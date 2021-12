Sức hút của D-Homme trên thị trường địa ốc cuối năm 2021

Dân trí Dự án D-Homme tại trung tâm quận 6 hàng ngày vẫn đón nhiều lượt tham quan nhà mẫu và tìm hiểu dự án.

Ngày 6/12, D-Homme nhận giấy phép xây dựng để triển khai các hạng mục phần ngầm Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ.

Đồng thời, với vị trí thuận lợi, tiện ích đa dạng, phương thức thanh toán linh hoạt, dự án D-Homme trở thành điểm sáng trên thị trường cuối năm.

Cuối năm, D-Homme đón đông đảo lượt tìm hiểu dự án và tham quan khu nhà mẫu.

Căn hộ cao cấp nội đô tăng giá

Ngay sau khi nới lỏng giãn cách và tái mở cửa nền kinh tế, thị trường bất động sản trên cả nước có xu hướng sôi động trở lại.

Theo Báo cáo thị trường tháng 11/2021 của DKRA Vietnam, thị trường ghi nhận 5 dự án mở bán với khoảng 2.431 căn, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2020. Lượng tiêu thụ đạt khoảng 68% trên nguồn cung mới, gấp 2,4 lần lượng tiêu thụ cùng kỳ năm trước.

Nhận định diễn biến giá căn hộ trong năm 2022, Vndirect Research cho rằng, giá bán căn hộ sơ cấp tại TPHCM sẽ tiếp tục xu hướng tăng 1% - 7% so với cùng kỳ ở tất cả phân khúc, trong đó phân khúc trung cấp sẽ tăng mạnh nhất 7% so với cùng kỳ do nhu cầu cao trong khi nguồn cung hạn chế.

Báo cáo của Bộ Xây dựng về thị trường quý III/2021 cũng nhấn mạnh, nhu cầu tìm nhà trước Tết của nhiều người dân đang tăng cao là yếu tố giúp thị trường bất động sản nhanh chóng phục hồi. Những dự án đầy đủ tiện ích, ở gần trung tâm là sản phẩm đầu tư và được tìm kiếm nhiều trên các diễn đàn mua nhà, sàn bất động sản. Nhưng trên thực tế, không phải ai cũng có đủ điều kiện để có thể sở hữu căn hộ đắt giá tại khu vực này, bởi quỹ căn hộ có hạn và giá rao bán cao.

D-Homme - vị trí xứng tầm, tiện ích khác biệt

D-Homme là tòa nhà thương mại và căn hộ hạng sang tại quận 6, phát triển bởi Nhà phát triển DHA Corporation.

D-Homme được bao quanh bởi 3 trục đường lớn là 3 tháng 2, Hồng Bàng và Minh Phụng. Do vậy, cư dân có thể thuận tiện kết nối vào trung tâm quận 1, quận 3, quận 5, quận 10...

Với vị thế trung tâm Chợ Lớn, nơi đây còn là khu giao thương thịnh vượng, sầm uất cùng nhiều nét văn hóa độc đáo, chuẩn mực. Bên cạnh đó, dự kiến trong tương lai, tuyến Metro số 3A Bến Thành - Tân Kiên sẽ đi ngang qua D-Homme, điều này sẽ giúp thay đổi diện mạo, thuận tiện di chuyển trong thành phố và giúp làm tăng giá trị của dự án.

Nhờ kiến trúc hình chữ Nhân (人), mọi căn phòng trong căn hộ đều được tiếp sáng và gió tối đa.

Tiêu chuẩn đẳng cấp của D-Homme còn được thể hiện trong việc bố trí chỉ có số lượng trung bình chỉ 6 căn hộ trên một nhánh mặt bằng. Mỗi tầng trang bị đến 8 thang máy tương ứng với hai hộ một thang máy và có tất cả hơn 150 chỗ đậu ôtô, tương ứng cứ gần 3 hộ sẽ có một chỗ đậu ôtô.

Chủ đầu tư DHA Corp cho biết, căn hộ D-Homme được thiết kế để phù hợp với thể trạng, tập quán, thói quen văn hóa, ẩm thực... của giới thượng lưu người Việt. Cụ thể, D-Homme sử dụng thiết kế bếp đóng tránh mùi cho mỗi căn hộ, giúp các gia đình thỏa sức nấu nướng những món ngon ẩm thực Việt mà không lo mùi lan đến những phòng khác.

Các khu sinh hoạt chung của gia đình như phòng khách, khu ăn được thiết kế rộng thoáng, phù hợp với nếp sống tình cảm và thói quen sẻ chia của người Việt. Đặc biệt, các căn hộ căn hộ 4 phòng ngủ sẽ được trang bị công nghệ smart home dành cho đại gia đình nhiều thế hệ.

Chính sách thanh toán linh hoạt

Hiện tại D-Homme có nhiều chính sách thanh toán hấp dẫn và linh hoạt. DHA Corporation cho biết, hiện tại các căn 2 phòng ngủ rộng thoáng tại dự án hiện có giá khoảng 4,7 tỷ đồng. Nếu chọn phương án vay ngân hàng, khách hàng chỉ cần ngân sách ban đầu khoảng 1,1 tỷ đồng để nhận nhà. Bên cạnh đó, dự án còn có thêm lựa chọn phương án thanh toán giãn 0,5%/tháng để giảm áp lực tài chính.

D-Homme áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt chỉ 0,5%/tháng để giảm áp lực tài chính cho khách hàng.

Tại sự kiện tri ân khách hàng D-Homme vào ngày 9/1/2022, D-Homme còn áp dụng chương trình "Nhà sang - xế xịn" với cơ hội nhận được một chiếc xe Audi cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác dành cho các gia chủ tương lai.

