Phú Mỹ Hưng Harmonie mở bán đợt 1 vào ngày 14/3

Sau sự kiện khai trương nhà mẫu vào ngày 24/1, chủ đầu tư dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie vừa cập nhật thông tin pháp lý; đồng thời xác định thời điểm mở bán đợt đầu.

Không gian sống tại Phú Mỹ Hưng Harmonie.

Công ty Ruby Home trực thuộc hệ sinh thái của Công ty Phú Mỹ Hưng

Theo thông báo do Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng ký, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Ruby (Công ty Ruby Home) có trụ sở tại 510 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là phường Thủ Dầu Một, TPHCM) là công ty con của Công ty Phú Mỹ Hưng.

Công ty Ruby Home là chủ đầu tư Dự án Khu Căn hộ Phú Hưng (tên thương mại: Harmonie), địa chỉ tại phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là phường Chánh Hiệp, TPHCM).

Harmonie là dự án hiếm hoi thuộc phân khúc “Dễ mua” được Phú Mỹ Hưng phát triển trong khoảng 10 năm trở lại đây (Ảnh: CĐT).

Phú Mỹ Hưng Harmonie là dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hưng phát triển tại khu vực Đông Bắc TPHCM, tại giao lộ đường Võ Văn Kiệt và cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc phường Chánh Hiệp, TPHCM.

“Đây là dự án hiếm hoi thuộc phân khúc 'Dễ mua' được Phú Mỹ Hưng phát triển trong khoảng 10 năm trở lại đây”, đại diện chủ đầu tư cho biết

Việc công bố pháp nhân chủ đầu tư nhằm đảm bảo tính minh bạch thông tin, giúp khách hàng và đối tác có cơ sở pháp lý khi tìm hiểu và giao dịch sản phẩm; đồng thời khẳng định dự án được phát triển theo tiêu chuẩn, quy hoạch và quản lý đồng bộ trong hệ sinh thái Phú Mỹ Hưng.

“Công ty Ruby Home hoạt động dưới sự quản lý và giám sát của Công ty Phú Mỹ Hưng trong việc triển khai dự án Harmonie theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam”, thông báo này nêu rõ.

Dự án có vị trí đắc địa, định vị cao cấp, giá vừa tầm, hướng tới khách hàng trẻ.

Phú Mỹ Hưng Harmonie mở bán đợt 1 vào 14/3

Song song với thông tin về pháp nhân chủ đầu tư, thời điểm mở bán giai đoạn 1 cũng đã được tiết lộ. Hai tòa đầu tiên được mở bán vào ngày 14/3 là tòa A2 và A3.

Chỉ những khách hàng đã hoàn tất “booking và chuyển tiền thành ý” mới nhận thư mời tham dự rút thăm chọn mua sản phẩm.

Sảnh của 5 tòa tháp Harmonie được thiết kế tối ưu, kỳ vọng kiến tạo không gian sống thịnh vượng cho cư dân (Ảnh: CĐT).

Theo ghi nhận từ Phú Mỹ Hưng, sau sự kiện khai trương nhà mẫu vào tháng 1, lượng khách đăng ký tìm hiểu và “booking online - chuyển tiền thành ý” liên tục gia tăng. Trong đó, phần lớn là cư dân Phú Mỹ Hưng và nhóm khách hàng trẻ tìm cơ hội sở hữu bất động sản mang thương hiệu Phú Mỹ Hưng tại Bình Dương.

Vì vậy, dự kiến chủ đầu tư triển khai một số chương trình tri ân dành cho khách hàng đặt cọc mua sản phẩm thành công vào 14/3.

Phú Mỹ Hưng Harmonie - Dự án định vị cao cấp, giá vừa tầm

Phú Mỹ Hưng Harmonie được phát triển trên quỹ đất 2ha, gồm 5 tòa tháp cao 32-34 tầng với tổng cộng 1.490 căn hộ và 23 cửa hàng thương mại, dịch vụ, giải trí, mua sắm và giáo dục tại khối đế.

Dự án tọa lạc tại khu vực trung tâm mới của Bình Dương, liền kề các trục giao thông chiến lược và khu công nghiệp VSIP 1, VSIP 2, đáp ứng nhu cầu an cư của chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao.

Toàn bộ dự án được kế thừa và nâng tầm các giá trị cốt lõi của Phú Mỹ Hưng, từ quy hoạch tổng thể, thiết kế kiến trúc, hệ thống tiện ích nội khu đến tiêu chuẩn bàn giao (Ảnh: CĐT).

Chủ đầu tư cho biết, dự án thuộc phân khúc “giá trong tầm tay”, phù hợp với nhu cầu an cư lẫn đầu tư của nhiều nhóm khách hàng trẻ, được phát triển với các tiêu chí định vị cao cấp. Toàn bộ dự án được kế thừa và nâng tầm các giá trị cốt lõi của Phú Mỹ Hưng, từ quy hoạch tổng thể, thiết kế kiến trúc, hệ thống tiện ích nội khu đến tiêu chuẩn bàn giao.

Điểm nhấn là quy hoạch kiến trúc hướng tâm tạo “Thung lũng xanh” trung tâm, hệ tiện ích đa tầng phong cách resort living (nghỉ dưỡng), cùng thiết kế căn hộ thế hệ 3+ đảm bảo 100% căn hộ có ánh sáng, thông gió tự nhiên.

“Điều này mang đến cho khách hàng một cảm hứng rất rõ ràng: cơ hội sở hữu nhà Phú Mỹ Hưng trong tầm tay, không chỉ tại TPHCM mà còn tại một đô thị năng động như Bình Dương”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Hành trình nhân rộng chuẩn sống Phú Mỹ Hưng đến những vùng đất giàu tiềm năng

Đô thị Phú Mỹ Hưng hiện là khu đô thị hiện đại, có bản sắc riêng, nơi nhiều thế hệ cư dân gắn bó, sinh sống, làm việc. Bước sang giai đoạn mới, đô thị Phú Mỹ Hưng được nâng tầm một cách toàn diện - mục tiêu trở thành biểu tượng phong cách sống theo tiêu chuẩn quốc tế.

Song song đó, trên nền tảng kế thừa kinh nghiệm, nguồn lực và tinh thần đổi mới, sáng tạo, đơn vị này tiếp tục nhân rộng chuẩn sống Phú Mỹ Hưng đến những vùng đất giàu tiềm năng.

Đó là lý do, bên cạnh khu đô thị quy mô như Hồng Hạc City tại Bắc Ninh, Phú Hưng Khang tại Phú Thọ, chủ đầu tư cũng phát triển các dự án độc lập, đa dạng phân khúc, để nhiều khách hàng có cơ hội tiếp cận bất động sản mang thương hiệu Phú Mỹ Hưng. Phú Mỹ Hưng Harmonie tại Bình Dương là một bước đi như vậy.