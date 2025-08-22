Thang máy gia đình hiện đại: Giải pháp cho nhà cải tạo

Khó khăn khi lắp đặt thang máy gia đình cho nhà cải tạo

Trong các công trình cải tạo nhà ở, việc lắp đặt thang máy gia đình thường gặp nhiều rào cản về kỹ thuật và chi phí. Dưới đây là những khó khăn phổ biến mà gia chủ thường gặp phải:

Hạn chế về vị trí lắp đặt: Nhiều nhà phố, nhà ống không có không gian thông tầng chừa sẵn cho thang máy, khiến việc tìm vị trí phù hợp trở nên khó khăn.

Hạn chế tác động vào kết cấu ngôi nhà: Nhà cải tạo thường đã hoàn thiện phần kết cấu. Vì vậy, việc đào hố pít sâu hay xây thêm phòng máy có thể ảnh hưởng đến kết cấu và tính ổn định của công trình.

Hạn chế về nguồn điện: Một số căn nhà chưa có nguồn điện phù hợp để vận hành thang máy, dẫn đến việc phải thay đổi, nâng cấp hệ thống điện.

Hạn chế về thời gian, chi phí lắp đặt: Quy trình cải tạo thường phải thực hiện nhanh gọn, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, một số loại thang máy truyền thống lại cần thời gian lắp đặt dài và chi phí phát sinh cao, gây áp lực cho chủ nhà.

Thang máy gia đình hiện đại từ Kalea giúp khắc phục hiệu quả các hạn chế thường gặp khi lắp đặt thang máy truyền thống.

Thang máy Kalea - Lựa chọn của nhiều gia đình Việt

Kalea là thương hiệu thang máy gia đình cao cấp đến từ Thụy Điển, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, vận hành êm ái và tích hợp công nghệ trục vít không cần phòng máy, không cần hố pít/hố pít nông. Tại Việt Nam, nhiều gia đình sinh sống trong nhà phố hoặc nhà ống đã cải tạo chia sẻ rằng thang máy Kalea là giải pháp phù hợp giúp họ giải quyết hiệu quả bài toán về diện tích, độ an toàn và chi phí cải tạo.

Tiêu biểu là trường hợp của vợ chồng ông Đỗ Chí Hướng, đang sinh sống trong một căn nhà lâu năm tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Khi tuổi ông đã cao và vợ ông gặp vấn đề về khớp gối, việc di chuyển giữa các tầng trở thành một trở ngại lớn. Tuy nhiên, do là nhà cải tạo và không có sẵn ô chờ thang máy, hệ thống thang máy truyền thống yêu cầu đào hố pít, xây phòng máy hay phá bỏ kết cấu hiện hữu trở thành phương án không phù hợp.

Sau khi khảo sát, đội ngũ Kalea đã tư vấn mẫu Kosmos X50 Limited - dòng thang máy mini không hố pít, không phòng máy. Thiết bị được lắp đặt bằng cách tận dụng khoảng trống giữa cầu thang bộ sau khi cắt gọn khoảng 40cm và giữ lại 55cm mỗi bên cầu thang. Ông Hướng chia sẻ rằng gia đình ông hài lòng với màu sắc, chất lượng sản phẩm và sự chuyên nghiệp trong quá trình lắp đặt của đội ngũ kỹ thuật Kalea.

Không gian nhà ông Hướng trước và sau khi lắp đặt thang máy Kalea.

Trường hợp khác là gia đình ông Hữu Hoàng đang sinh sống tại một căn nhà ở phường Chợ Lớn, TPHCM. Ban đầu, ông dự định lắp thang máy tại khu vực giếng trời phía sau bếp. Tuy nhiên, sau khi đội ngũ kỹ thuật Kalea tiến hành khảo sát kỹ lưỡng, phương án tối ưu được đề xuất là lắp đặt tại vị trí giữa thang bộ.

Quá trình cải tạo khá đơn giản, chỉ cần cắt một phần nhỏ của cầu thang bộ và gia cố thêm bê tông cốt thép tại vị trí đặt thang là có thể dễ dàng lắp đặt. Nhờ thiết kế hiện đại, không yêu cầu hố pít hay phòng máy, thang máy Kalea chỉ mất khoảng 7-10 ngày để hoàn thiện, giúp hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của gia đình.

Giải pháp thang máy của Kalea hạn chế tác động đến kết cấu ngôi nhà, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí cải tạo.

Dòng thang máy X50 Premium được lựa chọn để lắp đặt có thiết kế trục vít nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc, phù hợp với không gian nhà phố có diện tích hạn chế. Kể từ khi lắp thang, ông Hoàng chia sẻ rằng việc di chuyển giữa các tầng trở nên thuận tiện hơn. Không gian sống cũng trở nên hiện đại, tiện nghi hơn mà không cần đến những can thiệp lớn vào kiến trúc sẵn có.

Ông Hoàng hài lòng với thiết kế của thang máy Kalea.

Nếu khách hàng đang băn khoăn không biết nên lắp thang máy gia đình loại nào cho phù hợp với không gian và nhu cầu sử dụng có thể liên hệ với Kalea Lifts Việt Nam. Đội ngũ kỹ thuật Kalea luôn sẵn sàng tư vấn giải pháp tối ưu, an toàn và thẩm mỹ nhất cho từng ngôi nhà.

Thang máy gia đình hiện đại đang dần trở thành lựa chọn tối ưu cho các công trình cải tạo tại Việt Nam. Trong đó, thang máy của thương hiệu Kalea nổi bật nhờ khả năng tối ưu diện tích, đảm bảo an toàn và mang lại sự thuận tiện cho mọi thành viên trong gia đình.

Kalea Lifts Việt Nam, Công ty chính hãng trực thuộc tập đoàn Cibes Lift Group, Thụy Điển.

