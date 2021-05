Shantira Legasea Villas - Vẻ đẹp đẳng cấp đến từ 6 giá trị khác biệt

Dân trí Lấy nguồn cảm hứng từ quy chuẩn tỷ lệ vàng, chủ đầu tư Royal Capital đã kiến tạo nên Shantira Legasea Villas với những yêu cầu khắt khe nhất, đem đến 6 giá trị tuyệt vời.

Được biết đến là sản phẩm tiên phong kiến tạo giá trị nghỉ dưỡng vượt tầm đẳng cấp, Shantira Legasea Villas - phân khu biệt thự đơn lập mặt tiền biển (thuộc dự án Shantira Beach Resort & Spa) do Royal Capital Group hiện đang sở hữu 6 giá trị đắt giá. Đây cũng chính là "điểm sáng" quan trọng của dự án đã hấp dẫn được nhiều nhà đầu tư thuộc giới thượng lưu quan tâm.

Tọa độ đắc địa

Sẽ không là nói quá khi cho rằng Shantira Legasea Villas nằm trong tọa độ đắc địa bởi khu biệt thự tọa lạc trên con đường di sản miền Trung kết nối Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - 3 điểm dừng chân thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm với nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp.

Đáng chú ý, biệt thự ven biển Shantira Legasea Villas nằm trong tâm điểm đường xoắn ốc vàng hội tụ 5 kỳ quan bao bọc: Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An, Biển An Bàng, Ngũ Hành Sơn, Cố đô Huế. Không những thế, sản phẩm còn sở hữu 1,5 ha bãi biển riêng với tầm nhìn đắt giá hướng ra biển An Bàng - một trong những bãi biển lọt top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới.

Sở hữu kết nối hạ tầng thuận lợi

Shantira Legasea Villas nằm trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng yên bình, xanh mát với đầy đủ tiện ích. Cùng với đó, với vị trí hướng biển đắt giá bên biển An Bàng, Shantira Legasea Villas sẽ đón trọn được vẻ đẹp tự nhiên của biển và của không gian thiên nhiên khoáng đạt, yên bình. Tuy nhiên, với quy hoạch hạ tầng giao thông mới, biệt thự Shantira Legasea Villas cũng không quá rời xa sự nhộn nhịp của Hội An.

Lựa chọn Shantira Legasea Villas, chủ nhân những căn biệt thự này chỉ mất vài chục phút để kết nối và thừa hưởng các tiện ích ngoại khu như: 2 sân bay, 4 sân golf, 2 casino lớn cùng các khu vui chơi giải trí đẳng cấp hàng đầu Châu Á, bệnh viện quốc tế Thái Bình Dương, trường quốc tế Hội An International School - Hội An Skyline School & Rạp chiếu phim Lotte.

Kết hợp tinh tế giữa am hiểu địa phương và tư duy toàn cầu

Để tạo nên một sản phẩm như Shantira Legasea Villas - biểu tượng nghỉ dưỡng hội tụ cả nét đẹp văn hóa lẫn đẳng cấp quốc tế, Royal Capital Group đã có một sự kết hợp tinh tế giữa am hiểu kiến trúc, văn hóa địa phương và tư duy toàn cầu.

Với 21 năm dựng xây và quản lý nhiều bất động sản hạng sang, nổi tiếng cùng tâm huyết tạo ra một di sản mới trong lòng di sản biển, Shantira Legasea Villas được ra đời nhằm phục vụ và làm hài lòng những khách hàng thượng lưu ngay chính tại mảnh đất này.

Hòa quyện giữa vẻ đẹp thiên nhiên và vẻ đẹp kiến trúc

Tỷ lệ vàng chính là nguồn cảm hứng cho thiết kế hoàn mỹ của Shantira Legasea Villas - với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên mát lành bên ngoài và không gian ấm cúng bên trong. Ngoài ra, Shantira Legasea Villas còn có không gian mở với toàn bộ hệ thống cửa kính kịch trần kết hợp với phần mái vươn lên mở rộng giúp tối ưu diện tích và đón ánh sáng tự nhiên.

Hơn thế nữa, chủ đầu tư còn quy hoạch vị trí từng căn biệt thự và các phòng ngủ được bố trí hợp lý, mỗi căn biệt thự đều có tầm nhìn hướng biển hưởng trọn vượng khí biển xanh.

Giao hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và tiện ích 5 sao

Bên cạnh việc sở hữu 1.5ha bãi biển An Bàng đẹp tuyệt vời, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên rộng mở cùng vượng khí biển xanh tràn đầy, Shantira Legasea Villas còn mang những tiện ích như: khu vực All day dining, Nhà hàng Thái cao cấp, Med Lounge, Sky Bar, hồ bơi infinity view biển, Spa trị liệu phong cách Thái... chỉ dành riêng cho chủ nhân tinh hoa xứng tầm. Có thể nói, chính những tiện ích sang trọng được lồng trong vẻ đẹp rực rỡ của biển xanh, cát trắng và thiên nhiên bao la đã khiến cho Shantira Legasea Villas trở nên giá trị hơn bao giờ hết.

Sự kết hợp giữa toàn quyền sở hữu và đặc quyền tự do khai thác

Ở Shantira Legasea Villas, không có gì có thể ngăn được chủ nhân của mỗi căn biệt thự biển mỗi ngày được tiếp đón bình minh trên đại dương lấp lánh. Đây là đặc quyền mà chỉ những sản phẩm khan hiếm như Shantira Legasea Villas mới có. Ngoài ra, chủ nhân của Shantira Legasea Villas còn có thể tham gia chương trình hợp tác cho thuê biệt thự để tạo dòng thu nhập thụ động với tỉ lệ chia sẻ lên tới 40% doanh thu thuần hoặc tự do vận hành quản lý.

Có thể thấy, với 6 giá trị nổi bật và đắt giá này, 69 căn biệt thự của dự án Shantira Legasea Villas đã và đang sở hữu những ưu thế đặc biệt so với các dự án bất động sản nghỉ dưỡng khác trên thị trường hiện nay. Sở hữu các sản phẩm tại Shantira Beach Resort & Spa, nhà đầu tư sẽ không phải lo lắng về bất kỳ yếu tố nào từ vị trí, thiết kế, tiện ích đến dịch vụ trải nghiệm cùng chính sách thanh toán hấp dẫn.

Đặc biệt, với không gian sang trọng giới hạn mang đến những tiêu chuẩn sống sang mới, Shantira Legasea Villas xứng đáng trở thành một phần trong bộ sưu tập của giới thượng lưu.

Trường Thịnh