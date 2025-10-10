PRIME mang tới triển lãm VIBE nhiều ý tưởng kết hợp gạch với nội ngoại thất độc đáo

Người tham dự triển lãm đã được chiêm ngưỡng sự biến hóa của các sản phẩm của Prime trong ứng dụng kiến trúc thực tế.

Sự kết hợp hài hòa giữa gạch và nội thất mang đến vẻ đẹp sang trọng, hiện đại (Ảnh: Prime).

Tại đây, gạch và thiết bị vệ sinh dường như không còn phải là sản phẩm đơn thuần, mà được chọn lựa và sắp đặt, phối kết một cách hài hòa và mang đến cho khách hàng ghé xem triển lãm những gợi ý về một không gian sống hiện đại.

Những kiến trúc sư trẻ đều có thể học hỏi được các cách phối kết sản phẩm và tạo lên những không gian hứng khởi với “Play concept”, tinh tế với “The Elite concept” hay hoài niệm thân thiện cùng “The Artisan concept”. Gian hàng cũng gợi mở nhiều ý tưởng cho những nhóm lứa tuổi khác nhau, phù hợp với gia đình nhiều thế hệ.

Gạch kết hợp tinh tế cùng thiết bị vệ sinh hiện đại tạo nên một không gian cá tính và sắc màu (Ảnh: Prime).

Khách tham quan bị cuốn hút bởi không gian trưng bày sinh động và đầy cảm hứng (Ảnh: Prime).

Các sản phẩm gạch mới từ nhà sản xuất Prime phải kể đến như Flexitech sử dụng công nghệ bề mặt linh hoạt - mềm mịn khi khô, an toàn khi ướt, mang tới giải pháp cho các công trình có thiết kế đan xen nhiều khu vực sinh hoạt.

Sản phẩm của Prime cũng có kích thước khổ lớn, bề mặt bóng như 60x120cm, 80x80cm... hay có độ dày 20mm dành cho khu sân vườn và các vách ốp trang trí cách điệu, nhận được sự quan tâm của người xem.