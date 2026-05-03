BĐS tuần qua: Người dân nhận đền bù tại dự án Olympic; shark Hưng từ chức

Người dân nhận tiền đền bù dự án Olympic

Ngày 29/4, UBND xã Thanh Oai tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 107 hộ dân thôn Động Giã có đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Tổng diện tích thu hồi trong đợt 1 khoảng 31,22ha, với kinh phí chi trả gần 340 tỷ đồng.

Theo UBND xã Thanh Oai, quá trình chi trả được thực hiện công khai, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân. Các lực lượng chức năng được bố trí trực tiếp tại điểm chi trả để hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, hạn chế tối đa sai sót.

Các khoản chi trả bao gồm tiền bồi thường đất nông nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với các hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, cùng tiền thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng. Danh sách và mức chi trả được công khai rõ ràng để người dân theo dõi, giám sát.

Người dân ngồi kín nhà văn hóa thôn Động Giã làm thủ tục và nhận tiền đền bù. Đáng chú ý, nhiều hộ, cá nhân mang theo bao tải đi để đựng tiền.

Theo phương án được phê duyệt, mức bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với đất nông nghiệp là 1.085.000 đồng/m2 (chưa bao gồm hỗ trợ ổn định đời sống). Ngoài ra, các hộ bàn giao mặt bằng đúng tiến độ được thưởng 10.000 đồng/m2, tối đa không quá 10 triệu đồng mỗi chủ sử dụng đất.

Giá chung cư vọt lên 128 triệu đồng/m2, Bộ Xây dựng nói gì?

Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản trong quý I có những tín hiệu tích cực khi hành lang pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng và tạo điều kiện tăng thêm nguồn cung mới.

Tuy nhiên, thị trường cũng đang chịu áp lực không nhỏ từ biến động địa chính trị, áp lực lạm phát, tỷ giá, chi phí xây dựng (nguyên vật liệu, logistics) gia tăng và nhất là mặt bằng lãi suất.

Trong quý, có 30.857 giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và 108.998 giao dịch đất nền. Lượng tồn kho bất động sản vào khoảng 29.860 căn/nền, trong đó chung cư 10.496 căn; nhà ở riêng lẻ 10.474 căn; 8.890 lô đất nền.

Giá căn hộ chung cư mới mở bán tiếp tục tăng mạnh do chi phí vật liệu và tài chính bị đẩy lên cao, thiết lập mặt bằng giá mới. Cụ thể, Hà Nội ghi nhận mức giá bán trung bình 128 triệu đồng/m2, trong khi TPHCM đạt 112 triệu đồng/m2.

Đưa ra giải pháp thời gian tới, Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển, quản lý thị trường bất động sản trong giai đoạn mới"; tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Chính phủ.

Bộ Xây dựng tập trung đôn đốc, thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển nhà ở thương mại giá rẻ; nghiên cứu, hoàn thiện thể chế để thúc đẩy triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại các đô thị.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn, triển khai thực hiện cấp mã định danh đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai.

Ngân hàng Nhà nước thúc đẩy giải ngân chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi; theo dõi, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, điều chỉnh và phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng; đảm bảo phù hợp với quy hoạch, quỹ đất, nhu cầu dân cư, đặc biệt sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Xếp hàng đấu giá đất ngoại thành Hà Nội, có lô bị đẩy giá lên 125 triệu đồng/m2

Xã Quốc Oai vừa tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất thuộc khu A và B, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá đường vành đai xã Sài Sơn cũ (nay là xã Quốc Oai).

Tại phiên đấu giá, 17 thửa đất có tổng diện tích 1.735m2 được đưa ra đấu giá, diện tích mỗi thửa dao động từ 96,6m2 đến 119m2. Giá khởi điểm các thửa đất lô A là 14,2 triệu đồng/m2, lô B là 9,5 triệu đồng/m2. Bước giá áp dụng chung cho các thửa đất trong các vòng đấu giá là 3 triệu đồng/m2.

Trong đó, lô đất có giá trúng đấu giá cao nhất là 125 triệu đồng/m2, gấp hơn 10 lần giá khởi điểm. Đáng chú ý, cả 17 thửa đất đấu giá đều được đấu giá thành công với giá từ 84 triệu đồng/m2 trở lên.

