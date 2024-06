Gỡ vướng cho resort casino lớn nhất Việt Nam

Ngày 26/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đã có văn bản yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên và Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An tập trung giải quyết các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana).

Trước đó, ngày 7/6, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An - chủ đầu tư dự án - đã gửi văn bản kiến nghị giải quyết các khó khăn liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

Toàn cảnh dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An - Hoiana (Ảnh: Công Bính).

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND cấp xã khẩn trương xây dựng, thẩm định, trình phê duyệt giá đất bồi thường và giá đất tái định cư. Các huyện cũng phải lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xác định nguồn gốc đất, thu hồi đất và đẩy nhanh công tác đầu tư các khu tái định cư để đảm bảo nhu cầu quỹ đất cho những hộ dân diện di dời, giải tỏa.

Trong trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các huyện cần kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn giải quyết.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn các huyện và đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An sẽ làm việc với các cơ quan chức năng để cung cấp các hồ sơ liên quan và hướng dẫn giải quyết các kiến nghị.

Khu nghỉ dưỡng Hoiana do Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, liên doanh giữa quỹ đầu tư VinaCapital và Tập đoàn Genting của Malaysia, đầu tư phát triển. Tuy nhiên, Genting đã rút lui do không đạt được thỏa thuận về cho phép người Việt vào chơi casino. Thay thế cho Genting là Suncity Group (sau này là LET Group).

Cuối tháng 7/2023, The Straits Times đưa tin gia tộc tỷ phú người Hong Kong Cheng đã nắm quyền kiểm soát khu nghỉ dưỡng casino Hoiana Resort & Golf tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Quyền kiểm soát được chuyển giao sau khi "vua sòng bạc" Macau Alvin Chau, chủ của công ty sở hữu cũ, bị bỏ tù đầu năm nay.

Gia tộc Cheng, gia tộc giàu thứ 3 tại Hong Kong, sở hữu chuỗi cửa hàng trang sức Chow Tai Fook và tập đoàn New World Development. Khu nghỉ dưỡng Hoiana có sòng bạc với 140 bàn đánh bạc và hơn 350 máy đánh bạc, một sân golf và khách sạn sang trọng mang thương hiệu New World và Rosewood của gia đình Cheng. Nhiều cơ sở hạ tầng khác đang được xây dựng với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4 tỷ USD (gần 95.000 tỷ đồng).