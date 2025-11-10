Solaria Rise - không gian kiến tạo phong cách sống riêng biệt

Thấu hiểu tinh thần đó, Solaria Rise - phân khu căn hộ cao tầng mới nhất của đại đô thị Waterpoint (Bến Lức - Tây Ninh) được thiết kế theo triết lý Nhật Bản tinh tế, tối ưu từng centimet để may đo cho mọi phong cách sống. Tại đây, mỗi người đều có thể tìm thấy lựa chọn hợp gu, để sống, làm việc và tận hưởng trọn vẹn trong cùng một không gian.

Không gian may đo cá nhân hoá

Người trẻ ngày nay không chỉ xem nhà là tài sản, mà là phần mở rộng của bản sắc và lối sống. Họ tìm kiếm căn hộ thông minh - nơi vị trí, tiện ích và thiết kế hòa quyện để tối ưu hóa từng khoảng sống. Hiểu điều đó, Solaria Rise kiến tạo không gian may đo cho mọi cá tính - khẳng định, dù bạn là ai, luôn có một lựa chọn dành riêng.

Dành cho những người trẻ năng động, yêu thích sự tối giản và mong khởi đầu cuộc sống tự lập mà không gò bó tài chính, căn hộ Studio tại Solaria Rise là lựa chọn lý tưởng. Với gam màu be - trắng - gỗ sáng, không gian được bố trí linh hoạt, với ban công mở ra tầm nhìn sông Vàm Cỏ, mang đến nguồn năng lượng và cảm hứng mỗi ngày.

Căn hộ Studio Solaria Rise - Nơi bạn kiến tạo dấu ấn riêng với tầm nhìn sông Vàm Cỏ, mỗi ngày là một thước phim cảm hứng (Ảnh: CĐT).

Nếu bạn hướng đến sự ổn định lâu dài, đề cao sức khỏe và mong muốn một không gian riêng tư nhưng linh hoạt cho gia đình nhỏ, căn hộ 1PN+1 hoặc 2PN có sân vườn là lựa chọn lý tưởng. Thiết kế chú trọng 100% ánh sáng và thông gió tự nhiên, mang đến tổ ấm an toàn, tiện nghi, nơi sức khỏe thể chất và tinh thần được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Tổ ấm an nhiên cho chất sống cân bằng cùng căn hộ 1PN +1. Tận hưởng ánh sáng tự nhiên và sự linh hoạt, vun đắp hạnh phúc nhỏ theo cách riêng của bạn (Ảnh: CĐT).

Đón thiên nhiên vào từng khoảnh khắc với công viên trung tâm xanh mát, nơi tâm hồn được chữa lành và tái tạo năng lượng (Ảnh: CĐT).

Dành cho những ai yêu thích mô hình an cư kết hợp kinh doanh, căn hộ 2 tầng (Duplex/Shophouse) mang đến giải pháp vừa ở vừa khai thác thương mại hiệu quả. Tầng 1 được thiết kế linh hoạt cho mục đích thương mại, trong khi tầng trên là không gian sinh hoạt riêng biệt 2-3 phòng ngủ, đảm bảo rõ ràng giữa cuộc sống cá nhân và công việc - nơi tiện ích và riêng tư cùng song hành.

Dành cho giới mộ điệu - những người đề cao gu thẩm mỹ tinh tế, yêu cầu sự sang trọng và yên tĩnh tuyệt đối, căn hộ Top-house mang đến trải nghiệm sống khác biệt. Nơi bạn tận hưởng đặc quyền riêng tư tối đa trên tầng cao nhất, ngắm trọn toàn cảnh đô thị trong tầm mắt - như một bức tranh độc bản của riêng mình.

Trải nghiệm sống đa tầng, theo chuẩn "resort living"

Dù mỗi cư dân Solaria Rise mang phong cách sống riêng, họ đều gặp nhau ở điểm chung: tận hưởng cuộc sống mỗi ngày như một kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn. Không gian sống nghỉ dưỡng được kiến tạo từ sự hòa quyện giữa thiết kế tinh tế và thiên nhiên, với thiết kế gợn sóng mềm mại và không gian phong cách nhiệt đới an yên ngay khi trở về nhà. Nhờ vị trí liền kề vịnh cảng nước ngọt 8,6ha và Công viên Trung tâm 25ha, hầu hết căn hộ đều sở hữu tầm nhìn xanh mát, chan hòa thiên nhiên - nơi tâm hồn được chữa lành và tái tạo năng lượng.

Lấy cảm hứng từ sóng biển và không gian xanh, Solaria Rise đưa bạn vào hành trình "Tropical Resort Living - phong cách sống nhiệt đới" ngay tại tổ ấm (Ảnh: CĐT).

Không chỉ nổi bật bởi cảnh quan, Solaria Rise còn định nghĩa chuẩn mực chất lượng sống bền vững. Với mật độ xây dựng 23%, cùng 95ha cây xanh và mặt nước, dự án đạt chứng nhận xanh EDGE, mang đến không gian sống hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên. Thiết kế mở giúp căn hộ ngập tràn ánh sáng và gió tự nhiên, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày.

Đặc quyền sống tại Solaria Rise được hoàn thiện bởi hệ tiện ích “All-in-one” - nơi mọi nhu cầu sống - làm việc - học tập - giải trí đều trong tầm tay, từ Trường Quốc tế Emasi Plus, siêu thị, đến chuỗi F&B hiện đại. Bên cạnh đó, hệ thống đường chạy bộ và xe đạp trong nội khu Waterpoint khuyến khích lối sống lành mạnh, năng động và bền vững cho cộng đồng cư dân.

Từ việc rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng tinh thần đến kết nối cộng đồng, mọi chất sống năng động đều được thăng hoa trọn vẹn ngay ngưỡng cửa (Ảnh: CĐT).

Với Solaria Rise, tổ ấm hiện đại không chỉ là nơi ở, mà là sự hòa quyện trọn vẹn giữa bản sắc cá nhân và chất lượng sống theo chuẩn resort. Dự án đã hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng ký hợp đồng mua bán, mở ra cơ hội an cư và đầu tư an toàn cho thế hệ trẻ năng động và có gu sống riêng.

Khám phá không gian sống năng động, tham gia lễ hội bia, trải nghiệm thuyền điện - xe ngựa - chụp ảnh Kimono và loạt hoạt động giải trí hấp dẫn, nhận quà ưu đãi dành riêng cho khách tham dự tại sự kiện khách hàng Solaria Rise - chất sống resort giữa lòng Waterpoint.

Thời gian: 9h - 17h, ngày 15/11

Địa điểm: Sales Gallery, Waterpoint, Bến Lức - Tây Ninh

Hotline 0981 39 33 22

Website: waterpoint.com.vn

Fanpage: facebook.com/waterpoint.com.vn