Câu chuyện phát triển bền vững trong bối cảnh dịch bệnh và ô nhiễm hiện nay cùng những phân tích, dự báo xu hướng thị trường bất động sản giai đoạn "bình thường mới"

Sự kiện trực tuyến "Tính chuyện bền vững cùng EcoCity Premia" được phát trực tiếp trên fanpage chính thức của dự án EcoCity Premia tại: https://www.facebook.com/EcoCityPremiaBuonMaThuot.CHgroup.

Sự kiện có sự tham gia của các chuyên gia bất động sản uy tín, lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản, mang đến những góc nhìn đa dạng về sự phát triển bền vững. Các diễn giả nhận định về xu hướng chú trọng mảng xanh, đa dạng tiện ích, hướng đến con người làm trọng tâm, tầm quan trọng của khâu quy hoạch trong phát triển bền vững thời hiện đại.

Trong đó có đề cập đến hai vấn đề: đi tìm nguyên lý vững bền và tính chuyện vững bền cùng EcoCity Premia. Tốc độ phát triển bất động sản tại những thị trường mới, như khu vực Tây Nguyên nói chung và bất động sản Buôn Ma Thuột nói riêng cũng được các chuyên gia đề cập và thảo luận.

Sân khấu ảo mang đến cái nhìn thực tế, sống động nhất về dự án cho khách hàng tham dự sự kiện.

Đến với sự kiện, khách hàng được trực tiếp trải nghiệm không gian lung linh với sân khấu ảo được thiết kế công phu, hoành tráng và trải nghiệm dòng sản phẩm nhà phố thương mại, nhà phố vườn bán compound cao cấp (tiêu chuẩn áp dụng cho phân khu Milano) - dự án EcoCity Premia mới được ra mắt gần đây. Nằm trong dòng sản phẩm cấp cao được tích hợp giải pháp thông minh cùng hệ thống an ninh, dự án mang đến trải nghiệm sống cao cấp, tiện nghi.

Nguyên lý nào cho sự vững bền trong thách thức phát triển đô thị?

Nhân loại toàn cầu có xu hướng "Sống xanh, sống lành mạnh", ưu tiên lựa chọn theo phát triển bền vững, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến thế hệ tương lai.

Mới đây, Dot Property Việt Nam 2021 với chủ đề "Phát triển bền vững - xu hướng tất yếu của hệ sinh thái ngành bất động sản Việt Nam" đã chỉ ra rằng, trong bối cảnh Covid-19, chúng ta có thể cùng nhau vực dậy và bứt phá trong khủng hoảng nếu có sức mạnh từ bên trong. Để tôi rèn nên sức mạnh đó, các doanh nghiệp cần có tầm nhìn dài hạn, xuất phát từ chính mong đợi của thị trường trong giai đoạn khủng hoảng, không chỉ về kinh tế mà còn về niềm tin. Phát triển bền vững lấy con người là trung tâm sẽ là lời giải cho bài toán đó.

Bài toán về đô thị bền vững không chỉ là thách thức đối với các nhà phát triển tại những thành phố lớn. Đó cũng là vấn đề được đặt ra ở nhiều địa phương, khi nhu cầu sống tận hưởng tại nhà của cư dân ngày gia tăng. Họ mong muốn chốn an cư vừa là nơi nghỉ dưỡng, vừa là nơi để trải nghiệm tiện ích hiện đại, tiện nghi mà không cần phải di chuyển xa, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay.

Được biết đến là vùng đất đại ngàn, của thác rừng thiên nhiên hùng vĩ, TP Buôn Ma Thuột có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm qua là 8,75%, là mức cao so với mặt bằng chung cả nước. Kinh tế Buôn Ma Thuột phát triển, kéo theo nhu cầu đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, tại Buôn Ma Thuột vẫn thiếu các khu đô thị được quy hoạch bài bản, tiện ích đồng bộ.

Bất động sản bền vững "vượt khó" trước biến động

Với lợi thế sinh thái tự nhiên trù phú của vùng đất Ban Mê, EcoCity Premia được quy hoạch bài bản ngay từ ý tưởng hướng đến đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với quy mô gần 50 ha, dự án dành gần 70% diện tích cho mảng xanh thiên nhiên, hạ tầng giao thông. Tiện ích nội khu hiện đại như trường học liên cấp tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, trung tâm thương mại, thể thao giải trí đa năng trong nhà/ngoài trời... Dự án tích hợp đầy đủ tiện ích cao cấp cho cư dân.

Được quy hoạch bài bản hướng đến đô thị sống động, an toàn, lành mạnh và bền vững, EcoCity Premia được phát triển hơn 100 tiện ích phục vụ hoạt động sống, làm việc, kinh doanh, nghỉ ngơi, kết nối, thư giãn, giải trí, vừa đáp ứng không gian xanh sinh thái, an lành, mang đến cuộc sống chất lượng xứng tầm dành cho chủ sở hữu, theo đại diện chủ đầu tư.

Phối cảnh tổng thể dự án EcoCity Premia.

Bên cạnh đó, Capital House còn đề cao việc ứng dụng các giải pháp công nghệ thông minh tiên tiến đáp ứng xu hướng sống xanh chất lượng của cư dân. Với an ninh 4 - 5 lớp tùy phân khu mang đến cuộc sống an ninh, an toàn cho cư dân.

EcoCity Premia đạt giải "Khu đô thị phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam 2021".

Để phát triển hài hòa hai giá trị không gian xanh và nhịp sống đô thị hiện đại, các kiến trúc sư của dự án EcoCity Premia đã nghiên cứu về thị trường, sản phẩm nhằm tạo nên những chuẩn mực sống mới. Điển hình tại Milano, với tiêu chí cân bằng giữa không gian xanh và tiện ích sang trọng đẳng cấp, phân khu được thiết kế theo triết lý cân bằng tĩnh - động. Trong đó, khu nhà phố thương mại sầm uất bao quanh mặt ngoài phân khu đã hình thành nên tuyến phố mua sắm nhộn nhịp nhất dự án. Cùng với đó, lợi thế tiếp giáp mặt đường Nguyễn Chí Thanh, con đường huyết mạch nối thẳng đến trung tâm TP Buôn Ma Thuột giúp cư dân trải nghiệm cuộc sống năng động, hiện đại.

Tiềm năng phát triển bất động sản bền vững vẫn còn, nhất là tại những thị trường mới nổi như Buôn Ma Thuột, nhưng cần làm gì để tối ưu những tiềm năng này theo hướng phát triển bền vững? Nguyên lý của sự phát triển bền vững là gì? Làm thế nào để sáng tạo không gian sống tiện nghi, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo không gian sống xanh gần gũi thiên nhiên để hướng đến giá trị bền vững? Những chủ đề trên sẽ được thảo luận và giải đáp tại sự kiện trực tuyến "Tính chuyện bền vững cùng EcoCity Premia".

Thông qua kinh nghiệm phát triển dự án ở đa dạng vùng miền trên cả nước cùng quá trình nghiên cứu, đánh giá thực tiễn, trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ đưa ra phân tích chuyên sâu về diễn biến các phân khúc cụ thể, tiềm năng, nguồn cung, cơ hội đầu tư và thị hiếu tại mỗi phân khúc trong ngắn và dài hạn. Các diễn giả cũng sẽ đưa ra những tư vấn, khuyến nghị cần thiết cho nhà đầu tư trong thời gian tới.

