“Resort dưỡng xuân” - xu hướng wellness travel mang bản sắc Á Đông

Từ xu hướng wellness travel đến “Resort dưỡng xuân”

Những năm trở lại đây, wellness travel (du lịch tái tạo sức khoẻ) đã trở thành xu hướng của ngành du lịch thế giới. Giá trị tích cực của xu hướng này từng bước định hình lại cách con người di chuyển, nhất là sau Covid-19.

Bước qua nhu cầu đi xa để trốn ồn ào náo nhiệt, du khách bắt đầu đi để hồi phục, tìm lại cân bằng và năng lượng tích cực. Những liệu pháp như onsen, spa, thiền, yoga, chế độ dinh dưỡng lành mạnh hay giấc ngủ chất lượng trở thành những tiện nghi tất yếu trong hành trình du lịch.

Theo Global Wellness Institute, năm 2022, toàn cầu ghi nhận hơn 819 triệu chuyến du lịch wellness, chiếm gần 8% tổng lượng du khách, đóng góp gần 19% tổng chi tiêu của ngành. Thị trường này được định giá 877 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ vượt 1.700 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Đây là minh chứng cho sự dịch chuyển bền vững trong nhu cầu sống và du lịch của con người hiện đại, từ trải nghiệm bên ngoài sang chữa lành bên trong.

Du lịch tái tạo đang là xu hướng phát triển chung trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, với địa hình đa dạng, khí hậu ôn hòa và kho tàng văn hóa truyền thống phong phú, tiềm năng phát triển du lịch chữa lành được đánh giá là còn vô cùng lớn. Theo báo cáo của tập đoàn nghiên cứu thị trường, IMARC Group, wellness travel hay du lịch tái tạo tại Việt Nam đạt 5 tỷ USD năm 2024 và được dự báo tăng hơn gấp đôi, lên 11,7 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng trung bình gần 9% mỗi năm.

Mặt khác, trong khi xu hướng toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, Việt Nam vẫn còn khoảng trống đáng kể trong việc hình thành các mô hình nghỉ dưỡng chuyên biệt, mang bản sắc riêng. Đa phần các khu nghỉ hiện nay vẫn dừng ở khía cạnh thư giãn, chưa đủ sâu để chạm đến trải nghiệm phục hồi, tĩnh tâm và tái tạo năng lượng.

“Resort dưỡng xuân” - wellness travel toàn cầu với bản sắc Á Đông

Nếu wellness travel là hơi thở quốc tế, khuyến khích phong cách sống chậm và sống lành, thì Resort dưỡng xuân là phiên bản Á Đông của xu hướng này.

Trong tiếng Hán - Việt, “dưỡng” mang nghĩa nuôi dưỡng, bồi bổ, còn “xuân” tượng trưng cho sự sinh sôi, tươi mới và khởi đầu. “Dưỡng xuân” không chỉ nói về tuổi trẻ thể chất, mà còn là mùa xuân của tinh thần, khi con người tìm lại nhịp thở chậm, năng lượng mới và sự an hòa trong tâm trí.

Khi đó, việc nghỉ dưỡng là sự tạm dừng lại những tất bật thường ngày để quay về với “hành trình tái sinh”: tắm mình trong thiên nhiên, phục hồi cơ thể qua liệu pháp khoáng nóng, chăm sóc giấc ngủ và dinh dưỡng, mở lòng với văn hóa bản địa, để sự tĩnh lặng của núi rừng, sông nước dần sắp xếp lại những mảnh ghép của cảm xúc.

Khái niệm Resort dưỡng xuân còn hàm ý về một không gian được kiến tạo để du khách được chữa lành bằng thiên nhiên và văn hóa bản địa. Ý nghĩa này là bước chuyển tự nhiên từ xu hướng toàn cầu sang trải nghiệm du lịch thuần Việt.

Người Việt Nam vốn quen với khái niệm “dưỡng sinh”, “dưỡng thể”, “dưỡng tâm”, và nay “dưỡng xuân” là cách biểu đạt hiện đại của triết lý ấy. Dưỡng xuân lấy cân bằng làm cốt lõi, lấy thiên nhiên làm phương thuốc, và lấy sự tĩnh lặng làm bối cảnh cho quá trình hồi phục từ bên trong.

Resort dưỡng xuân gắn với cách người Việt cảm nhận về sự trẻ trung, về năng lượng sống và mối tương giao giữa con người với tự nhiên.

Trong một bức tranh rộng hơn, khái niệm này mở ra một không gian mới cho du khách. Với người lớn tuổi, Resort dưỡng xuân sẽ là nơi nghỉ ngơi lý tưởng, vừa thư giãn, vừa chăm sóc sức khỏe giữa môi trường trong lành, tĩnh tại.

Với người trung niên, đó là hành trình ngắn nhưng đủ sâu để tạm rời công việc, tái tạo năng lượng và kết nối với gia đình. Với thế hệ trẻ, đây là cách du lịch sống chậm - tìm lại sự cân bằng và tự nhận thức trong không gian mang đậm hơi thở văn hóa và thiên nhiên Việt Nam.

Từ khía cạnh đầu tư, Resort dưỡng xuân đại diện cho một hướng đi mới, nơi giá trị không chỉ nằm ở bất động sản nghỉ dưỡng, mà còn ở mô hình dịch vụ wellness đặc thù, giàu tính nhân văn và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang tìm kiếm hướng phát triển bền vững, “dưỡng xuân” có thể trở thành một biểu tượng mới: kết hợp tinh thần wellness toàn cầu với bản sắc phương Đông - vừa chậm rãi, vừa sâu sắc, vừa mang giá trị lâu dài.

Cùng với sự phát triển của wellness travel tại Việt Nam, việc bản địa hóa mô hình du lịch chữa lành được xem là bước đi thức thời của các nhà phát triển bất động sản. Gần đây, chủ đầu tư Flamingo Holdings cũng có chia sẻ về cảm hứng của mô hình resort dưỡng xuân sắp ra mắt: “Dưỡng thân để tĩnh tâm, dưỡng tâm để thấy xuân mãi còn trong lòng người”.

Khi đi theo định hướng này, Việt Nam không chỉ theo kịp xu hướng quốc tế, mà còn có cơ hội tạo nên vị thế riêng với xu hướng wellness travel toàn cầu nhưng mang bản sắc phương Đông.