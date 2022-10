Sức hút của dự án The Filmore Da Nang tại sự kiện mở bán

The Filmore Da Nang tạo ấn tượng từ cách tiếp cận khách hàng qua sự kiện độc đáo (Ảnh: Filmore Development).

Từ cuối tuần qua, thị trường bất động sản Đà Nẵng trở nên sôi động hơn với chương trình ra mắt của The Filmore Da Nang. Khu căn hộ hạng sang này đã thu hút hơn 200 khách hàng đến sự kiện tại khách sạn Hilton Đà Nẵng vào sáng chủ nhật, 2/10. Số lượng lớn sản phẩm đã được giao dịch thành công trong hơn 2 giờ đồng hồ.

Sự kiện trên đã "hâm nóng" phân khúc hạng sang của thị trường bất động sản toàn miền Trung. Đây là một tín hiệu tích cực giữa bối cảnh thị trường khá ảm đạm với tâm lý dè dặt của các nhà đầu tư.

Dù được bán với giá khá cao so với mặt bằng giá của các dự án căn hộ đang có trên thị trường, đại diện các đơn vị phân phối đánh giá, The Filmore Da Nang vẫn chinh phục được khách hàng với nhiều lợi thế. The Filmore Da Nang đã xây dựng được ấn tượng trong cộng đồng khách hàng và nhà đầu tư hơn một năm qua - kể từ khi những thông tin đầu tiên về dự án được tiết lộ.

Không khí sôi động từ sân khấu đến khán phòng trước giờ giao dịch (Ảnh: Filmore Development).

Ưu điểm đáng kể đầu tiên là địa thế của dự án. Khu vực trung tâm Đà Nẵng, đoạn ven sông Hàn - trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng hiện không còn nhiều quỹ đất. Do đó, các dự án tọa lạc trên vị trí này luôn thu hút sự chú ý của thị trường.

Hơn nữa, bất động sản ven sông đang có lợi thế cạnh tranh tại Đà Nẵng. Các báo cáo thị trường cho thấy trong vòng 3 năm tới, lượng cung căn hộ thuộc khu vực trung tâm sẽ rất ít so với đà tăng trưởng nhanh về nhu cầu du lịch, lưu trú dài hạn, định cư, sở hữu ngôi nhà thứ 2 tại Đà Nẵng của giới thượng lưu trong nước lẫn quốc tế.

Ông Andy Han - Tổng giám đốc Filmore Development (ngoài cùng bên phải) - chia sẻ về mô hình căn hộ độc đáo tại The Filmore Da Nang (Ảnh: Filmore Development).

The Filmore Da Nang sở hữu được ưu thế đắc địa, với 3 mặt tiền hướng về đường Bạch Đằng, Bình Minh 5 và Trần Văn Trứ, cách Cầu Rồng chỉ vài phút đi bộ. Từ đây, dự án có lợi thế lớn tiếp theo về cảnh quan và tầm nhìn trọn vẹn về sông Hàn, khu trung tâm Đà Nẵng với các biểu tượng nổi tiếng, biển Mỹ Khê và bán đảo Sơn Trà. The Filmore Da Nang còn có lợi thế sở hữu lâu dài.

Các ưu thế trên được nhà phát triển dự án - Filmore Development - phát huy tối đa bằng một mô hình khu căn hộ thượng lưu thế hệ mới, theo khuynh hướng bất động sản thịnh vượng (wellness living) với tiêu chuẩn cao nhất dành cho các dự án hạng sang của thị trường quốc tế.

Số lượng lớn sản phẩm đã được giao dịch thành công trong hơn 2 giờ đồng hồ (Ảnh: Filmore Development).

Đồng thời, Filmore Development cũng xác định mục tiêu quan trọng là phát triển dự án thành một tiêu điểm mới dành cho giới thành đạt tại Đà Nẵng. Do vậy, dự án được đầu tư rất mạnh tay về thiết kế kiến trúc, nội thất, không gian sống, hệ tiện ích và dịch vụ để đảm bảo trở thành một không gian sống giàu tính trải nghiệm, nuôi dưỡng cảm xúc toàn diện và phong cách sống tinh tế mà khách hàng thượng lưu Việt Nam đang tìm kiếm.

Với nỗ lực trên, The Filmore Da Nang trở thành một dự án cuốn hút về diện mạo, thông điệp, công năng và giá trị với nhiều sự mới lạ còn hiếm gặp trong các dự án trên thị trường hiện nay. Tiêu biểu như thiết kế ban công lồi (cantilevered balcony) cho không gian phóng khoáng, lãng mạn và tầm nhìn tự do; kiến trúc đương đại phương Tây từ cảm hứng "cá chép hóa rồng" của phương Đông; không gian "sống với mọi giác quan" và hệ tiện ích well-ness by well-tech (ứng dụng công nghệ cao cho tiện ích vượt bậc)…

Sự kiện ra mắt The Filmore Da Nang thu hút nhà đầu tư và khách hàng từ cả nước (Ảnh: Filmore Development).

Ông Andy Han, Tổng giám đốc Filmore Development, chia sẻ: "Khi kiến tạo The Filmore Da Nang, chúng tôi không đơn thuần chỉ muốn góp vào Đà Nẵng thêm một khu căn hộ. Chúng tôi nỗ lực mang lại những giá trị cao hơn, như một biểu tượng kiến trúc, một cộng đồng cư dân ưu tú để thúc đẩy những nhân tố mới cho sự phát triển chung của thành phố".

Hội tụ những lợi thế, The Filmore Da Nang thuộc nhóm dự án giàu triển vọng tại Đà Nẵng ngay từ khi những thông tin đầu tiên được đưa ra thị trường. Sức hút của The Filmore Da Nang trong sự kiện ra mắt đã là một minh chứng. Điều này lần nữa cho thấy sự ưu ái của người mua với bất động sản ven sông, phong cách sống wellness theo tiêu chuẩn và xu hướng của giới thượng lưu quốc tế.

Với sự đón nhận sôi nổi từ khách hàng ngay trong sự kiện ra mắt, lãnh đạo của Filmore Development cho biết sẽ nhanh chóng thúc đẩy các kế hoạch tiếp theo với The Filmore Da Nang, hiện thực hóa mục tiêu biến dự án thành một tiêu điểm mới trong diện mạo đô thị và phong cách sống mới của giới thượng lưu tại Đà Nẵng.