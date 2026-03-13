Sức hút bất động sản Phú Quốc dưới lăng kính của giới đầu tư

Nghỉ dưỡng và cho thuê: “Nhất cử lưỡng tiện”

Nhìn lại hành trình bứt phá của Phú Quốc, ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho biết: “Từ một hòn đảo vốn chỉ có dân chài và bộ đội, Phú Quốc đã chuyển mình nhờ những doanh nghiệp có tâm và có tầm như Sun Group. Không dừng lại ở việc xây dựng các công trình đơn lẻ, doanh nghiệp này đã kiến tạo hệ sinh thái hoàn chỉnh từ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến hạ tầng giao thông”.

Sự sôi động của “Thị trấn Hoàng Hôn”, Nam đảo Phú Quốc về đêm (Ảnh: Ánh Dương).

Sự “lột xác” ngoạn mục ấy của Phú Quốc, đặc biệt ở khu vực Nam đảo, đã thuyết phục anh Hoàng Trung Dũng - một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm quyết định đầu tư tại đây.

“Từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, các căn hộ của tôi luôn trong tình trạng ‘cháy phòng’. Ngay cả trong mùa thấp điểm, tỷ lệ lấp đầy vẫn duy trì ở mức trên 80%”, anh Dũng chia sẻ.

Bãi Kem tại Nam Phú Quốc được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh (Ảnh: Ánh Dương).

Khác với anh Dũng, chị Võ Thị Kiều Thu quyết định rủ họ hàng “xuống tiền” mua một vài căn hộ tại dự án Sun Grand City Hillside Residence với mục tiêu ban đầu là gia đình nghỉ dưỡng.

Nhưng căn hộ của chị Thu lại hút khách quốc tế và dễ dàng cho thuê khi không có nhu cầu sử dụng.

Hiện giá thuê căn hộ studio hoặc 1 phòng ngủ dao động 1,2-1,5 triệu đồng/đêm và có thể tăng thêm 20-35% vào những dịp cao điểm, cao hơn giá thuê phòng khách sạn mini ở các khu vực lân cận.

Nhờ khả năng cho thuê sinh lời, chị Thu đã bị thuyết phục và tự tin rót vốn mua thêm nhiều bất động sản khác tại khu vực Nam đảo ngọc.

Nhà đầu tư Võ Thị Kiều Thu (Ảnh: Ánh Dương).

Sự thành công của các nhà đầu tư như anh Dũng hay chị Thu phản ánh bức tranh tươi sáng của bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc.

“Trong bối cảnh hạ tầng tiếp tục được đầu tư và các sự kiện quốc tế như Hội nghị cấp cao APEC 2027 đang đến gần, đây chính là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới”, bà Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc dự án Công ty bất động sản NewstarLand, chia sẻ.

"Bệ phóng" hạ tầng đưa Nam đảo vươn tầm

Trước thềm APEC 2027, diện mạo đô thị Nam đảo đang thay đổi từng ngày với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm. Trọng tâm của sự chuyển mình này là Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC quy mô hơn 16ha, sở hữu phòng hội nghị lớn nhất thế giới.

Hệ thống giao thông xương sống cũng đang được đẩy mạnh triển khai với các công trình chiến lược: tuyến đường tỉnh 975 mở rộng 10 làn xe, tuyến tàu điện đô thị (LRT) và đặc biệt là dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lên công suất 20 triệu hành khách/năm.

Song hành với việc nâng cấp hạ tầng giao thông, sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways đã tăng cường kết nối và thu hút thêm khách đến đảo ngọc. Nhờ hạ tầng hàng không hiện đại, Phú Quốc đã ghi nhận số chuyến bay ấn tượng trong Tết Nguyên đán vừa qua với 767 chuyến bay chỉ trong hơn một tuần cao điểm, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, hơn một nửa là chuyến bay quốc tế (396 chuyến).

Sun PhuQuoc Airways tăng cường kết nối trong nước và quốc tế, đón dòng khách cao cấp tới đảo Ngọc (Ảnh: Ánh Dương).

Làn sóng du khách tăng mạnh khiến nhu cầu lưu trú tại những tâm điểm có hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh như “Thị trấn Hoàng Hôn” gia tăng rõ rệt. Theo anh Nguyễn Công Tuấn, đại diện một đơn vị vận hành căn hộ tại đây, tỷ lệ lấp đầy thường xuyên duy trì ở mức 85-100%.

Trong bối cảnh nhu cầu lưu trú tại Nam đảo ngày càng tăng, các dự án sở hữu vị trí trung tâm cùng tầm nhìn ấn tượng đang được giới đầu tư quan tâm.

Tổ hợp căn hộ The Sunset là một ví dụ tiêu biểu khi sở hữu góc nhìn 360 độ bao quát toàn cảnh “Thị trấn Hoàng Hôn”, trong đó nhiều căn hộ hướng trực diện Cầu Hôn - điểm đến nổi bật của Phú Quốc và các show diễn pháo hoa, nhạc nước mãn nhãn mỗi tối.

The Sunset sở hữu tầm nhìn đẹp - chìa khóa thành công trong lĩnh vực đầu tư căn hộ lưu trú (Ảnh: Sun Group).

Bên cạnh yếu tố tầm nhìn, dự án còn tọa lạc ở vị trí trung tâm, gần kề các điểm đến biểu tượng như Central Village, đài phun nước Thần Mặt Trời hay chợ đêm VUI-Fest.

Với hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày đổ về “Thị trấn Hoàng Hôn” và Sun World Hon Thom, nguồn cầu lưu trú tại đây ngày một tăng mạnh, mở ra dư địa khai thác dài hạn cho các căn hộ trong khu vực.