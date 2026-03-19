Rivea Residences: Từ ký ức đô thị đến biểu tượng mới tại trung tâm Hà Nội

Từ cảm hứng nơi trái tim Hà Nội, ngôn ngữ thiết kế của dự án tái hiện sự đan cài duyên dáng giữa thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống hiện đại - một cách kể chuyện đô thị nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu.

"Chúng tôi xem Hà Nội như một bản nhạc, và dòng sông Hồng là nhịp điệu chính. Aedas muốn mang nhịp điệu ấy vào trong từng chi tiết của công trình. Sử dụng những khối hình và mặt kính lớn là cách chúng tôi gợi lên hình ảnh một dòng nước không ngừng”.

Ông Quân Phạm, Giám đốc Thiết kế Công ty Tư vấn Thiết kế Kiến trúc Aedas chia sẻ rằng, sông Hồng - dòng chảy nghìn năm bồi đắp nên hồn cốt kinh kỳ - chính là cảm hứng khơi nguồn cho ý tưởng thiết kế kiến trúc của Rivea Residences. Sự uyển chuyển của dòng sông đã được chuyển hóa thành nhịp điệu trong từng đường nét trên công trình. Trong cách tổ chức cấu trúc, ánh sáng và trải nghiệm sống, Rivea Residences được hình dung như một nhịp điệu đang chuyển động.

Ngay từ mặt đứng, hai tòa tháp Rivea Residences được tổ chức như những lớp thác xếp tầng liên hoàn. Các sàn được bố trí lệch nhịp có chủ ý, không chỉ tạo nên nhịp điệu thị giác mà còn có vai trò như những “tán che” tự thân. Những lớp này tạo ra hệ bóng đổ tự nhiên, giúp giảm bức xạ trực tiếp lên các tầng phía dưới và hạn chế chênh lệch nhiệt độ theo chiều cao. Đây là một giải pháp vi khí hậu quan trọng trong bối cảnh mùa hè Hà Nội kéo dài và cường độ nắng mạnh.

Đường cong của kiến trúc không chỉ nhằm tạo hình. Việc bo mềm các khối nhà giúp giảm áp lực thị giác của một công trình cao tầng trong khu dân cư, đồng thời hỗ trợ luồng gió lưu chuyển quanh công trình mượt mà hơn so với các mặt đứng phẳng. Nhờ đó, khối kiến trúc vừa giữ được sự hiện diện nổi bật trên đường chân trời, vừa không tạo cảm giác nặng nề khi nhìn từ khoảng cách gần.

Tỷ lệ mặt đứng được xử lý theo nhịp lớp rõ ràng: các tầng ban công, đường cong và khoảng lùi được tổ chức để ánh sáng không rơi gắt mà được tán xạ nhẹ vào không gian ở. Nhờ vậy, mỗi căn hộ có thể đón được nguồn sáng sâu nhưng êm, thay đổi theo giờ và theo mùa. Một thứ ánh sáng có tiết tấu, phản chiếu nhịp vận động của thời gian trong chính không gian sống.

Hai khối nhà - hay cũng chính là hai “dòng chảy” kiến trúc của Rivea Residences không diễn tiến độc lập. Chúng được kết đôi bởi cầu Khởi Nguyên tại tầng 35 - vị trí cao nhất của công trình, tựa như điểm đỉnh nơi dòng thác hội tụ trước khi mở ra những tầng lớp không gian phía dưới.

Tại đây, cây cầu không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông mà còn trở thành một không gian sinh hoạt cộng đồng kết nối cư dân trên cao. Một số tiện ích điểm nhấn được bố trí tại khu vực này, tạo nên những điểm dừng để cư dân thư giãn, gặp gỡ và tận hưởng tầm nhìn rộng mở ra toàn cảnh thành phố.

Từ cấu trúc thác xếp tầng của khối kiến trúc, đến nhịp cầu nối liền trên cao, hệ tiện ích của Rivea Residences được tổ chức như một hành trình liên hoàn. Ở độ cao ấy, cư dân có thể phóng tầm nhìn bao quát thành phố, cảm nhận chuyển động của ánh sáng, của gió và nhịp sống đô thị đang chuyển mình.

Kiến trúc sư Quân Phạm đã có chia sẻ về tinh thần giao thoa và tiếp biến văn hóa được gửi gắm trong kiến trúc Rivea Residences - nơi di sản được tái sinh trong hình hài đương đại.

