Phú Mỹ Hưng khai trương sàn giao dịch mới tại Hà Nội, bắt tay Nomura phát triển Hồng Hạc City

Dấu mốc phát triển mới tại Hà Nội

Việc Phú Mỹ Hưng khai trương sàn giao dịch bất động sản tại số 677 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội là bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng của doanh nghiệp sau hơn 32 năm phát triển thành công ở khu vực phía Nam.

Sàn giao dịch bất động sản Phú Mỹ Hưng tọa lạc tại số 677 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Ông Trương Quốc Hưng - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng - cho biết: “Văn phòng kinh doanh của Phú Mỹ Hưng tại Hà Nội đã có mặt gần 25 năm nay. Việc khai trương sàn giao dịch mới lần này nhằm tối ưu dịch vụ khách hàng với một không gian trải nghiệm sang trọng, hiện đại, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin dự án”.

Nghi thức khai trương sàn giao dịch bất động sản Phú Mỹ Hưng tại số 677 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Sàn giao dịch bất động sản Phú Mỹ Hưng tại Hà Nội được thiết kế với không gian trải nghiệm hiện đại, sang trọng và chuyên biệt cho khách hàng.

Tầng 1 là khu vực lễ tân với diện tích rộng, trần nhà ốp gương tạo hiệu ứng thị giác mở rộng, kết hợp cùng ánh sáng tinh tế và nội thất cao cấp mang lại cảm giác đón tiếp trang trọng ngay từ những bước chân đầu tiên.

Lên tầng 2, khách hàng chiêm ngưỡng khu vực trưng bày sa bàn dự án Hồng Hạc City - một không gian được đầu tư công phu, nơi tái hiện sinh động vị trí, quy hoạch tổng thể và nhịp sống tương lai của khu đô thị.

Từng chi tiết trong sa bàn thiết kế tỉ mỉ, từ cảnh quan, tiện ích đến các phân khu chức năng, mang lại trải nghiệm trực quan sinh động, giúp khách hàng dễ dàng hình dung bức tranh toàn cảnh về một thành phố hiện đại, xanh và bền vững mà Phú Mỹ Hưng cùng Nomura Real Estate đang kiến tạo.

Tầng 3 được bố trí các phòng VIP và phòng họp riêng biệt, phục vụ nhu cầu tư vấn chuyên sâu, đảm bảo sự riêng tư và tiện nghi.

Tầng 4 là văn phòng làm việc của đội ngũ Phú Mỹ Hưng, vận hành toàn bộ hoạt động tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

Với cách sắp xếp này, sàn giao dịch không chỉ là nơi cung cấp thông tin, mà còn mang đến trải nghiệm tham quan, tư vấn và giao dịch toàn diện trong không gian đồng bộ, chuyên nghiệp.

Phú Mỹ Hưng kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn mới của khách hàng quan tâm đến các dự án quy mô lớn của doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc.

Ông Trương Quốc Hưng nhấn mạnh: “Sự hiện diện của sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội là lời khẳng định, cam kết đồng hành lâu dài của Phú Mỹ Hưng cùng khách hàng. Chúng tôi mong muốn mang đến những giá trị thiết thực không chỉ trong quá trình mua nhà, mà cả sau khi khách hàng đã an cư. Với Hồng Hạc City, chúng tôi sẽ liên tục nâng cấp cảnh quan, chỉnh trang kiến trúc để khu đô thị ngày càng đẹp hơn và gia tăng giá trị sống”.

Ông Trương Quốc Hưng - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Tầm nhìn từ hợp tác chiến lược cùng Nomura Real Estate Vietnam

Trong khuôn khổ sự kiện khai trương, Phú Mỹ Hưng công bố hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Nomura Real Estate Vietnam để đồng phát triển khu đô thị Hồng Hạc City. Theo đó, hai doanh nghiệp trở thành đồng chủ đầu tư, mở ra giai đoạn phát triển mới cho dự án.

