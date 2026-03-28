Atera Holdings bắt tay BIDV, Ricons, Savills kiến tạo tổ hợp Atera Central phía Đông Hà Nội

Tọa độ chiến lược tại trục động lực phía Đông Thủ đô

Ngày 23/3, lễ ra mắt khu đô thị phức hợp thế hệ mới Atera Central đã chính thức diễn ra. Bên cạnh quy hoạch hệ sinh thái "Live - Work - Grow" (Sống - Làm việc - Phát triển) theo chuẩn quốc tế, cú bắt tay chiến lược giữa nhà phát triển Atera Holdings và các ông lớn đầu ngành như BIDV, Ricons, Savills... là bệ phóng giúp dự án hướng tới chất lượng vượt trội, xác lập một tâm điểm sống xứng tầm, đáp ứng nhu cầu của hơn 100.000 chuyên gia và nhân sự cấp cao tại khu vực.

Atera Central quy tụ hệ sinh thái đối tác chiến lược (Ảnh: Atera Holdings).

Trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh chiến lược phát triển về phía Đông, khu vực giáp ranh giữa Thủ đô và Hưng Yên đang nhanh chóng xác lập vị thế là trục động lực mới cho đô thị dịch vụ, thương mại và logistics thông minh.

Tại trung tâm của sự chuyển dịch này, Atera Central nổi lên như một điểm sáng đầu tư nhờ sở hữu vị trí tại khu vực Phố Nối - Thăng Long II - Yên Mỹ. Khu vực hiện là điểm đến của hàng trăm doanh nghiệp FDI từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đang hoạt động, hình thành cộng đồng hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và nhân sự cấp cao.

Atera Central được phát triển theo mô hình khu đô thị phức hợp "all-in-one" (tất cả trong một) thế hệ mới, tích hợp các tiện ích đẳng cấp trong một không gian sống hiện đại. Dự án tập trung hướng tới cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao đang gia tăng nhanh chóng tại các khu công nghiệp trọng điểm của khu vực.

Đây là nhóm khách hàng có yêu cầu khắt khe về không gian sống, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa sự tiện nghi, tính riêng tư và tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Trên nền tảng đó, việc phát triển mô hình đô thị tích hợp “Live - Work - Grow” không chỉ là định hướng, mà là một chiến lược dài hạn, được Atera Holdings hiện thực hóa thông qua việc lựa chọn đồng hành cùng các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, xây dựng và quản lý vận hành tại Việt Nam.

Dấu ấn liên minh chiến lược và bảo chứng từ những thương hiệu đầu ngành

“Atera Central sớm tạo được uy tín và sức hút trên thị trường là nhờ sự tham gia của hệ sinh thái đối tác uy tín, tạo nên kiềng ba chân về tài chính, thi công và vận hành”, đại diện Atera Holdings khẳng định.

Trong đó, sự hiện diện của ngân hàng BIDV (chi nhánh Đống Đa và Nam Định) đóng vai trò quan trọng. Việc BIDV tham gia hợp tác chiến lược không chỉ đảm bảo nền tảng dòng vốn ổn định mà còn là minh chứng cho tính minh bạch pháp lý của dự án, giúp khách hàng và nhà đầu tư an tâm khi rót vốn.

Atera Central khẳng định giá trị phát triển cùng các thương hiệu đầu ngành (Ảnh: Atera Holdings).

Song hành cùng tiềm lực tài chính là năng lực thực thi của nhà thầu Ricons, một trong những tên tuổi uy tín trong ngành xây dựng Việt Nam. Với kinh nghiệm triển khai hàng loạt công trình biểu tượng, Ricons là cái tên bảo chứng cho chất lượng thi công thô và hoàn thiện cao cấp.

Sự chuyên nghiệp của nhà thầu giúp Atera Holdings tự tin hiện thực hóa mục tiêu hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài dự án vào tháng 10, đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe thường thấy ở các công trình phục vụ sự kiện tầm quốc tế.

Mảnh ghép quản lý từ Savills Việt Nam sẽ đảm bảo môi trường sống tại đây luôn được vận hành theo quy trình chuyên nghiệp, giữ vững giá trị tài sản và nâng tầm trải nghiệm cho cư dân tinh hoa.

Nền tảng kiến tạo cộng đồng tinh hoa và chuyên gia quốc tế

Sự hội tụ của các đơn vị đối tác hàng đầu trong nước và quốc tế tại Atera Central không dừng lại ở một thỏa thuận hợp tác, mà còn khẳng định tư duy phát triển bền vững của Atera Holdings. Việc bắt tay với những thương hiệu lớn giúp nhà phát triển dự án chuẩn hóa mọi quy trình từ khâu xây dựng đến quản lý, từ đó kiến tạo nên một không gian sống xứng tầm cho giới chuyên gia và cộng đồng cư dân quốc tế.

Đây là yếu tố then chốt để dự án không chỉ là một nơi an cư, mà còn trở thành một điểm đến biểu tượng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại cửa ngõ phía Đông.

Với sự cộng hưởng từ sức mạnh tài chính của BIDV, kỹ thuật xây dựng của Ricons và tiêu chuẩn vận hành của Savills, Atera Central đang nắm giữ những quân bài chiến lược để định vị sản phẩm bất động sản cao cấp phía Đông Thủ đô.

Sự chuẩn bị bài bản là nền tảng để dự án tự tin trở thành tâm điểm đầu tư thị trường trong tương lai gần. Đồng thời khẳng định vị thế của nhà phát triển Atera Holdings trên bản đồ bất động sản Việt Nam bằng những sản phẩm thực, giá trị thực và chất lượng quốc tế.