Rivea Residences được đặt trong một khu vực mà ký ức đô thị và nhịp phát triển mới của Hà Nội cùng hiện diện. Trong bối cảnh đó, Aedas đã tiếp cận bài toán thiết kế ra sao để công trình vừa thuộc về thành phố hôm nay, vừa không tách rời những lớp lịch sử?

- Chúng tôi bắt đầu từ việc lắng nghe “những tự sự” của vùng đất. Rivea Residences giáp ranh khu vực Hoàng Mai và Hai Bà Trưng (cũ), dễ dàng kết nối đến trung tâm Hoàn Kiếm, phố cổ và các trục thương mại - hành chính lớn của Thủ đô, cũng như tiếp cận vành đai 2. Đó là điểm giao thoa giữa ký ức đô thị và nhịp phát triển mới. Vì thế, kiến trúc công trình không thuần hoài cổ hay tân kỳ, mà là sự đan cài hài hòa giữa di sản và hơi thở đương đại.

Liền kề phố cổ và cách Hồ Gươm chỉ 9 phút di chuyển, khu vực này là nơi nếp sống Hà thành vẫn được lưu giữ. Nếp sống ấy không tách rời đời sống hiện đại mà vẫn hòa vào nhịp phát triển của thành phố. Sự hiện diện của công viên hồ sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15ha nằm đối diện cũng góp phần hình thành nên ý tưởng về một “khu vườn treo giữa phố”.

Từ điểm giao thoa giữa ký ức đô thị và nhịp phát triển mới ấy, Aedas đã chuyển hóa tinh thần Hà Nội vào thiết kế Rivea Residences ra sao?

- Chúng tôi không đặt ký ức vào những chi tiết trang trí, mà đưa chúng vào trải nghiệm sống hằng ngày của cư dân. Từ mỗi căn hộ, tầm nhìn panorama 360 độ mở ra trọn vẹn hai di sản đô thị: sông Hồng và khu phố cổ. Trong cùng một khung cảnh, các lớp thời gian của Hà Nội - lịch sử, văn hóa và nhịp sống thương mại cùng song hành trong tầm mắt.

Từ tầm nhìn ấy, ngôi nhà không đơn thuần là một nơi chốn cư trú, mà trở thành một khung cảnh sống luôn chuyển mình cùng thời gian, không gian. Qua ô cửa kính, bình minh lướt qua mặt kính, hoàng hôn rót mật xuống không trung - khung cảnh thường nhật nhưng lại trở thành một phần của ký ức mỗi ngày.

Nếu phố cổ Hà Nội xưa được nhận diện bởi những dãy nhà san sát theo chiều ngang, thì tại Rivea Residences, tinh thần ấy được chuyển hóa thành nhịp điệu theo chiều cao. Các mô-đun kiến trúc được chia nhỏ và xếp lớp liên hoàn theo từng tầng, trong khi đó ban công và logia được đan xen để tạo nên tiết tấu liên tục trên mặt đứng.

Cách tổ chức này vừa gợi cảm giác về nhịp chảy của những dãy phố Hà Nội xưa, vừa tạo nên hiệu ứng thị giác mềm mại cho công trình. Đồng thời, tỷ lệ kiến trúc cũng được cân chỉnh để hài hòa với bối cảnh đô thị - nơi quỹ đất ngày càng hạn hẹp nhưng nhu cầu về không gian sống hiện đại ngày càng lớn.

Tại Rivea Residences, kiến trúc, cảnh quan có thể tác động và nuôi dưỡng đời sống tinh thần của cư dân như thế nào, để mỗi không gian sống không chỉ là nơi ở mà còn là nơi con người tìm thấy sự cân bằng, cảm hứng và cảm giác thuộc về?

- Tại Rivea Residences, hệ tiện ích được tổ chức theo nguyên tắc phân lớp theo cao độ, tạo nên một cấu trúc không gian liên tục thay vì một tập hợp chức năng rời rạc. Cách tiếp cận này giúp các hoạt động của cư dân được phân bổ theo từng tầng không gian khác nhau, mở ra nhiều trải nghiệm sống trong cùng một công trình.

Ở các tầng thấp, những không gian mở đóng vai trò như lớp giao tiếp đô thị. Đây là nơi bố trí các tiện ích mang tính cộng đồng, tạo sự kết nối giữa cư dân và với nhịp sống xung quanh.

