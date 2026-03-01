Thay cơ quan giải quyết tranh chấp chung cư ở Hà Nội

UBND cấp xã, phường sẽ giải quyết tranh chấp chung cư tại Hà Nội

Từ ngày 23/2, UBND xã, phường tại Hà Nội sẽ trực tiếp giải quyết tranh chấp về kinh phí quản lý, vận hành nhà chung cư theo Quyết định 25 của UBND TP Hà Nội.

Với chung cư không thuộc tài sản công, cấp xã xử lý tranh chấp liên quan đến quản lý, bàn giao và sử dụng phí bảo trì phần sở hữu chung theo Luật Nhà ở. Đối với chung cư thuộc tài sản công, cấp xã chủ trì kiểm tra hoạt động tài chính của chủ đầu tư, đơn vị vận hành, ban quản trị và giải quyết tranh chấp phát sinh.

Trước đây, thẩm quyền chủ yếu thuộc quận, huyện và Sở Xây dựng. Từ 1/7/2025, khi mô hình chính quyền hai cấp có hiệu lực theo Thông tư 09/2025 hướng dẫn Luật Nhà ở 2023, UBND cấp xã được giao thêm trách nhiệm quản lý, kiểm tra chung cư trên địa bàn.

Hà Nội phân quyền cấp xã quản lý vận hành nhà chung cư (Ảnh: Tâm Nguyên).

Hà Nội muốn phá khu tập thể 56 tuổi ở Hà Đông để xây chung cư

UBND phường Hà Đông đang lấy ý kiến người dân về dự thảo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong.

Khu tập thể rộng khoảng 11.700m2, gồm 4 dãy nhà cao 3 tầng với 193 căn hộ, khoảng 600 người sinh sống. Các dãy A, B, C xây từ năm 1970, dãy D năm 1985. Công trình hiện xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu hư hỏng, thấm dột, hệ thống điện nước lạc hậu, thiếu trang bị PCCC và xảy ra tình trạng lấn chiếm không gian chung.

Một góc tại khu tập thể 3 tầng ở phường Hà Đông (Ảnh: Thiên Khôi group).

Theo phương án đề xuất, khu đất sẽ được xây dựng 3 tòa nhà cao 34 tầng. Tầng 1 bố trí dịch vụ, thương mại; tầng 2-4 làm bãi xe, phòng sinh hoạt cộng đồng; từ tầng 5 trở lên là căn hộ ở. Các chủ sở hữu hiện hữu sẽ được tái định cư tại chỗ sau khi hoàn thành dự án.

Về bồi thường, căn hộ tầng 1 được áp dụng hệ số K từ 1-2 lần diện tích; căn hộ từ tầng 2 trở lên hệ số K từ 1-1,5 lần. Trong thời gian chờ xây dựng, người dân tự lo chỗ ở tạm, chủ đầu tư chi trả tiền thuê nhà theo quy định.

Dự án dự kiến triển khai trong 51 tháng, gồm 3 tháng chọn nhà đầu tư, 6 tháng chuẩn bị và 42 tháng thực hiện (di dời, phá dỡ, xây dựng), sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Đối tượng mua nhà ở xã hội không cần phải bốc thăm, xác nhận thu nhập

Chính phủ ban hành Nghị quyết 66.15 tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong phát triển nhà ở xã hội, có hiệu lực từ 13/2 đến hết 28/2/2027.

Nghị quyết quy định việc xử lý khó khăn về quy hoạch đối với dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang; cho phép lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết song song với quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung và phê duyệt sau khi quy hoạch cấp trên được thông qua. Trường hợp khu đất chưa phù hợp quy hoạch, việc chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư thực hiện theo cơ chế thí điểm đặc thù.

Người dân khó khăn trong việc đăng ký mua nhà ở xã hội (Ảnh: Văn Hưng).

Tại các thành phố trực thuộc Trung ương và khu vực phường thuộc tỉnh, nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang phải là chung cư; các khu vực khác do HĐND cấp tỉnh quyết định loại hình phù hợp.

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế - xã hội mà chưa được bồi thường bằng nhà, đất ở được mua, thuê mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm và không cần đáp ứng điều kiện về nhà ở, thu nhập.

