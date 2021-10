Phong cách sống chuẩn Mỹ tại khu căn hộ BMG Hà Nội

Dân trí Căn hộ theo chuẩn 5 sao BMG Hà Nội, được quản lý bởi Best Western, chú trọng yếu tố vị trí, thiết kế, dịch vụ, tiện nghi thượng lưu, kiến tạo cuộc sống chất lượng, khác biệt.

Căn hộ 5 sao - bất động sản cho giới tinh hoa

Song hành với xe sang, đồng hồ xịn, du thuyền triệu đô… giới doanh nhân, những người thành đạt còn có trong bộ sưu tập xa xỉ của mình các bất động sản hạng sang. Cùng với sự gia tăng số lượng người giàu và siêu giàu trên thế giới, căn hộ tiêu chuẩn 5 sao ngày càng được chú ý, dẫn tới nhu cầu sở hữu sản phẩm này gia tăng.

Mỗi căn hộ 5 sao được chăm chút cách tỉ mỉ để đáp ứng các tiêu chí khắt khe của thương hiệu quản lý vận hành. Loại hình này cũng mang tới cho chủ nhân một sản phẩm bất động sản khác biệt, không gian sống tích hợp nghỉ dưỡng với hệ thống tiện nghi cao cấp. Căn hộ 5 sao trở thành không gian sống quen thuộc và là bất động sản có trong bộ sưu tập của giới thượng lưu trên thế giới. Họ sẵn sàng chi hàng triệu đô để mua căn hộ hạng sang giữa trung tâm New York (Mỹ) hay bỏ khoản tiền khổng lồ để sở hữu không gian sống với tầm view hướng thẳng tháp Eiffel (Pháp)…

Không chỉ gắn với danh tiếng của thương hiệu quản lý, những căn hộ này còn được khẳng định bởi độ hoàn thiện vượt trội từ chất lượng xây dựng đến các dịch vụ vận hành, tạo nên tài sản đẳng cấp với giá trị bền vững cho chủ nhân. Bên cạnh việc đáp ứng các quy chuẩn khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế, căn hộ 5 sao còn là một bất động sản ghi dấu cá tính riêng của từng gia chủ, qua đó thể hiện gu thẩm mỹ cũng như vị thế của họ.

Tinh hoa Mỹ tại BMG Hà Nội

Nhắc tới bất động sản hạng sang, đặc biệt là căn hộ theo chuẩn 5 sao tại Việt Nam, mọi người thường nghĩ tới TPHCM - nơi tiên phong và dẫn đầu với nhiều dự án mới được phát triển thời gian qua. Trong khi đó, số lượng căn hộ thuộc phân khúc này tại Hà Nội còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng, nhà đầu tư.

Vì vậy, việc chủ đầu tư Cen Invest kết hợp cùng thương hiệu nổi tiếng Best Western ra mắt căn hộ 5 sao BMG Hà Nội được quản lý bởi Best Western thu hút sự chú ý của thị trường. Tọa lạc nơi vị trí "kề sông - cận phố" tại 93 Đức Giang, Long Biên, BMG Hà Nội sở hữu không gian trong lành, thiết kế cùng chất lượng sống theo chuẩn Mỹ.

Sự sang trọng, tinh tế thể hiện ngay từ khu vực sảnh lễ tân của dự án.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, các căn hộ nơi đây tuân thủ theo quy chuẩn do đối tác Best Western đề ra đang được áp dụng chung trên toàn cầu. Vì vậy, cư dân tại BMG Hà Nội có thể yên tâm sử dụng nguồn nước đảm bảo theo tiêu chuẩn của WHO về sức khỏe; hệ thống điện theo tiêu chuẩn điện IEC - Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế; hệ thống khí tuân thủ tiêu chuẩn NFPA của Mỹ.

Bên trong căn hộ BMG Hà Nội.

Đại diện chủ đầu tư cho biết thêm, cuộc sống thượng lưu đang đón chờ chủ nhân căn hộ BMG Hà Nội với những tiện ích đỉnh cao từ meeting lounge, sky pool, cigar lounge đến golf 3D, đỗ xe định danh... Dự án có các dịch vụ tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, như house keeping, thư ký riêng… Tất cả nhằm kiến tạo không gian sống sang trọng, thoải mái và riêng tư, giúp chủ nhân tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bình an và hạnh phúc.

Không gian golf 3D cho việc rèn luyện môn thể thao quý tộc tại BMG Hà Nội.

Những yếu tố này giúp BMG Hà Nội hứa hẹn trở thành nơi đáng sống, cộng đồng cư dân văn minh theo quy chuẩn quốc tế, quy tụ những người thành đạt và tinh hoa. Việc sở hữu căn hộ 5 sao tại BMG Hà Nội góp phần khẳng định tiềm lực tài chính cũng như vị thế riêng của chủ nhân.