Hồng Hạc City, được công bố từ tháng 6, là bước đi chiến lược đầu tiên của Phú Mỹ Hưng trong việc mở rộng ra khỏi TPHCM. Dự án sở hữu lợi thế lớn từ tiềm lực tài chính, kinh nghiệm vận hành đô thị của Phú Mỹ Hưng cùng hệ sinh thái đối tác đa dạng.

Trong khi đó, Nomura Real Estate Development (tập đoàn mẹ của Nomura Real Estate Vietnam) là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản, với gần 70 năm kinh nghiệm. Sự kết hợp của hai thương hiệu lớn từ Việt Nam và Nhật Bản hứa hẹn mang lại giá trị bền vững, chuẩn mực quốc tế cho Hồng Hạc City.

Ông Nobuaki Higashi, Tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH Nomura Real Estate Vietnam (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Ông Nobuaki Higashi, Tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH Nomura Real Estate Vietnam, chia sẻ: “Nhật Bản thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, vì vậy Nomura đã tích lũy gần 70 năm kinh nghiệm trong thiết kế và quy hoạch đô thị an toàn, bền vững.

Chúng tôi sẽ mang những kinh nghiệm quý báu này đến Hồng Hạc City, nhằm kiến tạo một khu đô thị hiện đại, vừa đáp ứng phong cách sống chất lượng cao, vừa góp phần giảm thiểu rủi ro ngập lụt - vấn đề đang được người dân đô thị đặc biệt quan tâm.

Giá trị cốt lõi mà chúng tôi mang đến tại Hồng Hạc City đó là một phong cách sống mới. Chúng tôi tích hợp giáo dục, y tế, thương mại và công viên trong một môi trường an toàn, tiện nghi, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực miền Bắc”.

Đại diện Phú Mỹ Hưng khẳng định, với sự đồng hành của Nomura sẽ giúp dự án Hồng Hạc City không chỉ đạt chất lượng về mặt xây dựng mà còn đảm bảo tiến độ, định hình phong cách sống hiện đại và gắn kết cộng đồng, kiến tạo chuẩn mực sống mới.

Gói hỗ trợ tài chính gia tăng lợi ích khách hàng

Trong khuôn khổ sự kiện, Phú Mỹ Hưng cũng công bố hợp tác cùng ngân hàng VIB triển khai các gói hỗ trợ tài chính cho người mua Hồng Hạc City. Theo đó, hiện có 5 ngân hàng đồng hành cùng chủ đầu tư gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank, VIB và ACB.

Khách hàng vay mua sản phẩm Hồng Hạc City có thể được hỗ trợ lên tới 70% giá trị hợp đồng, hưởng lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc từ lúc ký hợp đồng cho đến khi nhận nhà. Sau đó, trong vòng 12 tháng tiếp theo, khách hàng tiếp tục được hỗ trợ 3% lãi suất.

Toàn cảnh lễ khai trương sàn giao dịch Phú Mỹ Hưng tại Hà Nội (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Ngay sau lễ khai trương, sàn giao dịch Phú Mỹ Hưng tại Hà Nội đã tổ chức tiệc trà tri ân khách hàng quan tâm dự án Hồng Hạc City. Tại đây, BIDV chia sẻ nhiều giải pháp tài chính và gói vay ưu đãi cho người mua Hồng Hạc City.

Việc kết hợp cùng hệ thống ngân hàng lớn được kỳ vọng mang lại lợi ích tài chính, góp phần khẳng định tiềm lực của chủ đầu tư. Đây cũng là minh chứng cho cam kết đồng hành cùng khách hàng trong hành trình an cư tại khu đô thị mới.

Cùng với đó, việc khai trương sàn giao dịch tại Hà Nội và hợp tác chiến lược với Nomura Real Estate Vietnam cho thấy tầm nhìn dài hạn của Phú Mỹ Hưng đối với thị trường phía Bắc.

Với Hồng Hạc City, sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế, năng lực phát triển đô thị và các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt hứa hẹn mang đến một khu đô thị đồng bộ, bền vững và trở thành điểm nhấn mới của bất động sản phía Bắc. Hiện tại, toàn bộ sản phẩm Hồng Hạc City đang được đưa ra thị trường đều đã có sổ hồng từng căn.