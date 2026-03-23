Đại diện chủ đầu tư trao chứng nhận tổng đại lý phân phối (Ảnh: Grand M).

Đây là bước tiến chiến lược trong hành trình đưa bộ sưu tập bất động sản hạng sang, tiếp cận những khách hàng ưu tú và các nhà đầu tư.

Hợp tác chiến lược: Bảo chứng từ những tên tuổi hàng đầu

Diễn ra trong không gian trang trọng, sự kiện quy tụ đại diện lãnh đạo hai đơn vị cùng đông đảo đối tác, khách mời chiến lược. Nghi thức trao bằng chứng nhận tổng đại lý khẳng định mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Meyland và Grand M và mở ra giai đoạn phân phối cho một trong những dòng sản phẩm hiếm có trên thị trường.

Là thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Meyland (Meygroup) ghi dấu ấn trên thị trường với triết lý phát triển mô hình bất động sản tinh khiết (Pure Living), định hướng phát triển các dự án bất động sản cao cấp, mang tính biểu tượng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Bất động sản Grand M (thuộc G.Empire Group) là đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và phát triển bất động sản, nhất là phân khúc bất động sản hạng sang.

Trong nhiều năm hoạt động, Grand M đã khẳng định vị thế trên thị trường thông qua việc tham gia tư vấn, triển khai và phân phối thành công nhiều dự án cao cấp.

Sở hữu đội ngũ chuyên gia am hiểu thị trường cùng hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp, Grand M có lợi thế trong việc tiếp cận tệp khách hàng thượng lưu. Chính năng lực này đã giúp đơn vị ghi dấu ấn trong các chiến dịch phân phối bất động sản hạng sang.

Việc Grand M trở thành tổng đại lý phân phối The Rey Edition vừa dựa trên kinh nghiệm, năng lực bán hàng, vừa là sự đồng điệu về tầm nhìn mang đến cho thị trường những sản phẩm xứng tầm giá trị sống thượng lưu.

Sự kết hợp giữa chủ đầu tư uy tín và đơn vị phân phối giàu kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ tạo nên lực đẩy đưa The Rey Edition nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường.

Phối cảnh tổng thể dự án Rivea Residences (Ảnh: CĐT).

The Rey Edition: Biệt thự tầng không trong lòng phố

Một trong những yếu tố làm nên giá trị của dự án chính là vị trí “lòng phố - view sông” hiếm có. Tọa lạc tại khu vực quận Hai Bà Trưng - Hoàng Mai (cũ), dự án nằm trong vùng nội đô lâu đời của Hà Nội. Trong bối cảnh đô thị phát triển, xu hướng dịch chuyển của thế hệ thượng lưu mới vẫn xoay quanh các khu vực trung tâm.

Dự án được bao quanh bởi hai tuyến đường quy hoạch 13,5m và 21,5m, kết nối với Vành đai 2 qua đường Dương Văn Bé, liên kết với Vành đai 1 qua đường Vĩnh Hưng. Từ dự án, thời gian di chuyển đến hồ Hoàn Kiếm chưa đầy 10 phút.

Bên cạnh vị trí đắc địa, Rivea Residences gây ấn tượng với 4 tầng tiện ích gồm hơn 50 tiện ích cao cấp. Với quy mô 618 căn hộ, dự án mang đến tỷ lệ tiện ích vượt trội, đảm bảo trải nghiệm sống riêng tư và đẳng cấp. Trong đó, những tiện ích đặc quyền như slot (chỗ) đỗ xe định danh, bể bơi riêng tại căn hộ hay Golf 3D...

Đa tầng tiện ích tại The Rey Edition (Ảnh: CĐT).

Thuộc dự án Rivea Residences, The Rey Edition là bộ sưu tập các căn duplex hạng sang sở hữu tầm nhìn hướng ra phố cổ và sông Hồng, hai biểu tượng lâu đời của Hà Nội. The Rey Edition mở ra chuẩn mực sống hiếm có - nơi mỗi căn biệt thự trên không mở ra tầm nhìn panorama (toàn cảnh) 360 độ để ôm trọn sông nước, công viên và nhịp sống đô thị; nơi ánh sáng tràn vào từng không gian, gió và thiên nhiên hiện diện trong từng nhịp sống, mang đến cảm giác tự do, riêng tư và trọn vẹn.

Hơn cả một chốn đi về, một ngôi nhà che nắng mưa, The Rey Edition được định hình như một không gian sống có khả năng định danh bản sắc của gia chủ - đồng thời cũng là một tài sản giá trị trong danh mục đầu tư dài hạn.

Nhưng trên hết, bộ sưu tập phiên bản giới hạn này mong muốn góp phần vào câu chuyện riêng của mỗi gia đình Hà thành - nơi những nếp nhà truyền thống vẫn được gìn giữ, dù ở bất kỳ không gian nào, dù trong bất kỳ hình thái sống nào của đô thị hiện đại. Đó không chỉ là sự sở hữu một ngôi nhà, mà là sự trao truyền, tiếp nối những giá trị trong đời mỗi người.

The Rey Edition - Biệt thự trên cao trong lòng phố (Ảnh: CĐT).

Khởi đầu cho một hành trình mới

Lễ trao bằng chứng nhận tổng đại lý phân phối The Rey Edition đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình đưa một biểu tượng sống mới đến với thị trường. Với những giá trị vượt trội về vị trí, thiết kế và tiềm năng đầu tư, The Rey Edition được kỳ vọng sẽ trở thành chuẩn mực mới của bất động sản hạng sang tại Hà Nội.

Trong bức tranh thị trường đang dần phục hồi và bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, sự xuất hiện của “biệt thự trên không” giữa lõi phố không chỉ mang đến cơ hội sở hữu cho giới tinh hoa, mà còn khẳng định vị thế của những nhà phát triển tiên phong trong việc kiến tạo những giá trị sống bền vững theo thời gian.