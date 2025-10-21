Sea Golf Villas - Bất động sản dành cho giới thượng lưu

Chất sống thượng lưu tại Sea Golf Villas

Trong bối cảnh Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu của du lịch golf thế giới, với nền kinh tế tăng trưởng bền vững và môi trường đầu tư ổn định, phân khúc biệt thự biển và sân golf (Sea Golf Villas) đang khẳng định vị thế của dòng bất động sản đáng sở hữu.

Sea Golf Villas được tạo nên như một dòng sản phẩm bất động sản cao cấp quy tụ “tất cả trong một”. Các chủ nhân sẽ sở hữu những căn biệt thự sang trọng với đầy đủ tiện nghi để xây dựng không gian sống hưởng thụ, an cư.

Đồng thời, các Sea Golf Villas có khả năng cho thuê dài hạn, nhất là các golfer nước ngoài thuê lưu trú nhiều ngày để trải nghiệm du lịch golf tại Việt Nam.

Sea Golf Villas là bất động sản cho chất sống hưởng thụ (Ảnh: CĐT).

Với những sân golf được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng chuẩn sống đẳng cấp trong không gian yên bình, khoáng đạt cùng hệ thống tiện ích phong phú, sang trọng, các sản phẩm Sea Golf Villas được kỳ vọng sẽ mang đến giá trị gia tăng cho giới đầu tư và người ở thực.

Đặc quyền sống dành riêng cho cư dân Ruby Coastal City

Khác biệt với các khu biệt thự hay dự án căn hộ cao cấp thông thường, Sea Golf Villas đặt ra chuẩn mực khắt khe hơn cho năng lực phát triển khi phải kết hợp tinh tế giữa bất động sản sang trọng và sân golf quốc tế.

Với quần thể biệt thự biển và sân golf Ruby Coastal City, đặc quyền sống thượng lưu dành cho các chủ nhân không chỉ nằm ở vị trí sát sân golf 36 hố Ruby Tree Golf Resort mà còn đến từ địa thế kề biển Đồ Sơn, mang lại không khí trong lành và gió biển ngập tràn khắp khu quần thể.

Những căn biệt thự biển và sân golf tạo nên thiên đường xanh tuyệt đẹp, nâng cao sức khỏe thân - tâm - trí cho các chủ nhân tinh hoa cùng mọi thành viên trong gia đình.

Đa dạng trải nghiệm xứng tầm chuẩn sống của giới thượng lưu (Ảnh: CĐT).

Ruby Coastal City sở hữu vị trí nối thẳng tới trung tâm Hải Phòng, nằm sát cảng biển quốc tế và trọn vẹn trong tam giác kinh tế trọng điểm miền Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh). Nơi đây hứa hẹn trở thành chốn an cư lạc nghiệp của giới doanh nhân thành đạt.

Hệ thống tiện ích của Ruby Coastal City thỏa mãn nhu cầu trải nghiệm của các chủ nhân tinh hoa. Một cuộc sống trọn vẹn theo xu hướng cao cấp “all-in-one” (tất cả trong một) sẽ được hiện thực hóa với công viên đa chủ đề, công viên biểu tượng, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao và khu shopping cao cấp hội tụ các thương hiệu nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, quà tặng, siêu thị tới nhà hàng Âu - Á với các thương hiệu như ngân hàng SeABank, siêu thị BRGMart, kem thủy tạ Gourmet, gốm Chu Đậu…

Pháp lý minh bạch giúp Ruby Coastal City trở thành tài sản truyền đời theo thời gian (Ảnh: CĐT).

Ruby Coastal City còn ghi điểm trong mắt giới thượng lưu và các nhà đầu tư khi hưởng lợi từ hệ thống dịch vụ phong phú của quần thể du lịch - nghỉ dưỡng - thể thao Ruby Tree Golf Villas.

Tại đây, các chủ nhân sẽ thoải mái lựa chọn môn thể thao phù hợp với sở thích, từ bộ môn golf hơn 600 năm tuổi cho đến bóng rổ, tennis, pickleball hay các môn dưới nước như đua thuyền thiên nga, chèo kayak và lướt thuyền buồm…

Được hòa mình vào thiên nhiên trong lành, tận hưởng những tiện ích đẳng cấp chỉ trong vài bước chân, Ruby Coastal City trở thành điểm đến an cư, gác lại những ồn ào của cuộc sống thường nhật và là tài sản đầu tư sinh lời của chủ sở hữu.

Sở hữu biệt thự tại Ruby Coastal City sẽ mang đến cơ hội đón đầu bước phát triển của Hải Phòng trong thời gian tới, khi thành phố được quy hoạch trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển, du lịch và dịch vụ quốc gia; xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có bản sắc và ngang tầm quốc tế.