Người lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương ngân sách tại các đơn vị công an được mua, thuê mua, thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang, áp dụng điều kiện tương tự quy định của Luật Nhà ở.

Thông tin mới về tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận về nguyên tắc hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh qua địa bàn, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo; thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thuộc Bộ Xây dựng.

Đoạn tuyến qua tỉnh dài khoảng 39,33km, từ ranh giới TP Hải Phòng đến khu vực ga và depot Hạ Long Xanh, đi qua Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu.

Tuyến vượt sông Đá Vách, qua ga Yên Tử, chạy song song hành lang đường ống xăng dầu tại Uông Bí, vòng sau Khu công nghiệp Đông Mai, men theo khu vực núi Na, núi Vũ Tướng, qua cầu Sông Hốt, bám cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến nút Minh Khai trước khi vào ga Hạ Long Xanh.

Hướng tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dài trên 120km được đề xuất xây dựng (Ảnh: ĐTM).

Tỉnh thống nhất 2 vị trí ga gồm ga Yên Tử (ga dọc đường) và ga, depot Hạ Long Xanh (ga đầu cuối). Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 277,5ha.

Địa phương yêu cầu nhà đầu tư khảo sát chi tiết, hạn chế ảnh hưởng đến dân cư, môi trường, bảo đảm đồng bộ với các tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

Theo thiết kế sơ bộ, toàn tuyến dài khoảng 120km, đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350km/h, tổng vốn dự kiến 150.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, thời gian đi từ Hà Nội đến Quảng Ninh còn 30-45 phút, tăng kết nối liên vùng.

Lập đường dây nóng chuyên nhận phản ánh về vi phạm đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định 633 về tiếp nhận, xử lý phản ánh vi phạm pháp luật đất đai trên phạm vi cả nước.

Nếu vụ việc thuộc thẩm quyền địa phương, trong 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận, Cục Quản lý đất đai sẽ đề nghị UBND cấp tỉnh, Sở NNMT hoặc UBND cấp xã kiểm tra, xác minh, xử lý, nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao trách nhiệm địa phương.

Trước đây, việc tiếp nhận phản ánh sai phạm đất đai được thực hiện theo phân cấp quản lý (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Người dân, tổ chức có thể phản ánh qua số 0243.629.0196 (giờ hành chính), gửi văn bản trực tiếp hoặc qua bưu điện đến trụ sở Bộ tại số 10 Tôn Thất Thuyết (Hà Nội), hoặc qua trục liên thông văn bản quốc gia.

Các hành vi được tiếp nhận gồm vi phạm về quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, giao - cho thuê - chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận, tài chính đất đai, thủ tục hành chính; lấn chiếm, hủy hoại, sử dụng sai mục đích, không đăng ký, chuyển nhượng trái quy định hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.

Cục Quản lý đất đai được giao tiếp nhận, khi cần có thể xác minh, đề xuất kiểm tra, thanh tra theo quy định.

Dự án xây nhà ở thương mại cho người thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành góp ý dự thảo Nghị quyết thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, sau chỉ đạo của Thủ tướng về chính sách cho nhóm thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng/tháng.

Chính sách hướng tới tăng nguồn cung, bảo đảm tiếp cận nhà ở bình đẳng, phù hợp điều kiện từng địa phương và theo cơ chế thị trường.

Dự thảo đề xuất người mua, thuê mua phải là cá nhân trong nước; mỗi người chỉ được mua/thuê mua một căn và không được chuyển nhượng trong 5 năm; không áp dụng với tổ chức, cá nhân nước ngoài. Dự án được chọn chủ đầu tư không qua đấu giá, đấu thầu; chủ đầu tư tự quyết giá bán, lợi nhuận tối đa 15% tổng vốn.

Bộ Xây dựng cho biết giá nhà, đất tăng bình quân 10-15%/năm, có thời điểm tới 30%, vượt xa tốc độ tăng thu nhập; nguồn cung chủ yếu ở phân khúc cao và trung cấp, thiếu nhà giá phù hợp. Nhà ở xã hội đã có kết quả nhưng số lượng còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu lớn của nhóm thu nhập trung bình, nhất là tại đô thị lớn.