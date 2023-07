The Dragon Castle - Nơi ngắm Hạ Long mỗi ngày

Đang trong giai đoạn cuối của quá trình hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao cho người mua, The Dragon Castle thu hút sự quan tâm và góp phần giúp thị trường bất động sản Hạ Long có giao dịch trong quý II/2023.

"Tôi mất vài tháng để quyết định mua trả góp căn hộ 3 phòng ngủ tại The Dragon Castle với số tiền tiết kiệm chưa đến 800 triệu đồng", anh Phong, khách hàng vừa chọn mua căn hộ tại đây và dự kiến sẽ nhận nhà trong 2-3 tháng tới, cho biết.

Hạ Long được ví như thiên đường của những ngọn núi đá hùng vĩ cùng vịnh biển tuyệt đẹp đón từ 2,5-3 triệu khách du lịch mỗi năm. Là người con của tỉnh Quảng Ninh, từ bé anh Phong đã mơ ước có một ngôi nhà tại thành phố du lịch hàng đầu này. Ước mơ thành hiện thực khi dự án The Dragon Castle chào báo với giá 30 triệu đồng/m2 kèm theo nhiều hình thức thanh toán.

Kết cấu xây dựng của The Dragon Castle kỳ vọng mang lại sự yên tâm về chất lượng cho cư dân (Ảnh: The Dragon Castle).

"Với tôi, nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng. Tôi muốn đó phải là nơi gia đình tôi sống thật bình an, hạnh phúc, an toàn và văn minh. The Dragon Castle được thiết kế cho tất cả nhu cầu của một gia đình ba thế hệ như gia đình tôi", anh Phong giải thích.

Là dân xây dựng, anh Phong yên tâm khi quan sát kết cấu và cảm quan căn hộ vừa mua. Anh chia sẻ: "Mọi căn phòng của căn hộ đều được bố trí tối ưu để nhận được luồng không khí tươi, tận dụng gió biển như một chiếc máy quạt khổng lồ, công suất vô hạn và miễn phí".

Chủ đầu tư cho biết, với 2,6 tỷ đồng, căn hộ 84m2 được trang bị sẵn nội thất: 3 điều hòa Samsung, tủ bếp, bếp điện, máy hút mùi, máy nước nóng… giúp các gia đình tiết kiệm được chi phí đầu tư nội thất lên tới gần 100 triệu đồng.

Để sở hữu căn hộ, anh Phong trả trước 30%, tương ứng với 780 triệu đồng, phần còn lại vay ngân hàng. "Trong 12 tháng đầu tiên sau khi nhận nhà, tôi không cần phải chi trả thêm vì đã được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất, tính ra gia đình tôi sẽ nhẹ được tầm 150 triệu tiền lãi", anh nói.

Nếu không vay ngân hàng, khách hàng trả từ 0,5% giá trị căn hộ tương đương với 13 triệu đồng mỗi tháng.

Thiết kế kiến trúc tại The Dragon Castle mang đậm chất Hàn Quốc (Ảnh: The Dragon Castle).

The Dragon Castle là một dự án được thiết kế để đáp ứng cuộc sống gia đình hiện đại. Ngay từ lúc bước chân vào, gia đình anh Phong cho biết đã cảm nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ và tinh tế trong việc thiết kế không gian sống. Không gian sống rộng rãi và ánh sáng tự nhiên tràn ngập từ những khung cửa lớn, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên xanh mát bên ngoài.

Điều đặc biệt tại đây là sự phân chia các tiện ích theo độ tuổi và sở thích. Khu vui chơi nước và sân chơi chung tại mặt đất dành cho trẻ em được thiết kế trong khuôn viên nội khu không có phương tiện giao thông. Điều này mang đến sự an toàn cho các em nhỏ và sự yên tĩnh cho cư dân sống tại đây. Trẻ em có thể thỏa thích nô đùa, nghịch ngợm mà không phải chịu những cái nhíu mày từ người lớn tuổi hay lo lắng bất an của bố mẹ.

Tầng cao của dự án là nơi tập trung các tiện ích thư giãn dành cho người lớn, giúp cư dân tận hưởng và thư giãn một cách tốt nhất. Hồ bơi, phòng gym và yoga, vườn K-garden, cầu kính trên không và rạp chiếu phim ngoài trời sẽ là những điểm đến lý tưởng cho một cuộc sống thư thái. "Bố mẹ tôi sau khi đến tham quan đã quyết định chuyển hẳn đến đây sống cùng con cháu, ông bà rất mê khu vườn trên tầng mái - nơi họ có thể ngắm toàn cảnh Hạ Long mỗi ngày", anh Phong cho biết.

Cư dân thoải mái đắm mình trong làn nước xanh mát và ngắm nhìn Hạ Long từ trên cao (Ảnh: The Dragon Castle).

The Dragon Castle được thiết kế trở thành một nơi không chỉ để sống mà còn là mái ấm để trở về sau một ngày làm việc, học hành. Với tiện ích hiện đại và tinh tế, dự án này mang đến một môi trường sống trong lành và an yên. Khu dân cư với đội ngũ bảo vệ 24/7 và hệ thống an ninh hiện đại đảm bảo an toàn cho cư dân. Các mảng xanh cũng được chú trọng đặc biệt khiến nơi đây giống một khu resort lớn. Phong cách Hàn Quốc hiện tại làm cho khu dân cư vừa sang trọng, đẳng cấp vừa tiện lợi, tỉ mỉ nhờ chú trọng vào trải nghiệm của người dân.

"Tôi nghĩ 2-3 tháng nữa khi dọn vào đây sống, tôi sẽ bỏ dần những cuộc nhậu cuối giờ làm. Bởi không đâu bằng nhà mình nữa. Mỗi cuối tuần, bạn bè tôi sẽ rất thích cùng gia đình qua đây để tụ tập, vui chơi. Và tôi nghĩ vài người trong số đó sẽ làm hàng xóm của tôi mà chẳng cần tôi phải thuyết phục", anh Phong kể.

