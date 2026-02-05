Sun Group sắp xây quần thể du lịch cáp treo hơn 7.300 tỷ trên đỉnh Mẫu Sơn

Theo cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo tỉnh mới đây có buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group về dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn.

Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2018 với tổng diện tích đất sử dụng hơn 692ha, gồm 3 phân vùng.

Đến tháng 4/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 7.352 tỷ đồng.

Đỉnh Mẫu Sơn được mệnh danh là nơi lạnh nhất Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn trình bày phương án quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn với 3 phân khu, gồm: Xuân Mãn, Phặt Chỉ, Mẫu Sơn; đồng thời trình bày phương án ga cáp treo, các quần thể bám dọc tuyến hệ thống cáp treo, gồm: khu cáp treo, khu tâm linh, khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng và khu thương mại - dịch vụ…

Lãnh đạo tập đoàn nêu sẽ triển khai dự án theo 2 giai đoạn, trong đó tập trung tiến hành thi công hệ thống cáp treo và các quần thể du lịch, vui chơi, giải trí thuộc các hạng mục của dự án.

Dự kiến sẽ khởi công giai đoạn 1, tuyến cáp treo và khu tâm linh trên đỉnh Mẫu Sơn ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đề nghị Sun Group khẩn trương triển khai các bước tiếp theo theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả. Tỉnh khẳng định sẽ đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi tối đa, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch.