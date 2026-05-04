So sánh giá vé tàu điện 5 triệu/tháng với tự lái xe Hà Nội - Quảng Ninh

Tại sự kiện ra mắt dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) diễn ra mới đây, bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Vinhomes, tiết lộ những cư dân đầu tiên tại dự án có đặc quyền di chuyển bằng đường sắt tốc độ cao Hạ Long - Hà Nội - Hạ Long với giá vé khoảng 5 triệu đồng/tháng, không giới hạn số lần di chuyển.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý. Phóng viên Dân trí thử so sánh giá vé 5 triệu đồng/tháng với phương án tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Phối cảnh dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh (Ảnh: CĐT).

Giả định người dùng di chuyển đi làm hàng ngày giữa Hà Nội và Hạ Long (điểm đầu ga và điểm cuối ga), quãng đường lên tới khoảng 240km khứ hồi.

Lưu ý, đây là giả định mang tính cá biệt, phù hợp với một nhóm người dùng nhất định. Một lưu ý khác là giá vé 5 triệu đồng/tháng là dạng vé ưu đãi dành cho nhóm cư dân, không phải mức giá thương mại phổ thông của tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh.

Nếu sử dụng ô tô cá nhân, chi phí lớn nhất đến từ nhiên liệu và phí cao tốc. Ở mức tiêu hao phổ biến khoảng 7-8 lít/100km, chi phí xăng cho quãng đường này rơi vào khoảng 180.000-220.000 đồng/ngày. Bên cạnh đó, phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh hiện dao động khoảng 200.000-300.000 đồng/lượt, tương đương 400.000-600.000 đồng/ngày.

Như vậy, chi phí trực tiếp cho mỗi ngày di chuyển bằng ô tô có thể lên tới 600.000-800.000 đồng, chưa tính các chi phí khác như khấu hao phương tiện, bảo dưỡng, gửi xe. Nếu người dùng đi làm khoảng 20 ngày mỗi tháng, tổng chi phí có thể dao động 12-16 triệu đồng/tháng.

Thời gian di chuyển bằng ô tô khoảng 2-2,5 tiếng/chiều, tức tổng khoảng gần 5 tiếng/ngày.

Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2028 (Ảnh: CĐT).

Với xe máy, chi phí sẽ thấp hơn đáng kể so với ô tô, chủ yếu gồm xăng và phần hao mòn phương tiện. Với mức tiêu hao khoảng 2-2,5 lít/100km, chi phí xăng mỗi ngày cho quãng đường 240km rơi vào khoảng 100.000-130.000 đồng. Tổng chi phí hàng tháng có thể vào khoảng 2,5-3 triệu đồng.

Tuy nhiên, đổi lại là thời gian di chuyển dài hơn đáng kể, thường từ 3 đến 4 tiếng mỗi lượt.

Trong khi đó, nếu mức giá vé ưu đãi khoảng 5 triệu đồng/tháng, chi phí trung bình cho mỗi ngày di chuyển bằng tàu cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh khoảng 250.000 đồng, tương đương khoảng 125.000 đồng mỗi lượt. So với ô tô cá nhân, phương án này có thể giúp giảm chi phí từ 60% đến hơn 70%.

Theo phương án thiết kế, sau khi hoàn thành (dự kiến vào năm 2028), thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long trên tuyến đường sắt cao tốc chỉ còn khoảng 23 phút; tần suất 30 phút/chuyến.

Theo tính toán, riêng thời gian di chuyển hai chiều là 46 phút, cộng thêm thời gian chờ tàu trung bình khoảng 15 phút (do tần suất 30 phút/chuyến), nâng tổng thời gian khứ hồi lên khoảng hơn 1 tiếng.

Tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh dài khoảng 120km, được thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ tối đa 350km/h (riêng đoạn qua Hà Nội 120km/h). Hệ thống công nghệ, tín hiệu, thiết bị dự kiến do Siemens Mobility (Đức) cung cấp, kèm lộ trình chuyển giao công nghệ.

Toàn tuyến có hơn 3.400 trụ cầu, riêng đoạn qua Quảng Ninh khoảng 1.108 trụ. Đáng chú ý, phần lớn tuyến đi trên cao (khoảng 116km), chỉ khoảng 4km đi trên nền đất. Tuyến có điểm đầu tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long; đi qua các ga trung chuyển Gia Bình, Ninh Xá và Yên Tử, cùng depot đặt tại Hạ Long.

Sản lượng dự kiến của tuyến đường sắt đạt hơn 2 triệu lượt khách/năm vào năm 2028 và trên 15 triệu lượt khách vào năm 2050.