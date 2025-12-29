Prestige và lựa chọn phát triển khác biệt trong ngành thiết kế nội thất Việt Nam

Lựa chọn này thể hiện rõ qua việc doanh nghiệp tập trung vào các dự án thực tế trong những môi trường đòi hỏi chuẩn mực cao về không gian sống, điển hình là các dự án thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TPHCM).

Các không gian nhà mẫu do Prestige thực hiện tại Phú Mỹ Hưng, góp phần tạo nên sự nhận diện quen thuộc trong cộng đồng cư dân tại khu đô thị (Ảnh: Prestige).

Tại Phú Mỹ Hưng - nơi quy tụ cộng đồng cư dân có yêu cầu cao và tiêu chuẩn thẩm mỹ khắt khe, Prestige dần trở thành cái tên quen thuộc thông qua các dự án nhà mẫu được triển khai bài bản. Việc tham gia thiết kế và thi công nội thất nhà mẫu tại các dự án như The Horizon, The Antonia và The Peak Midtown giúp Prestige hiện diện một cách tự nhiên trong đời sống không gian của cư dân, thay vì thông qua các hoạt động quảng bá ngắn hạn.

Trong bối cảnh thị trường thiết kế - nội thất ngày càng đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và độ phủ truyền thông, Prestige lựa chọn tập trung vào chiều sâu của quá trình thiết kế - thi công. Cách làm này đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, năng lực tổ chức và kiểm soát chất lượng, cùng khả năng theo sát công trình đến giai đoạn vận hành, thay vì tối ưu cho những hiệu ứng ngắn hạn.

Đội ngũ thiết kế - thi công phối hợp chặt chẽ và theo sát tiến độ công trình (Ảnh: Prestige).

Các không gian kiến trúc - nội thất cao cấp do Prestige thực hiện tại hệ thống nhà mẫu Phú Mỹ Hưng, cũng như ở các dự án khác, cho thấy sự cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và trải nghiệm sử dụng. Những giá trị này không chỉ thể hiện tại thời điểm bàn giao, mà dần bộc lộ rõ qua quá trình vận hành, khi không gian thực sự gắn với nhịp sống, thói quen sinh hoạt và kỳ vọng lâu dài của chủ đầu tư.

Hướng phát triển dựa trên chất lượng và hiệu quả sử dụng

Ngay từ tên gọi Prestige Construction Interiors đã phần nào phản ánh định hướng mà doanh nghiệp theo đuổi trong quá trình làm nghề: xây dựng uy tín thông qua chất lượng công trình và sự nhất quán trong từng dự án.

Thay vì mở rộng nhanh bằng số lượng công trình, doanh nghiệp theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, tập trung vào sự đồng đều trong chất lượng triển khai và hiệu quả lâu dài của dự án. Prestige có sự chọn lọc trong việc tiếp cận dự án, đồng thời đầu tư chiều sâu về chuyên môn và nguồn lực cho từng công trình, hướng đến giá trị hợp tác bền vững.

Trong thực tế, phần lớn các dự án của Prestige đến từ những khách hàng đã từng hợp tác hoặc thông qua sự giới thiệu từ các chủ đầu tư trước đó. Cách phát triển này cho thấy khi chất lượng công trình được đặt làm trung tâm, mối quan hệ hợp tác có thể được duy trì và mở rộng một cách tự nhiên, không phụ thuộc nhiều vào các hoạt động truyền thông.

Ảnh thực tế dự án Zen The MarQ - một trong những công trình được triển khai từ mối quan hệ hợp tác tiếp nối (Ảnh: Prestige).

Prestige trong bức tranh chung của ngành thiết kế - nội thất

Trong bức tranh chung của ngành thiết kế - nội thất Việt Nam, Prestige không phải là doanh nghiệp có quy mô lớn hay mức độ hiện diện rộng rãi trên truyền thông. Tuy nhiên, việc một đơn vị phát triển theo hướng chuyên sâu vẫn được ghi nhận tại các giải thưởng quốc tế cho thấy giá trị của cách làm nghề đặt trọng tâm vào chiều sâu chuyên môn và năng lực triển khai thực chất.

Prestige nhận giải Best Conceptual Interior Design tại Asia Architecture Design Awards 2025 (Seoul) (Ảnh: Prestige).

Năm 2025 đánh dấu nhiều cột mốc đáng chú ý của Prestige, khi doanh nghiệp giành giải “Best Conceptual Interior Design - Giải thưởng Thiết kế Nội thất Ý tưởng Xuất sắc” tại Asia Architecture Design Awards (AADA) và “Giải Vàng Best Furniture Home Decor Design - Thiết kế Nội thất và Trang trí Nhà ở xuất sắc nhất” tại VMARK Design Award. Đây là các hạng mục tập trung đánh giá tư duy thiết kế, chiều sâu ý tưởng và khả năng chuyển hóa concept (ý tưởng) thành không gian có giá trị sử dụng thực tế.

Prestige nhận giải Vàng VMARK Design Award 2025 ở hạng mục Best Furniture Home Decor Design (Ảnh: Prestige).

Từ trường hợp của Prestige, có thể nhìn thấy một hướng tiếp cận đáng tham khảo trong ngành: các doanh nghiệp Việt Nam, dù không mở rộng theo bề ngang, vẫn có thể từng bước tiệm cận các chuẩn mực khu vực và quốc tế nếu kiên định với định hướng chuyên môn, đầu tư nghiêm túc cho chất lượng triển khai và giá trị sử dụng lâu dài của công trình.