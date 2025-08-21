Tập đoàn Hải Phát tổ chức lễ kick-off, ra mắt dự án The Interone tại Bắc Ninh

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình kiến tạo một biểu tượng sống mới, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Hải Phát trong phát triển bất động sản đô thị hiện đại.

Các khách mời tham gia kick-off dự án The Interone (Ảnh: Hải Phát).

Đồng hành của các đối tác chiến lược

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ, Hải Phát đã lựa chọn Công ty Cổ phần Fecon - nhà thầu thi công nền móng và công trình ngầm uy tín hàng đầu Việt Nam làm nhà thầu chính thi công dự án.

Ông Nguyễn Ngọc Thám - Phó tổng giám đốc tập đoàn Hải Phát và ông Trần Trung Hiếu - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Fecon ký kết hợp đồng thi công (Ảnh: Hải Phát).

Song song với công tác xây dựng, công tác quản lý vận hành dự án được tư vấn bởi CBRE Việt Nam, đơn vị tư vấn quản lý vận hành chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, mang đến một môi trường sống văn minh, an toàn và tối ưu cho cư dân.

Ông Lê Thanh Hải - Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Hải Phát và bà Ngô Ngọc Huyền - Phó giám đốc Công ty TNHH CBRE Việt Nam ký hợp đồng tư vấn quản lý vận hành dự án (Ảnh: Hải Phát).

Hiện tại, chủ đầu tư đồng hành cùng các đơn vị phát triển kinh doanh uy tín - SGO Homes cùng Hải Phát Land Group để chuẩn bị đưa sản phẩm tới với khách hàng.

Đơn vị phát triển kinh doanh dự án công bố 19 đơn vị phân phối chính thức dự án.

The Interone - 1 vị trí trung tâm, 5 cảm hứng sống và 6 giá trị cốt lõi

Sở hữu vị trí trái tim phố đi bộ trung tâm hành chính Bắc Ninh, dự án không chỉ kiến tạo chốn an cư hiện đại, nuôi dưỡng thân - tâm - trí, mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng sống thịnh vượng cho thế hệ chủ nhân tinh hoa.

The Interone mang đến 5 cảm hứng sống: rực rỡ - khỏe mạnh - tinh tế - cân bằng - độc bản; cùng 6 giá trị cốt lõi: vị trí độc tôn - tầm nhìn hội tụ - hệ sinh thái tiện ích - cộng đồng tinh hoa - giá trị thực - chủ đầu tư uy tín.

Mỗi căn hộ tại The Interone được thiết kế hiện đại, chú trọng ánh sáng tự nhiên, không gian thoáng rộng, bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp. Hệ thống tiện ích nội khu khép kín cùng dịch vụ quản lý theo chuẩn quốc tế mang lại một cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp. Bên cạnh đó, pháp lý minh bạch là điểm cộng, giúp củng cố niềm tin và đảm bảo giá trị lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư.

Với sự đồng hành của các đối tác uy tín và tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Hải Phát, The Interone hứa hẹn trở thành biểu tượng sống mới tại trung tâm Bắc Ninh, kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh - thịnh vượng, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Không khí sôi động tại sự kiện (Ảnh: Hải Phát).