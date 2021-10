Tân Hoàng Minh đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng xây "làng Thụy Sỹ" tại Hòa Bình

Dân trí Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng quần thể nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực hồ Hòa Bình, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc.

Dự kiến đây sẽ là "góc Thụy Sĩ" thu nhỏ thơ mộng, nơi tiếp nối cho trào lưu "nghỉ dưỡng trên cao" đang ngày càng phát triển trên thế giới và tại Việt Nam, làm nên dấu ấn cho sự phát triển của du lịch địa phương.

Hình ảnh mặt bằng tổng thể dự án.

Hòa Bình cần những công trình nghỉ dưỡng xứng tầm

Tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, Hòa Bình là điểm dừng chân lý tưởng để du lịch, nghỉ dưỡng với nét văn hóa độc đáo, cảnh sắc thiên nhiên tươi xanh, nguyên sơ hiếm hoi.

Hòa Bình đặt mục tiêu "Phát huy tối đa lợi thế để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Hòa Bình thành điểm đến hấp dẫn với các sản phẩm du lịch đặc trưng, là trung tâm du lịch lớn của khu vực trung du và miền núi phía Bắc". Lãnh đạo địa phương kỳ vọng năm 2030 thu hút khoảng 1,6-2 triệu lượt khách/năm; đến năm 2035 là 2,5-3 triệu lượt khách/năm.

Tuy nhiên, hạ tầng du lịch và dịch vụ nơi đây còn nhiều hạn chế, còn thiếu điểm nhấn để góp phần định danh du lịch Hòa Bình cũng như góp phần vào sự phát triển đột phá du lịch của địa phương.

Khu resort mang phong cách Thụy Sĩ tại Hòa Bình

Trong Thông báo số 5931/TB-VPUBND ngày 27/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã chấp thuận cho phép Tập đoàn Tân Hoàng Minh nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng khu resort cao cấp tại khu vực hồ Hòa Bình, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. Dự án đề xuất xây dựng trên diện tích đất 355,97 ha với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 2.629 tỷ đồng.

Dự kiến đây sẽ là dự án nghỉ dưỡng đầu tiên trong chuỗi dự án mà Tân Hoàng Minh đang nghiên cứu, đầu tư tại địa phương này. Mục tiêu của dự án hướng tới xây dựng quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất khu vực miền núi phía Bắc nói chung và tại Hòa Bình nói riêng.

Đại diện Tân Hoàng Minh cho biết, dự kiến tên thương mại của dự án THM - Villa - Resort on the Mountain sẽ bao gồm quần thể 2 khách sạn 5 sao và hơn 2.000 villa cùng nhiều tiện ích du lịch để cho thuê ngắn hạn và 50 năm trên núi. Toàn bộ quần thể được kiến tạo theo phong cách các khu nghỉ dưỡng của Thụy Sỹ - quốc gia đáng sống nhất trên thế giới, không giáp biển, song lại luôn thu hút du khách từ vẻ đẹp của thảo nguyên xanh bạt ngàn và dòng sông băng hùng vĩ.

Khởi nguồn từ phong cách kiến trúc "nghệ thuật kết hợp với thiên nhiên", "nghệ thuật tương tác với cảnh quan" của Thụy Sỹ, THM - Villa - Resort on the Mountain tận dụng thế mạnh địa hình và cảnh quan thiên nhiên nơi xứ núi. Resort được vận dụng kiến trúc bản địa, xây dựng theo phong cách một ngôi làng châu Âu với những villas tách biệt giúp du khách tận hưởng không gian yên bình với cảnh non nước thơ mộng.

THM - Villa - Resort cách Hà Nội khoảng 50 km theo đường chim bay và mất hơn một giờ lái xe, tiện lợi cho du khách Hà Nội và các tỉnh thành lân cận nghỉ dưỡng hay chọn làm nơi lưu trú cho kỳ nghỉ ngắn ngày.

Trong những năm gần đây, "nghỉ dưỡng trên cao" không chỉ trở thành trào lưu trên thế giới mà còn được ưa chuộng tại Việt Nam, khi mọi người có thể hít thở bầu không khí trong lành, không khói bụi. Hay đơn giản chỉ là trải bước trên những thảm cỏ xanh mướt cũng khiến tinh thần thư thái. Nhiều người bỏ qua cái nắng gay gắt, cái gió nóng bỏng của vùng biển để ghé thăm những khu resort trên núi mát lạnh, trong lành và bình yên tận hưởng cuộc sống giản dị, không ồn ào như nơi thành thị.

Theo đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh, du lịch nghỉ dưỡng trên núi không thiếu thốn, hoang sơ như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy gần gũi với thiên nhiên nhưng resort nơi đây vẫn hướng đến sự hiện đại và tiện nghi. THM - Villa - Resort trang bị hồ bơi, sân golf, quầy bar…

"Ngoài đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Hòa Bình, Tân Hoàng Minh mong muốn mang đến một khu nghỉ dưỡng sang trọng, mang đậm chất phong cách Thụy Sỹ để phục vụ yêu cầu nghỉ dưỡng ngày càng cao của người dân", vị đại diện này cho biết.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh kỳ vọng mang đến bước phát triển cho du lịch cao cấp tại Hòa Bình. THM - Villa - Resort hứa hẹn cải thiện diện mạo hạ tầng dịch vụ du lịch, gia tăng sức hấp dẫn du khách, nâng tầm vị thế, đưa Hòa Bình trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực, là điểm đến của du khách trong và ngoài nước.

Trường Thịnh