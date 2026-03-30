Sức hút của biệt thự đa công năng

Nghịch lý này thực tế không gây bất ngờ cho những nhà đầu tư sành sỏi. “Những bất động sản thấp tầng ở vị trí đắc địa sẽ xuất hiện trong danh mục đầu tư của người giàu, thị trường càng thận trọng thì nhóm này càng mua vào vì đây chính là lúc họ mua được giá tốt với các chính sách vượt trội từ chủ đầu tư", ông Nguyễn Minh Tuấn, chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp với hơn 15 năm kinh nghiệm tại thị trường Hà Nội cho hay.

Theo ông, phân khúc này có thị phần riêng, định vị nhóm khách hàng riêng biệt với tầm tài chính mạnh, không phụ thuộc tín dụng, lãi suất. Do đó, chỉ cần họ tìm được sản phẩm ưng ý, nhóm khách hàng này sẽ xuống tiền và cũng ít chịu tác động từ tâm lý thị trường chung.

Theo Savills, bất động sản cao cấp tại trung tâm TPHCM và Hà Nội tăng ổn định với mức trung bình 15-20%/năm trong thập kỷ qua, trong đó dòng biệt thự tăng ấn tượng gần 30% mỗi năm trong 5 năm gần đây. Bất động sản trung tâm đắt đỏ nhưng đi kèm giá trị thật - nơi có nhu cầu thực sự để ở, kinh doanh và cho thuê.

Do đó, khả năng khai thác của dòng sản phẩm này ưu việt bậc nhất thị trường. Theo Batdongsan.com.vn, 2015-2025, nhà phố trung tâm Hà Nội có mức giá trung bình tăng từ 110 lên 300 triệu/m² (thực tế một số vị trí đã lên tới 1-2 tỷ đồng/m²), căn hộ hạng sang tăng từ 80 lên 250 triệu/m². Lợi nhuận kép từ tăng giá vốn cộng dòng tiền cho thuê 6-8%/năm mang lại tổng lợi nhuận vượt trội cho bất động sản trung tâm.

Bà Lê Thu Hà, Giám đốc kinh doanh một sàn phân phối có tiếng cho biết: “Hút thanh khoản là những căn liền kề, biệt thự có mặt tiền rộng, thiết kế đẹp, nằm trong các trục giao thương sầm uất. Đây là dòng sản phẩm đa giá trị: vừa an cư đẳng cấp, vừa có thể tuỳ biến thành không gian kinh doanh cao cấp như boutique, nhà hàng fine dining, cà phê sang trọng… mà không bị giới hạn công năng”.

Bà Hà dẫn ví dụ dòng biệt thự hạng sang tại khu vực Long Biên, với chỉ 172 căn trong một dự án đang được Sunshine Group phát triển tại KĐT Công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội. Dinh thự tại đây sở hữu diện tích đất 116,6-465,1/m² , tương ứng diện tích sàn 216,8-690,5 m²/căn.

Với mục tiêu an cư, đây là không gian sống đẹp như resort, với bể bơi riêng, sân vườn tư gia, cộng thêm các không gian đa năng tuỳ biến theo nhu cầu gia chủ: từ phòng làm việc, triển lãm nghệ thuật hay khu vực thưởng rượu...

Còn với mục tiêu khai thác thương mại, đây cũng là lựa chọn khi mỗi dinh thự đều sở hữu mặt tiền rộng 7-8m, vỉa hè thoáng đạt, cùng thiết kế châu Âu công phu, phù hợp cho các showroom cao cấp, văn phòng đại diện hoặc các dịch vụ thượng lưu.

“Với nguồn cung giới hạn, đây là dự án nếu đã bán hết ở thị trường sơ cấp thường chỉ còn xuất hiện nhỏ giọt trên thị trường thứ cấp, do phần lớn khách hàng mua vào với tâm thế nắm giữ như một tài sản dài hạn, truyền đời hơn là mua đi bán lại”, bà Hà cho hay.

Trong bối cảnh quỹ đất thấp tầng tại Long Biên ngày càng thu hẹp, những dự án như Noble Palace Long Bien thường được nhìn nhận là lớp tài sản khó “mua lại lần hai”, khi giá trị không chỉ nằm ở vị trí hay thiết kế, mà còn ở tính khan hiếm có xu hướng gia tăng theo thời gian.