Chuyên gia: Lãi suất vay mua nhà có thể giảm từ cuối quý II

Nhận định về diễn biến thị trường, ông Nguyễn Thành Chương, Chủ tịch TTC Land, cho biết lãi suất thời gian qua tăng do tác động của nhiều yếu tố vi mô và vĩ mô, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, với định hướng điều hành của Chính phủ, ông Chương dự báo lãi suất có thể hạ nhiệt vào cuối quý II, bởi mặt bằng hiện tại khó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ sự tin tưởng vào diễn biến lãi suất trong thời gian tới. Ông Chương khẳng định ảnh hưởng từ biến động lãi suất không lớn nhờ chiến lược chủ động cơ cấu nguồn vốn từ sớm, bao gồm tiếp cận nguồn vay từ các ngân hàng nước ngoài và thu hút dòng vốn FDI tham gia vào hoạt động.

Lãi suất cho vay mua nhà được dự báo "hạ nhiệt" vào cuối năm (Ảnh: Mạnh Quân).

Còn ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Tiên Phong, dự báo môi trường vĩ mô còn nhiều thách thức, đặc biệt ở câu chuyện lãi suất. Cụ thể, mặt bằng lãi suất thấp được nhận định khó có thể quay trở lại giai đoạn trước. Năm nay, nếu duy trì trạng thái “tiền rẻ”, dòng tiền sẽ ồ ạt chảy vào tiêu dùng và đầu tư, qua đó đẩy CPI tăng cao và gây áp lực lên mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, ông Quân cho rằng vẫn có những tín hiệu cho thấy lãi suất có thể dần ổn định hơn trong thời gian tới. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 10%, việc thúc đẩy tiêu dùng và khuyến khích dòng vốn đầu tư vào nền kinh tế là cần thiết.

Vì vậy, dưới sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ mới, ông tin rằng chính sách ưu tiên trước mắt sẽ là ổn định mặt bằng lãi suất, dù khó có khả năng quay lại mức thấp như trước đây.

Cùng quan điểm, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng lãi suất cho vay mua nhà sẽ tiếp tục neo cao trong nửa đầu năm nhưng sau đó sẽ dần ổn định từ quý III. Chính phủ có thể sẽ đưa ra các biện pháp hạ nhiệt, không để lãi suất duy trì ở mức quá cao gây những tác động tiêu cực tới toàn nền kinh tế.

TS Đinh Thế Hiển đánh giá, việc lãi suất tăng “nóng” từ khoảng cuối năm 2025 đến nay chưa ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường như giai đoạn 2012, cũng chưa gay gắt như hồi 2022.

Tuy nhiên, lãi suất sẽ tác động đến thị trường bất động sản trong cả giai đoạn 2026-2028, ảnh hưởng đến người mua để ở, đầu tư lẫn các doanh nghiệp triển khai dự án. Cơ hội đầu tư ngắn hạn bị thu hẹp đáng kể, thị trường sẽ thanh lọc mạnh mẽ.

Tương tự, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam, cho biết lãi suất vay mua nhà phổ biến ở mức 12-14% một năm. Trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát và chính sách tiền tệ còn dư địa điều chỉnh, áp lực chi phí vay mua nhà có thể “hạ nhiệt” dần ở nửa cuối năm nay, song khó quay lại giai đoạn "tiền rẻ" trước đây.