Sức hấp dẫn của dự án Nam An Golden City

Dân trí Đại diện chủ đầu tư Nam An Golden City cho biết, dự án đất nền đã có sổ hồng, được xây dựng nhà ở, thu hút sự quan tâm của người mua, vì mỗi sản phẩm giao dịch đều "Công chứng ngay - sổ hồng trao tay".

Tọa lạc cửa ngõ khu đô thị thương mại dịch vụ - công nghiệp Bàu Bàng lớn nhất tỉnh Bình Dương, dự án hội tụ những lợi thế thu hút nhà đầu tư.

Phối cảnh đô thị Nam An Golden City.

Nam An Golden City ghi điểm với vị trí đắc địa

Nam An Golden City tọa lạc tại mặt tiền đường DX thuộc thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, liền kề trục huyết mạch Quốc lộ 13. Vị trí này tạo nên sức bật cho dự án vì Bàu Bàng hiện là một trong những huyện được đầu tư toàn diện về hạ tầng giao thông lẫn kinh tế, xã hội.

Các nhà đầu tư thường có xu hướng dịch chuyển về những vùng đất tập trung nhiều khu công nghiệp. Bàu Bàng có nhiều khu công nghiệp lớn như khu đô thị - công nghiệp Bàu Bàng quy mô khoảng 3.200 ha; Cây Trường 700 ha và Lai Hưng 600 ha; Tân Bình 352,49 ha (chuẩn bị mở rộng thêm 1.055 ha).

Do đó việc đầu tư tại Bàu Bàng sẽ giúp thu về một số quỹ đất đẹp, mức giá phù hợp. Điều này tạo nên lợi thế cho những dự án như Nam An Golden City. Với vị trí này, cư dân của dự án có thể dễ dàng kết nối với trung tâm Bình Dương với Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên.

Dự án hưởng lợi về hạ tầng giao thông, với các tuyến đường lớn như tuyến đường quốc lộ 13, tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn giai đoạn 2 từ thị xã Bến Cát đến Bàu Bàng (đường tạo lực Mỹ Phước - Tân Vạn); đường Vành đai trong, đường Vành đai 5, đường tạo lực Bàu Bàng - Phú Giáo - Bắc Tân Uyên, khớp nối đường Hồ Chí Minh (đoạn Đức Hòa - Chơn Thành)...

Những công trình giao thông nói trên không chỉ tạo động lực cho bất động sản Bàu Bàng phát triển mà còn nâng tầm giá trị cho Nam An Golden City.

Địa ốc Hồng Oanh - đơn vị phân phối chính thức Nam An Golden City.

Lợi thế về quy hoạch, tiện ích

Đại diện Địa ốc Hồng Oanh cho biết, một trong những lợi thế giúp nâng tầm giá trị cho Nam An Golden City là quy hoạch thông minh, trên quỹ đất có diện tích 178.209 m2. Trong đó, 6.270 m2 dùng để trồng cây xanh, phần còn lại được làm đất ở, công trình công cộng, đất giao thông và đất kỹ thuật.

Quy mô dự án với 1.045 sản phẩm đất nền, nhà phố thương mại, diện tích 64 m2 - 170 m2. Cư dân có thể xây nhà theo thiết kế và ý thích. Những tiện ích nội khu như trường học cấp 1, trung tâm y tế đã hoàn thiện, sắp đưa vào khai thác sử dụng, tạo điểm nhấn cho dự án Nam An Golden City.

Với hệ thống cây xanh bao phủ rộng lớn, chủ đầu tư đã trang bị cho dự án này một không gian sống tiện nghi với công viên trung tâm, trung tâm thương mại dịch vụ và trung tâm y tế, trường học cấp 1… Những tiện ích ngoại khu xung quanh như hệ thống giáo dục từ mầm non tới cấp 3; Trung tâm thể dục thể thao Bàu Bàng; Khu công nghiệp Bàu Bàng; Thành phố Biên Hòa; sân bay quốc tế Long Thành; thành phố mới Bình Dương;…

Hạ tầng dự án Nam An Golden City đã hoàn thiện 100%.

Mức giá dưới một tỷ đồng

Hiện tại bất động sản phân khúc dưới một tỷ đang được các nhà đầu tư quan tâm, tìm kiếm. Nhiều người có xu hướng tìm về vùng ven và chọn đất nền có mức giá phải chăng. Đó cũng là lý do mà đất nền tại Dĩ An và Thuận An có giá tăng cao trong thời gian qua.

Đại diện Công ty địa ốc Hồng Oanh cho biết, Bàu Bàng đang thu hút đầu tư, với các dự án đất nền ở phân khúc dưới 1 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật Nam An Golden City với giá bán từ 710 triệu đồng/sản phẩm, đồng thời được ngân hàng hỗ trợ 50% - 70%. Dự án đã có sổ hồng riêng từng nền và đã được phép chuyển nhượng theo Quyết định số 2356/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương ngày 14/10/2021. Mức giá này ưu đãi vì khó để có được một nền đất ở đô thị tại Trung tâm Bàu Bàng, Bình Dương.

Những lợi thế này đã góp phần gia tăng giá trị của Nam An Golden City, hứa hẹn khả năng sinh lời trong tương lai.

Thông tin liên hệ Công ty TNHH Địa ốc Hồng Oanh

Một chữ Tín - triệu niềm tin

Hotline: 0933 999 433

Website: https://diaochongoanh.com/ - https://www.namangoldencity.vn/

Trường Thịnh