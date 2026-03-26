Xu hướng “Resort Living” đang thay đổi cách người Việt chọn nơi ở ra sao?

Phối cảnh dự án Blanca City (Ảnh: Blanca City).

Trong nhiều năm qua, lựa chọn nơi ở của người Việt thường gắn với những tiêu chí quen thuộc như vị trí thuận tiện, hạ tầng giao thông và các tiện ích thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đô thị và sự thay đổi trong nhu cầu sống, các tiêu chí này đang dần mở rộng theo hướng chú trọng hơn đến chất lượng môi trường sống, không gian nghỉ ngơi và trải nghiệm cá nhân.

Nhu cầu về không gian sống xanh, tiện ích giải trí và môi trường sống cân bằng đang gia tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn. Bên cạnh yếu tố công việc và hạ tầng, nhiều người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những yếu tố như mật độ cây xanh, mặt nước, không gian sinh hoạt cộng đồng và hệ tiện ích phục vụ hoạt động thể thao, thư giãn.

Sự thay đổi này được cho là xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có quá trình đô thị hóa nhanh, áp lực công việc tại các thành phố lớn và nhu cầu tìm kiếm môi trường sống giúp cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.

Trong bối cảnh đó, các mô hình đô thị tích hợp với hệ tiện ích nghỉ dưỡng đang được chú ý nhiều hơn, khi có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu sinh hoạt thường ngày và các hoạt động giải trí, thư giãn của cư dân.

Là một trong những thành phố du lịch biển nổi tiếng ở phía Nam, Vũng Tàu từ lâu đã thu hút lượng lớn du khách vào các dịp cuối tuần và kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với sự cải thiện của hạ tầng giao thông và sự mở rộng của thị trường bất động sản, thành phố này cũng chứng kiến sự phát triển của nhiều khu đô thị mới.

Nổi bật trong số các dự án đang được triển khai tại Vũng Tàu, Blanca City là khu đô thị nằm trên trục đường 3/2, thuộc địa bàn phường 10 và phường 11 của thành phố. Dự án có quy mô khoảng 96,6ha, do Sun Group phát triển, với định hướng hình thành một khu đô thị kết hợp dịch vụ du lịch tổng hợp.

Theo quy hoạch, dự án phát triển đa dạng loại hình sản phẩm như biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, nhà liền kề, căn hộ chung cư, khách sạn và khu thương mại dịch vụ. Bên cạnh khu nhà ở, dự án còn được thiết kế với hệ tiện ích nội khu gồm công viên nước, khu nghỉ dưỡng - khách sạn, công viên cây xanh và nhiều không gian dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giải trí của cư dân và du khách.

Xu hướng này cũng được ghi nhận tại nhiều đô thị du lịch ven biển khác. Tại Nha Trang, Charmora City (Khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang) được quy hoạch với quy mô khoảng 227ha, nằm trong khu vực Đồng Bò và cửa sông Quán Trường, thuộc địa bàn xã Vĩnh Thái và phường Phước Long. Dự án do liên danh Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (thuộc Sun Group) và Công ty Cổ phần Du lịch Asean Hạ Long làm chủ đầu tư.

Theo định hướng phát triển, Charmora City được quy hoạch như một khu đô thị có công năng hỗn hợp, bao gồm nhà ở thương mại, các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch cùng nhiều hạng mục hạ tầng xã hội như trường học, công viên chuyên đề, khu cây xanh và bãi đỗ xe.

Sự xuất hiện của các dự án đô thị tích hợp với hệ tiện ích đa dạng cho thấy thị trường bất động sản đang có sự dịch chuyển trong cách tiếp cận quy hoạch và phát triển sản phẩm. Thay vì chỉ tập trung vào chức năng nhà ở, nhiều dự án hiện nay được thiết kế theo hướng mở rộng các yếu tố trải nghiệm, bao gồm không gian công cộng, tiện ích giải trí, thể thao và nghỉ dưỡng.

Theo giới chuyên môn, xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu của cư dân đô thị, khi chất lượng môi trường sống và trải nghiệm sinh hoạt ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn nơi ở. Các khu đô thị được quy hoạch theo hướng tích hợp nhiều chức năng đang dần hình thành tại nhiều thành phố ven biển sẽ góp phần định hình những mô hình không gian sống mới trong quá trình phát triển đô thị.

Blanca City được quy hoạch với định hướng phát triển như thế nào?

Blanca City được quy hoạch là khu đô thị dịch vụ - du lịch tổng hợp với quy mô khoảng 96,6ha, nằm trên trục đường 3/2, thuộc phường 10 và phường 11, TP Vũng Tàu cũ. Dự án phát triển đa dạng loại hình sản phẩm như biệt thự, nhà liền kề, căn hộ, khách sạn và khu thương mại dịch vụ, đồng thời tích hợp các tiện ích nội khu phục vụ nhu cầu sinh hoạt và nghỉ dưỡng.

Theo quy hoạch, dự án được phát triển với nhiều tiện ích như công viên nước, khu nghỉ dưỡng - khách sạn, công viên cây xanh và các không gian dịch vụ thương mại. Các hạng mục này hướng tới việc hình thành một môi trường sống kết hợp giữa chức năng nhà ở với các hoạt động giải trí, thư giãn và dịch vụ du lịch.

Trong bối cảnh Vũng Tàu đang mở rộng không gian đô thị và phát triển du lịch, các dự án quy mô lớn như Blanca City được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở và dịch vụ du lịch, đồng thời hình thành các khu đô thị tích hợp phục vụ cả cư dân địa phương và du khách.