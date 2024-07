Resort casino lớn nhất Việt Nam xin đầu tư thêm sân golf thứ 2

Công ty phát triển Nam Hội An - chủ đầu tư resort casino lớn nhất Việt Nam - vừa gửi văn bản đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam xin chủ trương đầu tư thêm 1 sân golf thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (Quảng Nam).

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana) có tổng diện tích hơn 985ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4 tỷ USD, do Công ty TNHH phát triển Nam Hội An làm chủ đầu tư.

Sân golf 18 lỗ đã hoàn thành và hoạt động tại khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Ảnh: Bảo Châu).

Dự án được chia thành 7 giai đoạn thực hiện với mục tiêu xây dựng và kinh doanh khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, vui chơi giải trí cao cấp, tiêu chuẩn 5 sao, trong đó có xây dựng và kinh doanh sân golf 36 lỗ.

Năm 2020, doanh nghiệp này đã hoàn thành và đưa vào hoạt động sân golf 18 lỗ cùng khu khách sạn, thương mại, căn hộ du lịch, câu lạc bộ golf…

Hiện tại, Đà Nẵng có 2 sân golf, Quảng Nam có 3 sân golf, đã hình thành những điểm đến du lịch golf, thu hút khách trong và ngoài nước đến với khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng đang từng bước đưa du lịch golf vươn tầm quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Nằm trong chuỗi liên kết vùng, phát triển du lịch golf sẽ giúp Quảng Nam thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước, nhất là khách có mức chi tiêu cao, tăng thời gian lưu trú của du khách hiện nay 2-3 ngày lên 5-7 ngày.

Ngoài ra, golf còn giúp Quảng Nam phát triển du lịch trái mùa, nhất là những tháng cuối năm, khi không còn là mùa cao điểm của du lịch nội địa.

Theo phương án phát triển các khu chức năng tại quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050, sẽ hình thành không gian phát triển du lịch ven biển Duy Xuyên - Thăng Bình kết nối du lịch Hội An, trên cơ sở phát huy các giá trị tự nhiên sông - biển.

Với phương án phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa - thể thao, Quảng Nam sẽ phát triển khoảng 10 sân golf đạt tiêu chuẩn phục vụ thể thao - du lịch cao cấp trong nước tại Tam Kỳ, Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên…

Với những triển vọng phát triển này, chủ đầu tư resort casino lớn nhất Việt Nam đề xuất đầu tư thêm 1 sân golf 18 lỗ, diện tích khoảng 65,5ha trong ranh giới dự án.

Theo chủ đầu tư, khu vực đề xuất làm sân golf là vùng đất hoang hóa, không có hệ thống thủy lợi, rất khó canh tác nông nghiệp, dân cư thưa thớt. Chủ đầu tư khẳng định, đây là khu vực thuận lợi để xây dựng sân golf.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét kiến nghị của doanh nghiệp theo quy định, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng vừa có văn bản giao các sở, UBND huyện Thăng Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét kiến nghị của doanh nghiệp.