ Tràm từ lâu đã trở thành “sân sau nghỉ dưỡng” của người dân đô thị lớn nhất Việt Nam và các tỉnh miền Nam, nơi họ tìm đến để tận hưởng thiên nhiên, nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí.

Vào ngày 19/12, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ thông xe, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống chỉ khoảng 90 phút, sẽ đưa Hồ Tràm nói chung và The Grand Ho Tram nói riêng tiến gần hơn đến vai trò một “thủ phủ giải trí” của toàn bộ miền Nam.

Hạ tầng kết nối Hồ Tràm với thị trường miền Nam và toàn cầu đang về đích (Ảnh: The Grand Ho Tram).

Sở hữu hơn 3km mặt tiền biển, The Grand Ho Tram được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế, phát triển theo mô hình Integrated Resort - mô hình đã làm nên sức bật cho Las Vegas, Venetican Macau hay Marina Bay Sands. Điều tạo nên sự khác biệt của The Grand Ho Tram không chỉ nằm ở quy mô hay tiện ích, mà ở yếu tố độc bản. Đây là tổ hợp golf và gaming, mở ra kỷ nguyên giải trí mới cho thị trường phía Nam.

Kỷ nguyên mới của điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

The Grand Ho Tram đang dần trở thành biểu tượng mới của ngành giải trí gaming phía Nam: sôi động, sang trọng, gần các trung tâm đô thị và sân bay quốc tế Long Thành. Lợi thế này mang đến cơ hội bứt phá cho cả khu vực, thu hút lượng lớn du khách, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy phòng vượt trội và giá bán phòng ở mức cao trên thị trường.

Song hành cùng gaming phong cách Las Vegas, sân golf The Bluffs - top 35 thế giới, tạo nên giá trị kép hiếm có, hứa hẹn đưa The Grand Ho Tram trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á cho nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và các sự kiện văn hóa - thể thao - hoạt động MICE sôi nổi.

The Grand Ho Tram - tổ hợp golf và gaming hiếm hoi tại TPHCM (Ảnh: The Grand Ho Tram).

The Grand Ho Tram đã đưa vào vận hành hệ sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, từ không gian lưu trú mang thương hiệu InterContinental, Holiday Inn Resort, Fusion Ho Group cho đến các tiện ích đẳng cấp như chuỗi 9 hồ bơi rộng lớn, hệ thống hơn 17 nhà hàng Á - Âu, bar lounge, night club, spa, fitness, cinema.

Hiện tại, The Grand Ho Tram đang triển khai phân khu mới 35ha, với vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm hệ thống trung tâm tiện ích giải trí, gaming phong cách Las Vegas, chăm sóc - trị liệu sức khỏe toàn diện, trung tâm thể thao đa dạng, khu vui chơi gia đình và trung tâm sự kiện - hội nghị theo chuẩn quốc tế.

Tất cả nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng của hơn 36 triệu dân từ siêu đô thị TPHCM và miền Nam, những người sẵn sàng chi trả cho những kỳ nghỉ và hơn 25 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm khi sân bay Long Thành dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2026 - giai đoạn 1.

Thiên đường nghỉ dưỡng “Một điểm đến - Triệu trải nghiệm” (Ảnh: The Grand Ho Tram).

Sự hiện diện của tổ hợp có quy mô và tầm vóc như The Grand Ho Tram cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với ngành du lịch Việt Nam. Không chỉ kích hoạt dòng khách nội địa và thu hút du khách toàn cầu, mô hình giải trí tích hợp gaming và golf còn góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, thúc đẩy ngành du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, dự kiến đóng góp 15-17% GDP vào năm 2030.

Maia Resort Ho Tram - dự án thành phần mới nhất thuộc tổ hợp The Grand Ho Tram, được Fusion Hotel Group vận hành. Dự án được thị trường đón nhận với sự kiện ra mắt tòa tháp Happy và 36 căn Seaforest Villa, mang đến nhiều tiềm năng khai thác thương mại, du lịch bền vững.