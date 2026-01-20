Sunshine Legend City chuẩn bị "kick-off" giai đoạn 2 ngày 21/1

Sunshine Legend City tọa lạc tại Nghĩa Trụ, Hưng Yên, là đô thị sinh thái quy mô gần 50ha lấy cảm hứng từ thương cảng Phố Hiến xưa, với gần 8.000 căn hộ cao cấp, kết hợp bộ sưu tập thấp tầng gồm dinh thự đảo, biệt thự ven hồ, nhà phố cùng hệ tiện ích đồng bộ (Ảnh: CĐT).

Với chủ đề “Vững bước vinh quang - Tiếp lửa chiến binh”, sự kiện sẽ thổi bùng sức nóng giai đoạn 2 của Sunshine Legend City, thông qua những thông tin về lộ trình phát triển dự án hay danh mục những sản phẩm nổi bật của phân khu cao tầng và thấp tầng.

Phân khu cao tầng: Căn hộ cao cấp, 3 tầng hầm đỗ xe, trường học quốc tế, mật độ thang máy lý tưởng

Gần 8.000 căn hộ thuộc phân khu cao tầng Sunshine Legend City sở hữu lợi thế mặt thoáng 360 độ hiếm có tại khu Đông Hà Nội. Các tòa tháp có vị trí ôm trọn dòng sông Cửu An dài hơn 2km, tiếp giáp trực tiếp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cho phép cư dân mở rộng tầm nhìn ra sông Hồng và hệ cảnh quan cây xanh, mặt nước bao quanh, tạo nên sự cân bằng giữa cảnh quan, phong thủy và cảm hứng sống đương đại.

Gần 8.000 căn hộ thuộc phân khu cao tầng Sunshine Legend City sở hữu lợi thế mặt thoáng 360 độ hiếm có tại khu Đông Hà Nội (Ảnh: CĐT).

Tổ hợp được bố trí 5 tầng thương mại dịch vụ thiết kế thông tầng: GenZ Hub, Co-working Space (không gian làm việc chung), cafe, bể bơi… đáp ứng nhu cầu kết nối, mua sắm và giải trí cho cộng đồng cư dân trẻ.

Ba tầng hầm đỗ xe quy mô lớn, ứng dụng công nghệ Smart Parking (đỗ xe tự động) nhận diện biển số và check-in (thủ tục) tự động, được xem là bước đi tiên phong tại khu vực. Mật độ thang máy được tối ưu với khoảng 2 căn/thang/tầng, gia tăng sự thuận tiện trong sinh hoạt.

5 tầng thương mại dịch vụ thông tầng - điểm hẹn kết nối của thế hệ trẻ tại Sunshine Legend City (Ảnh: CĐT).

Các tòa tháp thiết kế 3 cánh tối ưu hướng gió và ánh sáng, sử dụng hệ façade kính Low-E 3 lớp cường lực chạm sàn. Các gói bàn giao linh hoạt, từ hoàn thiện cơ bản với các thương hiệu quốc tế như Grohe, Hafele, Kohler, Bosch… (hoặc tương đương) và các gói full (đầy đủ) nội thất tiêu chuẩn cao cấp theo nhu cầu được thiết kế bởi các thương hiệu quốc tế như Suofeiya, Haier Group…

Phân khu thấp tầng: Hé lộ dòng sản phẩm tinh hoa

Song song với khu căn hộ cao tầng, khoảng 700 căn phân khu thấp tầng của Sunshine Legend City sẽ lần đầu tiên được giới thiệu ra thị trường, với bộ sưu tập dinh thự đảo Island Mansion, biệt thự ven hồ Grand Villa, nhà phố thương mại Boutique House và nhà phố liền kề Town House.

Dòng sản phẩm thấp tầng tại Sunshine Legend City gây chú ý với thiết kế duy mĩ, vật liệu tinh tuyển (Ảnh: CĐT).

Theo chủ đầu tư, đây là dòng sản phẩm tinh tuyển, trong đó nổi bật là các dinh thự sở hữu sân vườn rộng, hồ bơi riêng, với trải nghiệm như tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao riêng tư và đẳng cấp.

Còn các dãy nhà phố thương mại, nhà phố liền kề sẽ được quy hoạch thành trục mua sắm, ẩm thực đặc sắc, hé lộ khung cảnh của một trong những tuyến phố thương mại ven sông nổi bật tại khu Đông Hà Nội trong thời gian tới.

Toàn bộ phân khu thấp tầng tại Sunshine Legend City được chăm chút công phu đến từng chi tiết, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp (Ảnh: CĐT).

Với vị trí thuận lợi, cùng hệ thống hơn 31.000m² mặt nước cảnh quan, hưởng lợi từ hơn 1.000 tiện ích đã hiện hữu tại các đô thị hiện đại lân cận, Sunshine Legend City sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

Hệ cảnh quan mặt nước rộng hơn 31.000m² cùng chuỗi tiện ích văn hóa, giải trí, thương mại quy mô lớn tại Sunshine Legend City (Ảnh: CĐT).

Các sản phẩm khi đưa vào khai thác còn được hỗ trợ đăng tin miễn phí trên nền tảng NobleLink (thuộc ứng dụng Noblex App) - hệ sinh thái giao dịch bất động sản trực tuyến do Sunshine Group phát triển, góp phần tối ưu dòng tiền và gia tăng thanh khoản cho chủ sở hữu.