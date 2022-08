Quy Nhơn có sân golf do Greg Norman thiết kế

Giới golfer cũng như du khách đến Quy Nhơn sẽ được trải nghiệm sân golf đẳng cấp bậc nhất khu vực tại dự án thành phố bán đảo du lịch thương mại thiết kế theo hướng thông minh đẳng cấp quốc tế MerryLand Quy Nhơn. Do chính "Cá mập trắng" Greg Norman thiết kế, sân golf 18 lỗ ven biển MerryLand Golf Club hứa hẹn sẽ là một tuyệt tác của những thách thức hứng khởi, địa thế độc đáo, thiên nhiên nguyên bản và những trải nghiệm chuyên nghiệp đến từ tay golf huyền thoại.

MerryLand Golf Club là sân golf đầu tiên của Greg Norman tại Quy Nhơn.

Với giới mộ điệu, Greg Norman là một trong những tên tuổi lớn của làng golf. Ông từng 91 lần vô địch các giải đấu quốc tế và giữ kỷ lục đứng đầu bảng xếp hạng golf thế giới trong 331 tuần liên tiếp. Từ chính kinh nghiệm thi đấu, ông đã thành công khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế sân golf.

Greg Norman đã thiết kế hơn 100 sân golf tại 34 quốc gia, 6 châu lục và đạt được nhiều giải thưởng uy tín quốc tế. Nhiều sân golf do ông kiến tạo đã liên tục lọt vào top 100 sân golf tốt nhất thế giới do Tạp chí danh tiếng Golf Digest bình chọn, có thể kể đến như New South Wales Golf Club, Ellerston Golf Club (Úc), Doonbeg Golf Club (Ireland)…

MerryLand Golf Club là một trong những dự án mà "cá mập trắng" dành nhiều tâm huyết. Ông và các cộng sự đã đặc biệt dành lời tán dương cho địa hình của sân golf này trong lần đầu đến khảo sát cùng chủ đầu tư dự án Tập đoàn Hưng Thịnh. Nơi đây sở hữu một địa hình ngoạn mục nằm giữa vịnh và biển, thích hợp tạo ra một sân golf ngoạn mục.

MerryLand Golf Club nằm trên một sườn đồi dốc đứng nối thẳng ra biển với đất đá mấp mô. Đây là địa hình lý tưởng để tạo ra những chiếc "bẫy" độc đáo và đầy kịch tính, thách thức trí tưởng tượng và sự kiên trì chinh phục của các golf thủ, theo chủ đầu tư.

MerryLand Golf Club sở hữu địa hình thách thức cùng tầm view ngoạn mục.

Với phương châm hạn chế tác động vào tự nhiên, Greg Norman đã tham gia trực tiếp khảo sát thực địa, nhằm tận dụng tối đa yếu tố địa hình để thiết kế những thử thách cho người chơi. Ông và các cộng sự cũng nghiên cứu kỹ lưỡng để MerryLand Quy Nhơn Golf Club cũng có thể cung cấp trải nghiệm chơi golf cho tất cả người chơi ở mọi cấp độ, từ trẻ em, người lớn, người mới bắt đầu cho đến những tay golf chuyên nghiệp.

Không chỉ thu hút với những thử thách khó nhằn, MerryLand Golf Club còn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi khung cảnh thơ mộng của biển xanh, cát trắng, nắng vàng,… Trên quy mô 89ha, từ mọi vị trí của MerryLand Golf Club, người chơi đều có thể thu vào tầm mắt toàn bộ khung cảnh tráng lệ của vịnh biển và bán đảo Phương Mai liền kề cùng khu kinh tế Nhơn Hội sầm uất.

Sở hữu vị trí kết nối trên bán đảo Hải Giang, nằm liền kề trung tâm thành phố Quy Nhơn với đa dạng các loại hình giao thông gồm đường không, đường bộ, đường thủy và đường sắt, MerryLand Golf Club hứa hẹn sẽ là điểm đến cho các golf thủ từ khắp nơi đến chinh phục và trải nghiệm.

Những hố golf đang được hoàn thiện tại MerryLand Golf Club.

Những thử thách ấn tượng và tầm view ngoạn mục được chủ đầu tư kỳ vọng sẽ đưa sân golf 18 lỗ trở thành "biểu tượng mới" cho những trải nghiệm đẳng cấp tại MerryLand Quy Nhơn. Cùng với du thuyền 2 thân lớn nhất Đông Nam Á, đây sẽ là những đặc quyền xa xỉ dành riêng cho khách hàng và các chủ nhân danh giá của thành phố bán đảo.

Bên cạnh đó, đến với MerryLand Quy Nhơn, du khách sẽ được hòa mình vào hàng loạt trải nghiệm với hệ thống khách sạn, villas nghỉ dưỡng ven biển cùng hệ tiện ích quy mô như: 5 kênh đào kỷ lục, quảng trường nhạc nước lớn nhất Việt Nam, bến du thuyền, suối cá koi, Beach Club, công viên giải trí, trung tâm thể thao, spa… Tất cả sẽ mang tới những cảm xúc bất tận, giây phút nghỉ dưỡng trọn vẹn cho du khách tại MerryLand Quy Nhơn.

Những trải nghiệm đỉnh cao kết hợp cùng sự xuất hiện của sân golf 18 lỗ MerryLand Golf Club càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho thành phố bán đảo, góp phần đưa nơi đây trở thành điểm đến giải trí, trải nghiệm hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn tầm thế giới.