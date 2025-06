Thanh toán từ 318 triệu đồng sở hữu căn hộ 75m2 tại khu Đông TPHCM

Chính sách này được đánh giá phù hợp với khả năng tài chính của người mua ở thực, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm nơi an cư tại khu vực trung tâm mới sau sáp nhập.

Bài toán chính sách: Giữ vốn, sinh lời, giảm rủi ro

Theo phương án hiện tại, người mua căn hộ tại The Infinity Dĩ An chỉ cần thanh toán 10% giá trị sản phẩm để ký hợp đồng, phần còn lại sẽ được ngân hàng giải ngân theo tiến độ. Trong vòng 24 tháng đầu tiên hoặc đến khi nhận nhà, toàn bộ lãi vay do chủ đầu tư chi trả và được ngân hàng ân hạn nợ gốc, đồng nghĩa với việc khách hàng không phải chịu chi phí lãi suất, cũng như không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào cho đến khi có thông báo nhận bàn giao.

Chính sách thanh toán chỉ 10% đến khi nhận nhà không chỉ giúp giảm áp lực tài chính cho người mua ở thực, mà còn tạo điều kiện tối ưu dòng tiền cho nhà đầu tư.

Chính sách này cũng phù hợp với nhóm khách hàng có khả năng tài chính tốt nhưng chưa muốn "chôn vốn" quá sớm. Người mua có thể giữ lại dòng tiền để gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc phục vụ các kế hoạch kinh doanh khác trong ngắn hạn.

Giả sử một khách hàng có sẵn 3 tỷ đồng, thay vì chọn phương án thanh toán theo tiến độ xây dựng, chỉ cần sử dụng khoảng 318 triệu đồng để ký hợp đồng mua căn hộ The Infinity Dĩ An. Số tiền còn lại gần 2,7 tỷ đồng có thể gửi ngân hàng với lãi suất 6%/năm, mang lại nguồn thu nhập thụ động khoảng 320 triệu đồng trong 2 năm. Trong cùng thời gian đó, giá trị căn hộ vẫn có dư địa tăng, nhất là khi Dĩ An được xem là khu vực trọng điểm phát triển của TPHCM mở rộng sau sáp nhập.

Phối cảnh căn hộ 2 phòng ngủ The Infinity Dĩ An.

Không chỉ hỗ trợ tài chính ban đầu, chính sách của The Infinity Dĩ An còn tạo điều kiện linh hoạt cho khách hàng có kế hoạch tất toán khoản vay trước hạn. Cụ thể, trong thời gian ưu đãi, nếu người mua thanh toán sớm một phần hoặc toàn bộ khoản vay, sẽ được hưởng mức ưu đãi lên đến 7,5% trên số tiền trả trước, tính theo số ngày thanh toán sớm. Sau giai đoạn này, chủ đầu tư tiếp tục hỗ trợ toàn bộ phí trả nợ trước hạn trong vòng 36 tháng.

Song song đó, người mua còn được lợi từ chính sách hỗ trợ nội thất trị giá 144 triệu đồng, chiết khấu lên đến 10% và đặc biệt là tặng gói trang trí ban công, giúp tăng giá trị sử dụng thực tế và phù hợp với xu hướng sống xanh hiện đại.

Sản phẩm đón đầu làn sóng hạ tầng sau sáp nhập

Tọa lạc ngay trung tâm TP Dĩ An, giáp ranh TP Thủ Đức, The Infinity Dĩ An sở hữu vị trí được đánh giá là tâm điểm phát triển mới ở phía Đông TP HCM. Dĩ An hiện sở hữu lợi thế lớn về hạ tầng khi nằm gần các tuyến giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, metro Bến Thành - Suối Tiên, Quốc lộ 1K, Đại lộ Phạm Văn Đồng... Những trục kết nối này giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tăng khả năng liên kết vùng, thúc đẩy xu hướng dịch chuyển dân cư về khu vực phía Đông TPHCM.

The Infinity Dĩ An nằm trong khu đô thị Charm City, liền kề Vincom Plaza tại Dĩ An.

Sau khi Dĩ An được quy hoạch sáp nhập vào TPHCM, nhiều chuyên gia nhận định mặt bằng giá đất, chi phí phát triển và tiêu chuẩn hạ tầng tại khu vực này sẽ có xu hướng tăng. Trong bối cảnh quỹ đất tại TP HCM ngày càng thu hẹp, giá nhà tăng cao, Dĩ An trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều người mua nhà lần đầu.

Với số vốn ban đầu từ khoảng 318 triệu đồng, người mua có thể sở hữu căn hộ diện tích khoảng 75m2, gồm hai phòng ngủ, hai ban công, kèm nội thất cơ bản như máy lạnh âm trần, tủ bếp, thiết bị vệ sinh, cửa chống cháy... Đây được xem là mức giá dễ tiếp cận, trong khi vẫn đảm bảo tiêu chuẩn sống và dư địa tăng giá trong tương lai.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, The Infinity Dĩ An hiện đã thi công đến tầng 5, dự kiến bàn giao cuối năm 2026, tạo khoảng thời gian đủ dài để người mua chủ động tích lũy tài chính và đón đầu tiềm năng tăng giá theo hạ tầng. Nếu chọn sớm ở giai đoạn này, người mua có thể sở hữu với mức giá tốt mà còn có cơ hội hưởng lợi từ việc tăng trưởng giá trị bất động sản theo tiến độ hạ tầng.