Salacia Villas hưởng lợi từ sự bứt phá của thị trường bất động sản vệ tinh

Bất động sản vệ tinh - động lực mới của siêu đô thị TPHCM

TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở rộng quy mô diện tích lên gấp ba lần, dân số đạt hơn 12,5 triệu người và GRDP tăng 1,5 lần. Cấu trúc đô thị mới theo mô hình đa cực - đa trung tâm giúp thành phố mở rộng sức hút, tương tự các vùng đô thị lớn trong khu vực như Bangkok hay Kuala Lumpur.

Sự hình thành siêu đô thị TPHCM mở rộng có xu hướng tạo ra luồng dịch chuyển dòng vốn và dòng người về các khu vực lân cận. Quỹ đất nội thành ngày càng hạn chế, giá bất động sản (BĐS) trung tâm ở mức cao, trong khi đó hệ thống hạ tầng liên kết vùng từ Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành đến sân bay quốc tế Long Thành dự kiến vận hành giai đoạn 1 từ 2026… đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Nhờ đó tạo điều kiện để các đô thị vệ tinh trở thành điểm đến của người mua ở lẫn nhà đầu tư.

Biểu đồ tăng trưởng giá thị trường 8 tháng đầu năm theo báo cáo của DKRA (Phân khúc nhà phố, biệt thự) (Ảnh: DKRA).

Thị trường 8 tháng đầu năm cho thấy có một sự dịch chuyển mang tính bứt phá trong phân khúc nhà phố, biệt thự tại TPHCM và vùng phụ cận: nguồn cung tăng 70% và lượng tiêu thụ tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái với tỷ lệ hấp thụ đạt 48%, theo báo cáo tháng 9/2025 của DKRA Consulting.

Trên bản đồ các đô thị vệ tinh, Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) - nay thuộc phường Tân Thành, TPHCM - giữ vị trí chiến lược. Khu vực hội tụ ba trục động lực gồm cảng biển, sân bay, cao tốc. Trong đó, cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải thuộc nhóm 19 cảng nước sâu trên thế giới có khả năng đón các tàu siêu trường siêu trọng và đứng thứ 7 thế giới về hiệu suất hoạt động, giữ vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo lợi thế vượt trội cho phát triển công nghiệp, logistics và BĐS cao cấp.

Khu vực hiện quy tụ hơn 15.000 chuyên gia quốc tế làm việc tại 10 khu công nghiệp và 5 cụm cảng, hình thành lực cầu mạnh mẽ về nhà ở cao cấp, trong khi nguồn cung biệt thự compound (khép kín) không nhiều.

Salacia Villas - Điểm sáng đầu tư tại lõi tăng trưởng Phú Mỹ

Theo báo cáo tháng 9/2025 của DKRA Consulting, phân khúc nhà phố, biệt thự tại Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ chiếm khoảng 7% nguồn cung toàn vùng nhưng tỷ lệ tiêu thụ đạt 6,6%, phản ánh nhu cầu của thị trường. Trong bối cảnh đó, Salacia Villas - tổ hợp biệt thự cao cấp do VinaLiving (thành viên Tập đoàn VinaCapital) phát triển, được xem là lời giải cho khoảng trống thị trường này.

Salacia Villas đón đầu dòng vốn và dòng người tại trung tâm thương cảng quốc tế của TPHCM mở rộng (Ảnh: CĐT).

Salacia Villas nằm trong khu tái định cư được quy hoạch bài bản, kết nối nhanh chóng 5-10 phút tới các nút giao Mỹ Xuân - Ngãi Giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, và nút giao Võ Văn Kiệt với cao tốc Long Thành - Hồ Tràm; 15 phút tới cảng Cái Mép - Thị Vải; 30 phút tới sân bay Long Thành và 60-70 phút tới trung tâm TPHCM. Trong giai đoạn 2026-2028, loạt dự án hạ tầng trọng điểm đi vào vận hành sẽ tạo nhiều cú hích, thiết lập mặt bằng giá mới cho thị trường, Salacia Villas được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi.

Sức hút của dự án còn đến từ pháp lý minh bạch với sổ hồng từng lô, nguồn cung biệt thự compound tại Phú Mỹ ít, khả năng khai thác cho thuê với lợi suất có thể lên tới 7,6%/năm, cùng dư địa tăng giá trong dài hạn và dòng vốn FDI có xu hướng dịch chuyển về khu vực.

Salacia Villas hứa hẹn tiềm năng gia tăng giá trị trong chu kỳ phát triển mới của Phú Mỹ (Ảnh: CĐT).

