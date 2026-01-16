Phú Thọ - điểm đến đầu tư mới trong năm 2026

Kỳ vọng Phú Thọ trở thành trung tâm mới

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Phú Thọ thu hút sự chú ý của thị trường là định hướng tái cấu trúc không gian phát triển vùng, gắn với việc sắp xếp đơn vị hành chính và phân vai lại các trung tâm kinh tế - đô thị.

Trong bức tranh đó, Phú Thọ được đánh giá có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm hành chính - công nghiệp - dịch vụ của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, thay vì chỉ đóng vai trò thị trường vệ tinh như trước đây, tạo nền tảng cho thị trường bất động sản phát triển theo hướng ổn định và bền vững hơn.

Bên cạnh đó, Phú Thọ sở hữu lợi thế hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Phú Thọ hiện khoảng 90 phút, phù hợp với nhu cầu làm việc liên vùng và xu hướng giãn dân khỏi đô thị lõi.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đóng vai trò trục xương sống, kết nối Phú Thọ với Thủ đô và các trung tâm kinh tế phía Bắc. Ngoài ra, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ cùng các tuyến quốc lộ 2, Quốc lộ 32C và đường Hồ Chí Minh giúp tăng cường khả năng liên thông giữa các địa phương trong khu vực.

Không chỉ có lợi thế về vị trí và hạ tầng, Phú Thọ còn sở hữu nền tảng công nghiệp với nhiều cụm công nghiệp được quy hoạch bài bản, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây sẽ là bệ đỡ quan trọng cho kinh tế địa phương, đồng thời tạo ra lực cầu thực về lao động, nhà ở và dịch vụ.

Theo các chuyên gia, những địa phương có công nghiệp phát triển thường có thị trường bất động sản ổn định hơn, ít biến động và phù hợp với chiến lược đầu tư trung - dài hạn.

Ở góc nhìn chu kỳ thị trường, ông Đoàn Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Newhome Việt Nam, đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường bất động sản các tỉnh, nhận định việc Phú Thọ hướng tới trở thành trung tâm mới của khu vực là yếu tố then chốt tác động đến thị trường.

“Khi không gian phát triển vùng được tái cấu trúc, những địa phương giữ vai trò trung tâm như Phú Thọ sẽ hưởng lợi. Bất động sản vì thế không tăng theo sóng ngắn hạn, mà tăng dần theo hạ tầng, công nghiệp và nhu cầu ở thực”, ông Hùng đánh giá.

Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư ngày càng thận trọng, Phú Thọ được đánh giá đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí: vị trí gần Hà Nội, vai trò trung tâm vùng, nền công nghiệp hiện hữu và mặt bằng giá chưa bị đẩy lên cao.

Phú Thọ được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm mới của khu vực (Ảnh: CĐT).

Cơ hội dành cho nhà đầu tư có dòng vốn vừa và nhỏ

Trong năm 2026, xu hướng đầu tư bất động sản được dự báo tiếp tục dịch chuyển theo hướng chọn lọc, ưu tiên những thị trường có nền tảng phát triển thực thay vì các điểm nóng ngắn hạn. Với nhóm nhà đầu tư có dòng vốn vừa và nhỏ, khoảng 2-3 tỷ đồng, tiêu chí lựa chọn không chỉ nằm ở vị trí hay hạ tầng kết nối mà còn ở khả năng khai thác bền vững, pháp lý minh bạch và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Theo giới chuyên môn, tại những thị trường như Phú Thọ, cơ hội không nằm ở các sản phẩm nhỏ lẻ, phát triển manh mún mà tập trung vào các khu đô thị được quy hoạch bài bản, có hạ tầng đồng bộ, tiện ích hoàn chỉnh và hướng tới nhu cầu ở thực. Đây là phân khúc vừa đáp ứng nhu cầu an cư của người dân địa phương, vừa tạo nền tảng tăng trưởng ổn định cho nhà đầu tư trung và dài hạn.

Đất Việt Green Park - điểm đến đầu tư trong năm 2026 (Ảnh: CĐT).

Với quy mô gần 100ha, Đất Việt Green Park được quy hoạch bài bản theo mô hình khu đô thị hiện đại, dự kiến giai đoạn 1 sẽ cung cấp ra thị trường gần 1.000 sản phẩm liền kề, shophouse, nhà ở xã hội, khách sạn… được kỳ vọng sẽ đáp ứng khẩu vị đầu tư của nhóm khách hàng vốn vừa và nhỏ, hướng đến chiến lược tích lũy tài sản an toàn, trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch và bền vững.

Dự án tọa lạc trên trục đường Trường Chinh, phường Âu Cơ - khu vực được xem là trung tâm phát triển mới của địa phương, kết nối thuận lợi với các khu dân cư hiện hữu, khu hành chính và các trục kinh tế - thương mại trọng điểm.