Trong đó, thửa A19 có giá trúng cao nhất, đạt 125 triệu đồng/m2. Một số thửa khác cũng ghi nhận mức trúng trên 116 triệu đồng/m2. Tổng số tiền trúng đấu giá là 189,7 tỷ đồng, tăng 166,4 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Theo UBND xã Quốc Oai, kết quả này cho thấy nhu cầu lớn của người dân đối với quỹ đất ở tại khu vực, đồng thời phản ánh sức hấp dẫn của thị trường bất động sản địa phương. Kết quả đấu giá góp phần tăng thu ngân sách, khẳng định hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác quỹ đất công và tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Thông qua phiên đấu giá, địa phương kỳ vọng lựa chọn được các khách hàng có nhu cầu thực sự, sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, qua đó thúc đẩy phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hưng Yên mời doanh nghiệp về làm khu nhà ở xã hội hơn 5.200 tỷ đồng

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố thông tin dự án Khu nhà ở xã hội Lạc Việt Đồng Quê để kêu gọi nhà đầu tư đăng ký tham gia.

Cụ thể, dự án nằm tại xã Hoàn Long, ranh giới khu đất gồm: phía bắc giáp đường ĐT 379, phía nam giáp sông Đồng Quê, phía đông giáp Công ty TNHH TMDV Ngân Anh, phía tây giáp đường quy hoạch và khu hành chính xã.

Quy mô sử dụng đất khoảng 15ha. Tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến khoảng 330.000m2. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp, mặt nước và hệ thống mương, đường nội đồng.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 5.250 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 4 năm kể từ ngày được giao đất. Nhà đầu tư tham gia dự án sẽ được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận tại Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Về thời gian tiếp nhận hồ sơ, sau khi công bố, các nhà đầu tư có 30 ngày để đăng ký tham gia. Hết thời hạn này, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên sẽ không tiếp nhận thêm hồ sơ.

Chi tiết lộ trình cải tạo toàn bộ chung cư cũ tại Hà Nội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 172 về nghiên cứu lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối tượng thực hiện là toàn bộ nhà chung cư theo danh mục được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5456 ngày 5/11/2025 tại 48 phường, xã (nơi có nhà chung cư cũ) gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa, Láng, Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng…

Về lộ trình thực hiện, thành phố vạch ra các cột mốc tiến độ cụ thể. Quý II, các phường, xã phải hoàn thành triển khai lập quy hoạch, đồng thời hoàn thành quy hoạch chi tiết đối với các khu vực đã được phê duyệt nhiệm vụ.

Quý III, hoàn thành Đề án quy gom đối với các nhà chung cư đơn lẻ, độc lập. Năm 2026-2027, đối với các khu vực đang nghiên cứu, chưa được phê duyệt nhiệm vụ, thành phố yêu cầu hoàn thành 50% công tác lập quy hoạch trong năm 2026 và kết thúc 100% vào quý II/2027.

Đến quý III/2027, sẽ hoàn tất 100% công tác thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 cho các nhà chung cư cũ.

Hà Nội yêu cầu ưu tiên triển khai ngay công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 và quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 đối với những chung cư có kết quả kiểm định thuộc diện phải phá dỡ.

UBND cấp phường, xã được giao trực tiếp tổ chức lập quy hoạch. Sau đó, các nhà đầu tư sẽ được lựa chọn theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại.

Mua bán nhà ở xã hội: Yêu cầu thanh tra, kiểm tra quy trình, đối tượng

Bộ Xây dựng vừa có công điện về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội năm 2026. Chỉ tiêu năm nay phải hoàn thành hơn 158.700 căn nhà ở xã hội.

Sau 4 tháng đầu năm, trên cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, lũy kế khởi công xây dựng là 226 dự án với quy mô 228.725 căn (đạt 144% so với chỉ tiêu được giao); đã hoàn thành 5.426 căn; 25 địa phương đã khởi công đủ và vượt so với chỉ tiêu được giao năm 2026.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, một số địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội, chưa bố trí ngân sách thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư hạ tầng để có quỹ đất sạch.

Một số địa phương đã dành quỹ đất đủ về số lượng, nhưng "chất lượng" còn chưa đảm bảo: quy hoạch, bố trí ở những nơi xa trung tâm, thiếu kết nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Việc giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở xã hội tại một số địa phương còn chậm, chưa đảm bảo thực hiện theo “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”.