Lên đến các cao độ trung gian, hệ vườn treo, không gian nghỉ ngơi và các khu vực tĩnh được bố trí như những khoảng đệm vi khí hậu. Các lớp xanh này giúp điều tiết ánh sáng, nhiệt độ và tạo ra những khoảng dừng nhẹ nhàng trong nhịp sống thường nhật.

Ở tầng cao nhất, các tiện ích mang tính biểu tượng được đặt tại những vị trí mở rộng tầm nhìn. Từ đây, cư dân có thể quan sát toàn cảnh thành phố, trải nghiệm một tầng không gian khác của đời sống đô thị - nơi kiến trúc, cảnh quan và đường chân trời Hà Nội cùng hiện diện trong một tầm nhìn.

Tổng thể kiến trúc tạo nên sự cân bằng giữa sự riêng tư và tính kết nối, giữa yên tĩnh và nhịp sống năng động của đô thị trung tâm.

Cách tổ chức không gian nội thất trong mỗi căn hộ được nghiên cứu ra sao để khơi gợi cảm xúc, tôn vinh nếp sống tinh tế và chiều sâu tâm thức của người Hà Nội?

- Chúng tôi nghĩ về một căn hộ đẹp sẽ không chỉ nhìn bằng mắt, mà cần được cảm nhận bằng nhịp sinh hoạt. Vì vậy mọi chi tiết đều bắt đầu từ ánh sáng và không khí. Hệ kính hộp lớn chạm trần - sàn ứng dụng công nghệ Low-E hai lớp tiên tiến, cân bằng tối ưu giữa ánh sáng tự nhiên, đối lưu gió và khả năng cách âm, cách nhiệt. Hướng nhà, vị trí cửa và cách phân chia phòng được tính toán kỹ lưỡng để luôn mở tầm nhìn về sông, đồng thời đưa thiên nhiên hiện diện tự nhiên trong không gian nội thất.

Nếu ánh sáng, vật liệu hay tỷ lệ thiết kế là dáng vẻ của một căn hộ thì nhịp sống diễn ra trong nó là linh hồn của một tổ ấm. Nơi khởi sinh những khoảnh khắc đời thường mà trân quý. Đó có thể là không gian chứng kiến những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của con, là bữa cơm bên gia đình với muôn vị yêu thương, là lời sẻ chia từ ông bà, là khoảnh khắc rỗng rang khi ngắm nhìn nắng chạm lên khung cửa, hay một buổi chiều ngắm hoàng hôn trôi chảy trên bầu trời.

Theo thời gian, chính những điều giản dị ấy lớn dần và trở thành ký ức nuôi dưỡng mỗi gia đình. Vì thế, một ngôi nhà đích thực không chỉ là nơi để ở, mà là nơi cuộc sống được khởi nguồn và những ký ức được lưu giữ theo năm tháng.

Về ngôn ngữ thiết kế, Rivea Residences không tìm kiếm dấu ấn ở những trường phái giàu tính phô diễn, cũng không chạy theo những biến thể đương đại sắc cạnh của nghệ thuật thiết kế, bởi một phong cách quá phô trương dễ trở nên lạc nhịp. Chúng tôi lựa chọn Mid-Century Modern đến từ một lý do sâu xa hơn: sự phù hợp với tinh thần sống của Hà Nội - một đô thị nhiều lớp ký ức, và vẻ đẹp nằm ở sự tiết chế, tinh tế và có chiều sâu.

Với tỷ lệ gọn gàng, bảng màu trung tính và vật liệu ấm áp, Mid-Century Modern mang lại một thứ ngôn ngữ kiến trúc vừa đủ: đủ hiện đại để thuộc về Hà Nội hôm nay, nhưng cũng đủ trầm tĩnh để hòa vào khí chất thanh lịch, kín đáo đã định hình nên phong cách sống của người Hà Nội suốt nhiều thập niên.

Trở về Rivea Residences không phải là bước vào một không gian phô bày thiết kế, mà là trở lại một nhịp sống quen thuộc: nhẹ nhàng, riêng tư và sâu lắng để theo năm tháng, sự dễ chịu, an nhiên ấy vẫn vẹn nguyên.

Nội dung: Trường Thịnh

19/03/2026 - 08:00