Phước Đông New City - Dấu ấn đô thị mới từ tập đoàn VRG

Tiên phong trong bất động sản công nghiệp - đô thị - dịch vụ

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (Saigon VRG) kế thừa nền tảng tài chính và năng lực quản trị từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Với chiến lược phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn, Saigon VRG giữ vai trò tiên phong trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp - đô thị dịch vụ.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Ảnh: VRG).

Giai đoạn 2020-2024, VRG đạt doanh thu hợp nhất hơn 141.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế trên 27.500 tỷ đồng; đóng góp hơn 24.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Năm 2025, tập đoàn được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu. Đây là bảo chứng cho tiềm lực tài chính, tạo nền tảng để Saigon VRG hiện thực hóa các dự án quy mô.

Với quỹ đất công nghiệp - đô thị hơn 7.000ha trải dài nhiều tỉnh thành, VRG không chỉ phát triển khu công nghiệp mà còn tiên phong hình thành chuỗi đô thị liền kề, tạo hệ sinh thái sống - làm việc - đầu tư trọn vẹn. Trong đó, Sài Gòn VRG được giao vai trò tiên phong thực hiện các dự án đô thị trọng điểm, tiêu biểu là Phước Đông New City.

Sài Gòn VRG tiên phong phát triển các KCN trọng điểm (Ảnh: Sài Gòn VRG).

Sài Gòn VRG hướng đến hình thành mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, nơi sản xuất, dịch vụ, đô thị cùng phát triển, tạo hệ sinh thái toàn diện, bền vững, từ đó kiến tạo các đô thị dịch vụ liền kề.

Phước Đông New City - Thừa hưởng giá trị từ VRG

Nằm ở trung tâm KCN Phước Đông, Phước Đông New City là mảnh ghép quan trọng trong tầm nhìn đột phá của VRG, giải quyết nhu cầu an cư, dịch vụ, thương mại cho hàng trăm nghìn lao động, chuyên gia, nhà đầu tư.

KCN Phước Đông là điểm sáng tại Trảng Bàng (Ảnh: Minh Phú Land).

Dự án tọa lạc mặt tiền ĐT782, gần ĐT784, thuận lợi kết nối đến Trảng Bàng, Đức Hòa và cửa khẩu Mộc Bài; thừa hưởng trọn vẹn giá trị hạ tầng từ dự án trọng điểm quốc gia như cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Gò Dầu - Xa Mát, Bắc - Nam phía Tây, Vành đai 3, dự kiến có sân bay Tây Ninh.

Khi hoàn thiện, mạng lưới giao thông sẽ biến khu vực thành trung tâm logistics, thương mại và đô thị hóa mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Quy hoạch phân khu Khu A - đô thị dịch vụ của dự án được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt điều chỉnh cục bộ, đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tế, tạo điều kiện tối ưu cho sự phát triển lâu dài.

Dự án sở hữu pháp lý minh bạch, tạo an tâm cho nhà đầu tư. Các sản phẩm nhà phố hiện đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao, đáp ứng nhu cầu ở thực và đầu tư khai thác ngay.

Phước Đông New City nằm giữa KCN Phước Đông (Ảnh: Minh Phú Land).

Hệ thống tiện ích nội khu hoàn thiện gồm đường nhựa rộng rãi, điện nước âm, công viên cây xanh, sân thể thao, trường học, khu vui chơi và trung tâm thương mại kết nối đồng bộ với hạ tầng KCN hiện đại liền kề.

Dự án được xây dựng đồng bộ với hệ thống trường học, bệnh viện… (Ảnh: Sài Gòn VRG).

Tiếp nối hai giai đoạn đầu thành công, Sài Gòn VRG cùng Minh Phú Land chuẩn bị giới thiệu giai đoạn phát triển tiếp theo, gồm các phân khu nhà phố thương mại và tiện ích mới, mở rộng không gian đô thị - thương mại liền kề KCN Phước Đông. Đây là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển quỹ sản phẩm đô thị dịch vụ bền vững của VRG tại Tây Ninh.

Dự án được định vị là tài sản an cư, sinh lời, truyền đời (Ảnh: Minh Phú Land).

Với tầm nhìn dài hạn và vị thế của Sài Gòn VRG, Phước Đông New City đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò nhịp cầu quan trọng, định hình diện mạo mới cho vùng đất công nghiệp - đô thị.

Sài Gòn VRG tiếp tục mở rộng quỹ đất đô thị liền kề các khu công nghiệp, hướng đến phát triển chuỗi đô thị kiểu mẫu tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là cơ hội để nhà đầu tư đồng hành cùng Sài Gòn VRG, kiến tạo giá trị bền vững, truyền đời cho thế hệ tương lai.

