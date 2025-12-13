Setia Edenia: Dự án định vị giá trị tinh thần lẫn tài chính của nhà đầu tư

Setia Edenia - định vị khác biệt trên trục quốc lộ 13

Thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam đang chuyển mình sâu sắc. Báo cáo của Dat Xanh Services và Avison Young cho thấy chu kì phục hồi diễn ra khi trong quý III /2025, nguồn cung mới đạt hơn 26.700 sản phẩm, tăng 13% so với quý trước.

Nhưng nguồn cung tăng không đồng nghĩa với việc người mua dễ tính hơn. Đặc biệt khi dòng vốn FDI quay trở lại với những dự án minh bạch về pháp lý và hạ tầng, thị trường 2025 sàng lọc rõ ràng trong khẩu vị của nhà đầu tư.

Các báo cáo mới cũng ghi nhận nhóm sản phẩm quy hoạch bài bản, phát triển xanh có mức hấp thụ tốt. Sự dịch chuyển ấy mở đường cho xu hướng nổi bật: dòng tiền 2025 đang tìm đến tài sản có “giá trị sử dụng thật”, ưu tiên chủ đầu tư sở hữu pháp lý chuẩn mực, đáp ứng nhu cầu sống chất lượng và trải nghiệm bền vững.

Do vậy, khái niệm “đúng giá trị” trong xu thế mới đòi hỏi ở dự án nhiều yếu tố, vừa kết nối thuận tiện, an yên, thịnh vượng; vừa phải giải được bài toán tài chính như giá dễ tiếp cận, dư địa tăng giá dài hạn và chính sách bán hàng linh hoạt giảm áp lực cho người mua.

Để theo đuổi các tiêu chuẩn khắt khe này, tập đoàn S P Setia – thương hiệu bất động sản hàng đầu Đông Nam Á - đã kiến tạo nên Setia Edenia với định vị “vườn địa đàng thịnh vượng” ngay trung tâm khu Đông Bắc TPHCM.

Setia Edenia nằm giữa miền xanh di sản lớn nhất dọc trục quốc lộ 13, và nằm ngay trung tâm kết nối, thịnh vượng của Đông Bắc TPHCM (Ảnh: Setia Edenia).

Các toà tháp Edenia nằm trong khu compound (khu dân cư khép kín) sinh thái EcoXuân đã hữu hình qua 2 thập kỷ - miền xanh hàng đầu dọc trục quốc lộ 13.

Setia Edenia nằm ngay trung tâm Lái Thiêu, cư dân chỉ mất 10 phút đi bộ để tiếp cận trung tâm thương mại Lotte, Bệnh viện Quốc tế Becamex, các trường quốc tế và ga Metro tương lai. Thêm vài phút di chuyển bằng xe, khách có thể đến AEON Mall, sân golf Sông Bé, chợ Lái Thiêu và cụm khu công nghiệp trọng điểm.

So với các dự án nổi bật dọc quốc lộ 13 và hành lang Thủ Đức - Bình Dương, Setia Edenia xác lập giá trị khác biệt nhờ ba yếu tố cốt lõi nằm trong EcoXuân, vị trí kết nối tốt nhất (PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 công nhận) và quản lý chuẩn quốc tế của S P Setia.

Hệ giá trị bền vững nâng tầm theo thời gian

Là một phần của eco-township (khu đô thị sinh thái) EcoXuân rộng đến 17.062 m2, Edenia nằm giữa thảm thực vật trưởng thành, giảm bụi, cản tiếng ồn và duy trì bầu không khí tinh khiết. Với hệ tiện ích đủ đầy, cộng đồng cư dân quốc tế văn minh, Setia Edenia dành cho khách hàng đánh giá cao giá trị thực hơn giá cả, sẵn sàng đầu tư cho chất lượng sống vượt trội.

Nhóm này thường ưu tiên đô thị tích hợp để tiết kiệm thời gian, đề cao chuẩn quốc tế để giảm rủi ro bảo trì, bảo toàn tài sản. Trong bối cảnh Đông Bắc TPHCM trở thành “thủ phủ” FDI của Đài Loan (Trung Quốc) củng cố triển vọng Setia Edenia là “miền an trú” dành cho đội ngũ chuyên gia, quản lý cấp cao trong những năm tới.

Setia Edenia được kỳ vọng là nơi ở phù hợp của cộng đồng chuyên gia quốc tế, quản lý cấp cao khi dòng vốn FDI đổ vào khu Đông Bắc TPHCM (Ảnh: Setia Edenia).

Đi sâu vào sản phẩm, Setia Edenia cho thấy triết lý “đầu tư đúng giá trị” trong từng chi tiết. Mặt bằng thông minh hạn chế lỗi thi công, tối ưu hóa công năng; trần cao 3,3m mở rộng không gian cảm xúc, giảm nhu cầu tăng diện tích; vật liệu được tuyển chọn kỹ càng để hạ chi phí bảo trì. Tất cả góp phần tối ưu chi phí sở hữu dài hạn.

Đại diện Kansas Capital - đơn vị hợp tác chiến lược với chủ đầu tư - nhấn mạnh: “Mức giá dễ tiếp cận không có nghĩa là tối giản hay đánh mất cốt lõi.

Chi phí tại Setia Edenia được phân bổ cho những giá trị nền tảng như vị trí, chất lượng quy hoạch và năng lực vận hành, thay vì các lớp hoàn thiện mang tính trình diễn. Kết quả là dự án chào đón những ai quan tâm đến cách họ sống, thay vì hình thức bề ngoài”.

Mức giá dễ tiếp cận nhưng tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế tinh mỹ đẹp đẽ giữa miền xanh rộng lớn, đã khiến Setia Edenia trở nên khác biệt (Ảnh: Setia Edenia).

Trong bối cảnh thị trường 2025 đề cao giá trị sử dụng thật, Setia Edenia chính là minh chứng cho hệ giá trị bền vững, tạo thành những lợi thế duy nhất, như khí hậu, sự an yên, cộng đồng và chất lượng môi trường sống.

