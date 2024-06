Solasta Mansion - không gian sống cho giới thượng lưu

Xu hướng chọn không gian sống của giới thượng lưu

Nếu trước kia, những căn biệt thự hoành tráng, bề thế có thể tạo ra sự thỏa mãn cho giới thượng lưu thì hiện nay, tầng lớp này lại đặt ra những tiêu chí rất khắt khe cho không gian sống. Đó phải là nơi có không gian yên tĩnh, riêng tư, đầy đủ tiện ích hiện đại trong cộng đồng cư dân văn minh.

Từ những tiêu chí khắt khe trên, những khu đô thị văn minh đẳng cấp đã trở thành sự lựa chọn của giới nhà giàu với phong cách sống thượng lưu đích thực. Ngoài vị trí đắc địa, chủ nhân tại các đô thị hiện đại có thể tận hưởng từng giây phút của cuộc sống với hệ tiện ích hoàn hảo, không gian sống trong lành, riêng tư, an ninh, an toàn.

Khi có chung tiêu chuẩn khắt khe trong việc chọn nơi ở, nên giới thượng lưu thường hội tụ chung một cộng đồng. Nơi đây họ dễ dàng tìm thấy những người láng giềng cùng đẳng cấp, sở thích và gu hưởng thụ.

Những khu đô thị cao cấp luôn hấp dẫn giới thượng lưu. (Ảnh: N.C).

Chính vì thế, một trong những tiêu chí tiên quyết đưa những khu đô thị hiện đại vào tầm ngắm của khách hàng thượng lưu chính là cộng đồng cư dân tinh hoa. Bởi tầng lớp này tin rằng một môi trường hấp dẫn sẽ mang đến những giá trị khác.

Solasta Mansion - lựa chọn cho giới thượng lưu

Có vị trí không quá xa trung tâm Hà Nội, dự án Solasta Mansion của Tập đoàn Nam Cường đang nhận được sự quan tâm lớn của nhiều khách hàng. Dự án còn đón đầu làn sóng dịch chuyển và sống ly tâm (ra khỏi trung tâm) - xu hướng ngày càng phổ biến trong giới thượng lưu nhờ những yếu tố đẳng cấp, vượt trội.

Không gian sống đẳng cấp tại Solasta Mansion (Ảnh: N.C).

Solasta Mansion tọa lạc vị trí đắc địa nằm tiếp giáp đường Tố Hữu kéo dài và hưởng lợi lớn từ vành đai 3.5 và vành đai 4. Nhờ vậy, cư dân Solasta Mansion dễ dàng di chuyển tới khu vực trung tâm bằng các cung đường khác nhau như: Tố Hữu - Lê Văn Lương; Lê Trọng Tấn - Quang Trung; vành đai 4… và sử dụng tuyến xe bus nhanh BRT, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông để kết nối đến các điểm "chạm" một cách dễ dàng, thuận tiện.

Ngoài lợi thế về giao thông, Solasta Mansion không chỉ là nơi an cư mà còn là nơi cộng đồng tinh hoa hội tụ. Các tiêu chuẩn được chủ đầu tư - Tập đoàn Nam Cường cam kết và thực hiện sẽ là bộ lọc bảo chứng cho mỗi cư dân an tâm về môi trường sống, tự hào trở thành thành viên của cộng đồng ưu tú với phong cách và lối sống chuẩn mực.

Solasta Mansion có tổng cộng tất cả 653 căn hộ biệt thự thương mại và biệt thự nhà ở cao cấp có diện tích từ 170 - 425m2. Biệt thự Solasta Mansion có kiến trúc hiện đại sang trọng và phóng khoáng, từ tổng thể tới chi tiết đều toát lên vẻ đẹp lộng lẫy, tôn vinh giá trị của chủ sở hữu.

Những chủ nhân tương lai của Solasta Mansion có thể tận hưởng những phút giây thư thái tại bể bơi 4 mùa, phòng tập gym - yoga chuẩn nghỉ dưỡng ngay thềm nhà. Quy hoạch xanh hóa từng mét vuông với hệ sinh thái trong lành trong khuôn viên khu đô thị, công viên, hồ điều hòa ngay cạnh cũng là điểm cộng đắt giá của Solasta Mansion.

Giới nhà giàu đang kiếm tìm những biệt thự đẳng cấp để đầu tư (Ảnh: N.C).

Ngoài ra, nhu cầu vui chơi giải trí của cư dân đều được đáp ứng trọn vẹn với dãy shopvilla (biệt thự thương mại) phục vụ suốt 24/24 với các dịch vụ như nhà hàng, quán cà phê, mua sắm, giải trí. Vào mỗi cuối tuần, cư dân Solasta Mansion còn có thể đắm mình với những sự kiện âm nhạc được tổ chức quy mô dọc tuyến phố thương mại Quare - Square.

Tuyến phố thương mại - điểm hẹn mua sắm và giải trí hấp dẫn bậc nhất tại Solasta Mansion, nơi cung cấp trải nghiệm mua sắm không giới hạn với các cửa hàng và cơ sở kinh doanh sầm uất, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân mua sắm và trải nghiệm tiêu dùng, đáp ứng đa dạng mọi nhu cầu của cư dân.

Solasta Mansion còn là hình mẫu thể hiện rõ rệt nhất tính đóng và mở của mô hình Semi-compound (bán khép kín) thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới thượng lưu. Với mô hình này, mọi cư dân đều được thụ hưởng và an cư trong môi trường an toàn với hệ thống an ninh chuyên nghiệp, hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ.