SJ Group vào bảng xếp hạng PROFIT500, khẳng định năng lực phát triển dự án

Việc xếp hạng 167 trong nhóm doanh nghiệp tư nhân và 309 trên toàn bảng xếp hạng khẳng định năng lực tạo lợi nhuận vượt trội, nền tảng quản trị vững chắc; tạo tiền đề đẩy mạnh tiến độ loạt dự án trọng điểm của công ty.

Hiệu quả từ chiến lược tập trung và tái cấu trúc

Thành tích này được tạo dựng dựa trên kết quả kinh doanh ấn tượng. Báo cáo cho thấy, năm 2024, SJ Group đạt doanh thu 646 tỷ đồng, tăng 55% và lợi nhuận trước thuế 356 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, gấp đôi năm 2024, đồng thời duy trì chính sách cổ tức ổn định 10-15%. Chiến lược tài chính ưu tiên sử dụng nội lực, hạn chế đòn bẩy, giúp duy trì sức khỏe tài chính vững chắc - nền tảng để SJ Group triển khai dự án đúng tiến độ và củng cố uy tín với nhà đầu tư và khách hàng.

Ông Nguyễn Trần Dũng - Phó tổng giám đốc thường trực Công ty SJ Group nhận chứng nhận (Ảnh: SJ Group).

Sự tăng trưởng bứt phá là kết quả từ chiến lược tái cấu trúc và tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm. Chiến lược cũng phản ánh xu hướng chuyển dịch chung của các doanh nghiệp hàng đầu: cân bằng giữa lợi nhuận và phát triển bền vững thông qua đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực nhân sự và tăng cường trách nhiệm xã hội.

Đón sóng hạ tầng và cơ hội cho các dự án chiến lược

Bối cảnh kinh tế vĩ mô đang dần ổn định cùng với việc triển khai nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm như đường vành đai, cao tốc liên vùng và các tuyến metro trong năm 2025 đã mở ra không gian phát triển mới cho thị trường bất động sản. SJ Group, với danh mục dự án được định vị chiến lược, tận dụng lợi thế này để tối ưu hóa giá trị và củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Trong 24 năm hoạt động, SJ Group xây dựng triết lý kinh doanh khác biệt - “đầu tư không để lấy đi, mà để trả lại” và “trách nhiệm với từng mét vuông đất”. Triết lý này được hiện thực hóa qua các dự án cụ thể, tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững và định hình thương hiệu uy tín trong lĩnh vực phát triển đô thị.

Tiêu biểu là khu đô thị Vista Nam An Khánh rộng 234ha tại phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn chuyển mình với loạt hệ thống cảnh quan và hạ tầng được thi công, minh chứng cho tinh thần “làm thật, tiến độ thật” của chủ đầu tư. Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm khác như khu đô thị Văn La và khu đô thị Tiến Xuân cũng được nghiên cứu triển khai, góp phần hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng lưới các khu đô thị đồng bộ và gia tăng giá trị tài sản dài hạn.

Khu đô thị Vista Nam An Khánh (Ảnh phối cảnh: SJ Group).

Sự chuyển mình của SJ Group diễn ra trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, mở rộng cơ hội cho khu vực tư nhân tham gia phát triển các khu đô thị chất lượng cao. Nhờ đó, SJ Group tiếp tục hiện thực hóa các dự án giá trị sống cao, đáp ứng xu thế phát triển bền vững và yêu cầu của thời đại mới.

Profit for People: Triết lý tạo lợi nhuận bền vững

Việc được vinh danh tại PROFIT500 2025 một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của triết lý “Profit for People - Lợi nhuận vì con người”. Với SJ Group, thước đo thành công không chỉ nằm ở lợi nhuận tài chính, mà còn ở giá trị nhân văn được kiến tạo: đó là sự hài lòng của cư dân, niềm tin vững chắc của cổ đông và những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cộng đồng.

Các doanh nghiệp đạt giải tại sự kiện (Ảnh: SJ Group).

Với nền tảng tài chính vững chắc, chiến lược phát triển rõ ràng và đội ngũ quản trị chuyên nghiệp, SJ Group được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản và nền kinh tế Việt Nam.