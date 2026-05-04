Đại gia địa ốc xoay trục làm nhà ở xã hội: Tìm cơ hội từ nhu cầu ở thực

Nhiều doanh nghiệp gia nhập cuộc chơi

Công ty Nhà Khang Điền vốn được biết đến trên thị trường khi đầu tư, xây dựng các sản phẩm biệt thự, nhà liên kế, căn hộ chung cư trung - cao cấp. Tuy nhiên mới đây, lãnh đạo doanh nghiệp công bố một ngã rẽ mới, đó là lấn sân làm nhà ở thương mại giá phù hợp.

Cụ thể, bà Mai Trần Thanh Trang - Chủ tịch HĐQT - cho biết đang nghiên cứu phát triển các dự án nhà ở thương mại giá phù hợp để đáp ứng nhu cầu thực của thị trường cũng như nhu cầu đa dạng của khách hàng trong việc ở, cho thuê hoặc đầu tư. Bà tin rằng sản phẩm này sẽ được thị trường đón nhận tích cực.

Chủ tịch Khang Điền cũng nhìn nhận thị trường đang chứng kiến sự bùng nổ của nhiều khu đô thị, tạo sự cạnh tranh về nguồn cung, đòi hỏi các chủ đầu tư phải đánh giá được tính thanh khoản cũng như vị trí chiến lược. Doanh nghiệp có lợi thế về quỹ đất sạch, nằm ở trung tâm TPHCM, đều nằm trong khu vực có hạ tầng đang triển khai xây dựng nên khách hàng có thể ở ngay, đảm bảo tính thanh khoản.

Nhiều doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư nhà ở xã hội (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trong khi đó, Tổng Công ty Công trình Viettel (Viettel Construction) - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng viễn thông- cũng có định hướng tham gia xây dựng khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang trong chương trình 1 triệu căn đến năm 2030, tức chiếm khoảng 5%. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị sẽ cung cấp ra thị trường nhà ở xã hội mang thương hiệu Viettel, xóa đi định kiến "nhà ở xã hội là chất lượng thấp".

Nói về vấn đề này, Tổng giám đốc Phạm Đình Trường cho biết với mục tiêu 10.000 căn nhà xã hội mỗi năm đến 2030, doanh nghiệp tính toán doanh thu mỗi căn có thể đạt trung bình 2 tỷ đồng do chi phí xây dựng tăng và tích hợp thêm các giải pháp về năng lượng, công nghệ, nội thất.

Lãnh đạo doanh nghiệp cũng phân tích lợi thế triển khai mảng này nằm ở quy mô cùng hệ sinh thái của Tập đoàn Viettel và sự ủng hộ của các địa phương. Theo quy định, biên lợi nhuận mảng này khoảng 10%, bình quân thị trường khoảng 5% vẫn phù hợp. Tổng công ty đang nghiên cứu, tích hợp hệ sinh thái số vào nhà ở xã hội.

Hay Tập đoàn Hoa Sen chuyên lĩnh vực tôn thép gần đây cũng cam kết hoàn thành triển khai ít nhất 20.000 nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của TPHCM.

Ngoài số lượng nhà ở xã hội trên, doanh nghiệp cũng cam kết nghiên cứu, khảo sát và đánh giá nhu cầu nhà ở xã hội dành cho công nhân và người lao động tại các khu vực trên địa bàn TPHCM. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng và phối hợp triển khai các đề án, chính sách, mô hình hợp tác đầu tư để phát triển nhà ở xã hội trong khuôn khổ Đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động.

Còn lãnh đạo Công ty Nam Long định hướng tiếp tục dồn lực cho các dự án nhà ở vừa túi tiền, phục vụ nhu cầu ở thực phù hợp với khả năng chi trả của khách hàng với phương châm "bán thứ thị trường cần".

Chủ tịch Nam Long chỉ ra thị trường đang có sự mất chênh lệch giữa thu nhập của người dân và giá bất động sản, khiến khả năng tiếp cận nhà ở trở nên khó khăn hơn. Thứ hai là sự "lệch pha", mất cân đối về nguồn cung, sản phẩm cao cấp nhiều hơn trong khi nhu cầu thực lại tập trung vào phân khúc vừa túi tiền.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Nam Long vẫn nhìn thấy cơ hội khi nhu cầu nhà ở tại Việt Nam vẫn còn lớn, quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra và đầu tư hạ tầng đang được đẩy mạnh, từ các tuyến vành đai đến đường sắt và việc mở rộng không gian đô thị sau sáp nhập địa phương.

"Cởi trói" quy trình, tạo động lực cho doanh nghiệp

Mới đây nhất, Bộ Xây dựng có hướng dẫn "cởi trói" về thủ tục cho doanh nghiệp làm nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư giờ đây có thể chọn một trong hai thủ tục: hoặc xin cấp giấy phép xây dựng để được miễn thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, hoặc thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng để được miễn giấy phép xây dựng, thay vì phải làm song song cả hai như trước. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư vốn là “nút thắt” khiến nhiều dự án nhà ở xã hội bị chậm tiến độ trong thời gian qua.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - đánh giá đây là tin mừng đối với cộng đồng doanh nghiệp. Việc tháo gỡ vướng mắc thủ tục về các trường hợp cấp hoặc được miễn giấy phép xây dựng cho dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng "mở đường" cho doanh nghiệp triển khai xây dựng, khơi thông nguồn cung trong thời gian tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an sinh.