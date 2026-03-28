Vinhomes Green Paradise: Khi một khu rừng trở thành “trái tim” của đô thị

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise (Ảnh: Vinhomes).

Tuy nhiên, hiếm có nơi nào mà một hệ sinh thái tự nhiên rộng lớn lại trở thành trung tâm của sự phát triển đô thị. Tại Cần Giờ - khu vực nằm ở phía Nam TPHCM, câu chuyện này đang dần hình thành với định hướng phát triển một đô thị sinh thái gắn liền với rừng ngập mặn, hệ sinh thái được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được nhắc đến như một trong những nỗ lực nhằm định hình mô hình đô thị mới - nơi thiên nhiên không chỉ đóng vai trò bổ trợ mà trở thành trung tâm của không gian sống.

Cần Giờ - nơi thiên nhiên định hình tương lai đô thị

Trong quá trình đô thị hóa, nhiều thành phố trên thế giới phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn môi trường. Những thập kỷ gần đây, khái niệm phát triển đô thị bền vững và các tiêu chuẩn ESG (Environmental - Social - Governance) ngày càng được quan tâm trong quy hoạch.

Thay vì mở rộng đô thị theo hướng chiếm dụng tài nguyên thiên nhiên, nhiều mô hình phát triển mới tìm cách tái thiết lập mối quan hệ hài hòa giữa con người và hệ sinh thái tự nhiên.

Tại nhiều quốc gia, các khu đô thị sinh thái được quy hoạch với mật độ xây dựng hợp lý, tích hợp không gian xanh, mặt nước và các hệ sinh thái tự nhiên. Những yếu tố này không chỉ giúp cải thiện môi trường sống mà còn góp phần tạo nên giá trị bền vững lâu dài cho đô thị.

Trong bức tranh phát triển của TPHCM, Cần Giờ từ lâu được biết đến như khu vực sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn độc đáo bậc nhất Việt Nam. Sau nhiều năm phục hồi và bảo tồn, khu rừng này đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, trở thành “lá phổi xanh” quan trọng của khu vực phía Nam.

Không giống nhiều khu vực đô thị khác, Cần Giờ sở hữu hệ sinh thái tự nhiên rộng lớn với rừng ngập mặn, sông ngòi và hệ động thực vật phong phú. Chính đặc điểm này khiến nơi đây được xem là một trong những khu vực hiếm hoi còn giữ được sự cân bằng giữa thiên nhiên và phát triển.

Vinhomes Green Paradise và ý tưởng đô thị gắn với hệ sinh thái rừng

Trong xu hướng phát triển đô thị bền vững, Vinhomes Green Paradise được định hướng phát triển như một khu đô thị sinh thái quy mô lớn gắn liền với hệ sinh thái tự nhiên của khu vực. Khác với nhiều mô hình đô thị thông thường - nơi công viên đóng vai trò là không gian xanh trung tâm thì tại Cần Giờ, chính hệ sinh thái rừng ngập mặn hàng triệu năm tuổi trở thành nền tảng cho sự phát triển đô thị.

Theo định hướng phát triển, dự án hướng tới việc kiến tạo một không gian sống nơi thiên nhiên được đặt làm yếu tố cốt lõi, đồng thời phát triển các tiện ích và hạ tầng đô thị hiện đại phục vụ cư dân. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng ESG trong phát triển đô thị, trong đó yếu tố môi trường, con người và phát triển bền vững được đặt song song với mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được định hướng phát triển như một khu đô thị sinh thái gắn với hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Dự án hướng tới mô hình đô thị xanh, phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn ESG.

Thiên nhiên vì vậy không chỉ là yếu tố cảnh quan mà trở thành nền tảng của không gian sống.

Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị sinh thái tại Cần Giờ, đồng thời tạo động lực mới cho kinh tế - du lịch khu vực phía Nam TPHCM, gắn kết phát triển đô thị với bảo tồn môi trường tự nhiên.

Một trong những thách thức lớn của nhiều thành phố hiện đại là làm sao để các khu đô thị mới không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn duy trì giá trị lâu dài cho các thế hệ sau. Đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực môi trường ngày càng gia tăng, những mô hình đô thị gắn với hệ sinh thái tự nhiên càng được xem là hướng đi quan trọng trong quy hoạch tương lai.

Thực tế, tại TPHCM, xu hướng phát triển các đại đô thị tích hợp, chú trọng không gian sống xanh và hệ tiện ích đồng bộ đã bắt đầu được hình thành trong nhiều năm qua. Một ví dụ tiêu biểu là Vinhomes Grand Park - đại đô thị hiện đại tọa lạc tại mặt tiền Nguyễn Xiển - Phước Thiện, thuộc phường Long Thạnh Mỹ - Long Bình (Thủ Đức, TPHCM).

Nếu như Vinhomes Grand Park đại diện cho xu hướng phát triển đại đô thị tích hợp tiện ích hiện đại, thì tại Cần Giờ, câu chuyện đang được mở rộng theo một hướng khác: khi thiên nhiên trở thành nền tảng của đô thị tương lai.

Sự kết hợp giữa đô thị ven biển, rừng ngập mặn và hệ sinh thái tự nhiên đặc biệt tại Cần Giờ đang mở ra khả năng hình thành một mô hình phát triển khác biệt - nơi thiên nhiên không đứng ngoài quá trình đô thị hóa mà trở thành trái tim của đô thị.