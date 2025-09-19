SJ Group đua nước rút, Vista Nam An Khánh đón sóng hạ tầng tại Vành đai 3.5

Vành đai 3.5 và nút giao với Đại lộ Thăng Long có tổng vốn đầu tư 2.384 tỷ đồng được xem là điểm nhấn hạ tầng chiến lược tại phía Tây Hà Nội. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông, kiến tạo hành lang kết nối xuyên suốt từ trung tâm tới các khu đô thị vệ tinh.

Hiện nút giao đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, dự kiến quý I/2026 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng. Các vị trí đã giải phóng đang khẩn trương thi công nhằm đảm bảo tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn dự án vào đầu năm 2028.

Khoảng cách từ nút giao đến Vista Nam An Khánh khoảng 400m, một lợi thế lớn giúp cư dân rút ngắn thời gian di chuyển, tiếp cận nhanh chóng hệ thống giao thông huyết mạch, đồng thời gia tăng giá trị bất động sản theo từng nhịp tiến độ hạ tầng.

Tổng mặt bằng Vista Nam An Khánh cho thấy sự liền kề trực tiếp với nút giao trọng điểm, mang lại lợi thế di chuyển và gia tăng giá trị cho cư dân.

Vista Nam An Khánh: Tăng tốc để đón cư dân về ở

Song song với tiến độ hạ tầng khu vực, tại công trường Vista Nam An Khánh, SJ Group cũng đang “đua nước rút” để hoàn thiện các hạng mục cảnh quan, tiện ích để sẵn sàng chào đón cư dân về ở trong không gian sống xanh, tiện nghi, hiện đại; đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng hạ tầng mới.

Dãy shophouse tại phân khu Vista Palma đang được chỉnh trang mặt ngoài, dần hình thành phố thương mại sầm uất, hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn mua bán - dịch vụ sôi động của khu vực.

Cổng chào phân khu Vista Serena đang được xây dựng, vừa trở thành biểu tượng nhận diện đặc trưng của dự án, vừa đảm bảo an ninh cho phân khu compound (khép kín) này.

Công trường thi công Ecopath tại Vista Nam An Khánh, đảm bảo tiến độ để sớm đưa vào sử dụng cuối năm nay đoạn đi qua phân khu Vista Serena, Vista Palma và Vista Garden.

Phối cảnh con đường dạo bộ Ecopath.

SJ Group đang nỗ lực phủ xanh toàn dự án thông qua việc trồng mới hàng nghìn cây xanh và hoa các loại.

Phân khu Vista Palma được SJ Group ưu tiên triển khai nhanh chóng để sớm chào đón cư dân về ở. Với 41 căn nhà đang hoàn thiện và đầy đủ tiện ích cảnh quan, Vista Palma sẽ là "đầu tàu" đón sóng lợi ích từ hạ tầng sắp tới.

Vista Nam An Khánh từ trên cao cho thấy một khu đô thị quy mô lớn với hồ Lago rộng lớn tạo điểm nhấn trung tâm, các tuyến đường nội khu hoàn chỉnh và cảnh quan xanh mướt. Dự án đang dần hoàn thiện để trở thành một trong những khu đô thị hiện đại và đáng sống bậc nhất phía Tây Hà Nội.

