Sống giữa thiên nhiên tại Vinhomes Green Paradise

TPHCM - Điểm đến an cư của giới tinh hoa quốc tế

Những năm gần đây, môi trường vĩ mô ổn định, tăng trưởng tích cực và hội nhập sâu rộng đã đưa Việt Nam, đặc biệt là các trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế như TPHCM, trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn toàn cầu, các tập đoàn đa quốc gia và đội ngũ chuyên gia chất lượng cao.

Từ điểm đến phục vụ công việc ngắn hạn, TPHCM dần được lựa chọn như nơi an cư lâu dài của cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế.

Đến năm 2023, TPHCM có khoảng 200.000 người nước ngoài sinh sống và làm việc - đông nhất cả nước. Con số này hiện vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt là sau khi TPHCM sáp nhập với “thủ phủ công nghiệp” và “trái tim du lịch biển” của cả nước là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giới tinh hoa quốc tế tại TPHCM khao khát một không gian sống cân bằng hơn (Ảnh: CĐT).

Cùng với đó, chuẩn mực sống của tầng lớp tinh hoa cũng thay đổi. Khi đô thị ngày càng quá tải, môi trường ngày càng ô nhiễm, sống ở lõi đô thị không còn là thước đo duy nhất của đẳng cấp. Thay vào đó, giới nhà giàu toàn cầu tìm kiếm những không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên nguyên bản, cộng đồng đồng đẳng quốc tế và khả năng kết nối nhanh với trung tâm tài chính.

Chính sự dịch chuyển này đã mở đường cho những siêu đô thị sinh thái kết nối với trung tâm, như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, trở thành lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu.

Vinhomes Green Paradise dành cho giới tinh hoa

Được ví như “lá phổi xanh” của TPHCM, song, suốt nhiều thập kỷ, vùng đất này vẫn nằm ngoài bản đồ an cư của giới tinh hoa do hạn chế về kết nối. Bước ngoặt chỉ thực sự xuất hiện khi các hạ tầng chiến lược được đầu tư, đặc biệt là tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h, rút ngắn thời gian di chuyển từ Cần Giờ tới Bến Thành chỉ còn 13 phút.

Không gian được nén lại đã tái định nghĩa chuẩn sống ven biển. Lần đầu tiên, một không gian sinh thái nguyên bản được kiến tạo trong hàng triệu năm có thể kết nối với nhịp vận động kinh tế toàn cầu. Nhờ đó, giới tinh hoa có thể làm việc tại lõi tài chính quốc tế vào ban ngày và trở về nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên trong lành mỗi tối.

Trên nền tảng đó, Vinhomes Green Paradise được phát triển theo chuẩn sống quốc tế, bắt đầu từ các tiện ích cốt lõi nhất của an cư dài hạn. Bệnh viện quốc tế Vinmec 5 sao hợp tác với Cleveland Clinic (Hoa Kỳ) mang tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo chuẩn thế giới.

Hệ thống giáo dục quốc tế, tiêu biểu như Brighton College (Vương quốc Anh), đảm bảo môi trường học tập chất lượng cao cho thế hệ kế tiếp của các gia đình doanh nhân, chuyên gia toàn cầu.

Bệnh viện Vinmec Cleveland Clinic mang tới chuẩn mực chăm sóc sức khỏe quốc tế tại Vinhomes Green Paradise (Ảnh: CĐT).

Song hành với đó là một cấu trúc đô thị xanh toàn diện. Phương tiện giao thông nội khu sử dụng năng lượng sạch, không phát thải. Cư dân được tận hưởng môi trường sống trong lành, văn minh, tiện nghi, được quản lý, vận hành bởi trung tâm điều hành ESG thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Dữ liệu giám sát về môi trường, không khí, nguồn nước… được công khai minh bạch, đi kèm cơ chế kiểm soát và báo cáo thường niên. Đây là nền tảng quan trọng củng cố niềm tin dài hạn của cộng đồng cư dân quốc tế vào chất lượng sống và giá trị tài sản.

Giá trị sống tiếp tục được mở rộng thông qua hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn, từ các sân golf, tổ hợp giải trí - văn hóa - nghệ thuật theo chuẩn quốc tế, biển hồ nước mặn tự nhiên đến các khu thương mại và dịch vụ cao cấp.

Siêu đô thị được quy hoạch như một trung tâm làm việc và giao thương mới của khu vực với hàng chục tòa nhà văn phòng hơn 2 triệu m2 sàn, tòa tháp 108 tầng cao top 10 thế giới... Đây sẽ là điểm hội tụ cộng đồng doanh nhân, chuyên gia và các tập đoàn quốc tế, đáp ứng xu hướng sống - làm việc - sáng tạo trong cùng một hệ sinh thái - điều đang ngày càng được giới tinh hoa ưa chuộng.

Vinhomes Green Paradise hứa hẹn quy tụ cộng đồng chuyên gia, doanh nhân toàn cầu về an cư, lập nghiệp (Ảnh: CĐT).

Ở tầng sâu hơn, giá trị khác biệt của Vinhomes Green Paradise nằm ở mô hình ESG++ dẫn dắt xu hướng toàn cầu. Trên thế giới, các đô thị ESG như King’s Cross (London, Anh) hay Porta Nuova (Milan, Ý) đều đã trở thành chuẩn mực về môi trường sống bền vững, minh bạch và văn minh đô thị. Vinhomes Green Paradise mở rộng khung chuẩn đó với mô hình ESG++, tích hợp thêm các trụ cột phục hồi, tái sinh thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Từ góc nhìn quốc tế, ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders, khẳng định: “Vinhomes Green Paradise là một siêu đô thị - nơi tuyệt vời để sống, làm việc và tận hưởng”.

Chung quan điểm, chuyên gia Marc Townsend, Cố vấn cao cấp của Arcadia Consulting Việt Nam, đánh giá Vinhomes Green Paradise là dự án độc đáo khi đặt trong hệ tọa độ khu vực cũng như toàn cầu. Sở hữu bất động sản tại đây cũng đồng nghĩa với việc sở hữu một “địa chỉ ESG” có giá trị định danh, phù hợp với xu hướng lựa chọn tài sản của giới tinh hoa toàn cầu.

Bất động sản tại Vinhomes Green Paradise là tài sản khan hiếm và có ý nghĩa truyền đời (Ảnh: CĐT).

“Việc Vinhomes Green Paradise phát triển ESG++ không những là điểm mới đối với Việt Nam mà còn là khung phát triển mới đối với thế giới. Điều đó không chỉ giúp nâng cao giá trị của bất động sản trong ngắn hạn mà mà còn tạo dư địa gia tăng bền vững trong dài hạn. Với tính độc bản cao, Vinhomes Green Paradise sở hữu tiềm năng phát triển lớn và khả năng thanh khoản dài hạn”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu bất động sản Việt Nam, đánh giá.

Với cách tiếp cận đó, Vinhomes Green Paradise không đơn thuần dừng lại ở một dự án bất động sản ven biển, mà thể hiện rõ tầm nhìn đô thị, chuẩn sống thượng lưu và giá trị kiến tạo cho nhiều thế hệ.