Một số địa phương chưa khởi công đủ chỉ tiêu được giao năm 2026 hoặc đã khởi công nhưng chưa quan tâm đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Trước những tồn tại này, Bộ Xây dựng yêu cầu các dự án đang thi công phải có kế hoạch hoàn thành toàn bộ trong năm 2026. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để có cam kết tiến độ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo hoàn thành trước 31/12.

Bộ cũng nhấn mạnh việc thanh tra, kiểm tra đảm bảo trình tự thủ tục, mua - bán nhà ở xã hội đúng đối tượng, đủ điều kiện.

Đối với các dự án đang thi công, có khả năng hoàn thành hoặc hoàn thành một phần trong năm nay, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương làm việc với chủ đầu tư để xác định rõ chỉ tiêu, khả năng hoàn thành, điều chỉnh tiến độ dự án, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, áp dụng công nghệ thi công hiện đại để rút ngắn tiến độ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành ngay trong năm.

Với các địa phương chưa đạt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao trong năm, Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục rà soát các dự án đã được lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn, có các điều kiện thi công tốt, chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm... để đôn đốc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, cấp phép, khởi công ngay trong những tháng đầu quý II, phấn đấu hoàn thành trong năm.

Shark Hưng bất ngờ nộp đơn từ chức ở CenLand

Công ty cổ phần Bất động sản Thế kỷ (CenLand, mã chứng khoán: CRE) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) công bố thông tin bất thường liên quan đến vấn đề nhân sự.

Cụ thể, ngày 27/4, HĐQT doanh nghiệp nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Thanh Hưng (shark Hưng) và sẽ trình đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại điều lệ công ty.

Trong đơn từ nhiệm, ông Hưng cho biết ông đã được bầu vào HĐQT CenLand nhiệm kỳ 2023-2028. Tuy nhiên, hiện ông "muốn tập trung vào công việc cá nhân và có định hướng mới cho bản thân", nên xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT công ty.

Đơn từ nhiệm của ông Phạm Thanh Hưng dự kiến được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 22/5. Thành phần tham dự là tất cả cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu CRE tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày 20/4.

Hà Nội muốn khai thác quỹ đất ở bãi sông, bãi nổi

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về quy định việc sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông để sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm trên địa bàn thành phố.

Hiện trên địa bàn thành phố có 2 hệ thống sông chính là sông Hồng và sông Thái Bình với 7 con sông chảy qua cùng hệ thống các sông nội thành.

Theo thống kê, khu vực lòng sông, bãi sông trên địa bàn thành phố khoảng 36.266ha tập trung chủ yếu trên hệ thống sông Hồng, sông Đuống. Do đó, nếu được khai thác sử dụng hợp lý sẽ là nguồn lực lớn cho phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

UBND thành phố đề xuất, đối với khu đất tại bãi sông dùng để sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái phải có diện tích từ 1.000m2 trở lên và nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, thuỷ lợi, không thuộc khu vực sạt lở, thì người sử dụng đất sẽ được xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, khu đất có quy mô từ 1.000m2 đến 5.000m2 được xây dựng, lắp đặt công trình tối đa 10m2; khu đất có quy mô từ trên 5.000m2 đến 10.000m2 được lắp công trình rộng 15m2 và tối đa 20m2 (với khu đất có quy mô trên 10.000m2).

Công trình được xây dựng, lắp đặt là 1 tầng, chiều cao không quá 4m, không có tầng hầm; kết cấu công trình bán kiên cố, dễ tháo dỡ, mái lợp vật liệu nhẹ. Người sử dụng đất được lắp dựng công trình dạng nhà màng, nhà lưới, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tháo lắp dễ dàng, không xây dựng tường bao, không san lấp, tôn cao bãi sông hiện trạng.

Khu đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi để sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm phải từ 10.000m2 trở lên. Trong đó, phải có phương án cụ thể và giải pháp thiết kế xây dựng công trình trên đất.

Vị trí công trình nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, thuỷ lợi, không thuộc khu vực sạt lở, không thường xuyên chịu ảnh hưởng ngập, lụt. Tổng diện tích xây dựng các công trình không vượt quá 5% diện tích khu đất.

Hình thức, kết cấu công trình bán kiên cố, sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường, dễ dàng tháo dỡ, di chuyển; công trình xây dựng 1 tầng, chiều cao không quá 6m và không có tầng hầm...