Phát Đạt ra mắt Risa by La Pura, tòa tháp thiết kế dành cho trẻ em

Phối cảnh Risa by La Pura - tòa tháp đầu tiên của Phát Đạt thiết kế dành cho trẻ em tại Việt Nam (Ảnh: CĐT).

Trước đó, Risa by La Pura được Dot Property Việt Nam vinh danh dự án có “Thiết kế thân thiện với trẻ em”.

Thiết kế, vận hành và áp dụng phương pháp nuôi dưỡng trẻ em

Ông Bùi Quang Anh Vũ - Thành viên hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt chia sẻ, nếu phân khu Zenia tại thị trường Đông Bắc TPHCM, góp phần thay đổi lối sống, trở thành xu hướng tìm kiếm nổi bật trên mạng xã hội cùng 95% quỹ hàng được hấp thụ trong 55 ngày ra mắt, thì Risa by La Pura là lời tiếp nối cho hành trình.

Tại Risa by La Pura, trẻ con sẽ được nuôi dưỡng sự thiện lành từ gốc rễ, qua cách thiết kế không gian sống ứng dụng ý tưởng Urban Healing in Nature (dưỡng lành giữa thiên nhiên đô thị) đến việc áp dụng kết hợp các phương pháp nuôi dạy trẻ thành công trên thế giới như: Montessori, nuôi dưỡng cá nhân độc lập, tôn trọng sự khác biệt, khơi dậy tiềm năng sáng tạo; phương pháp nuôi dạy trẻ cách sống có trách nhiệm, tôn trọng người khác và hòa mình trong tập thể; phương pháp nuôi dạy con quản trị tài chính sớm, để con biết giá trị của đồng tiền và biết trân trọng lao động.

Mỗi phương pháp sẽ gắn liền với các trụ cột phát triển sản phẩm, được đặt để vào từng tiện ích dành riêng cho trẻ. Đơn cử, với trụ cột tăng vận động dưỡng lành (cả thể chất và trí não), phương pháp Montessori được áp dụng thông qua nhóm tiện ích xanh hóa những bức tường bê tông, để con tự do, chủ động khám phá môi trường sống với các cây, cỏ, hoa, lá như đồi vui chơi với thảm cỏ xanh mát, vườn bé yêu từ 1-4 tuổi tránh tia UV, vườn gia vị và thảo dược trị liệu, vườn đọc sách, vườn bí mật,…

Tương tự, triết lý nuôi con cách sống có trách nhiệm, tôn trọng người khác và hòa mình trong tập thể sẽ gắn với trụ cột “True Friends (bạn thật sự)” thông qua nhóm tiện ích cứng khuyến khích con tham gia vận động tăng cường sức khỏe cùng bạn bè như sân chơi thể thao đa năng, sân chơi nước, hồ bơi trẻ em tách biệt hồ bơi người lớn, Kidzone trong nhà, khu leo núi trong nhà… Hay nhóm tiện ích mềm bồi dưỡng ý thức cộng đồng từ đào tạo kỹ năng nói chuyện trước đám đông, lớp kỹ năng sơ cấp cứu cho trẻ em đuối nước, phòng cháy chữa cháy đến lớp kỹ năng bảo vệ bản thân…

Risa by La Pura đầu tư trường học theo chuẩn quốc tế ngay trong nội khu, đủ an toàn để con có thể tự đến trường mỗi sáng cùng bạn bè, dạy con cách tự quản lý thời gian đi học đúng giờ, về nhà đúng giờ để không bỏ lỡ các hoạt động thú vị tại đô thị “all-in-one” (tất cả trong một).

Đặt mình vào dòng phát triển chung của đất nước, Risa by La Pura chú trọng việc nuôi dưỡng các cư dân nhí trở thành công dân toàn cầu. Theo đó, trẻ em tại Risa được giao tiếp với người nước ngoài như người bản địa thông qua các khóa kỹ năng mềm thiết kế riêng như: học đá bóng, bơi lội trực tiếp với thầy cô nước ngoài… Chủ đầu tư dự án cũng tiến hành ký kết hợp tác cùng hệ thống giáo dục, áp dụng chương trình đào tạo song ngữ theo chuẩn Oxford.

Tạo khoản đầu tư ý nghĩa

Dựa vào lộ trình phát triển của toà tháp thiết kế riêng cho trẻ em cho thấy Risa La Pura đang thổi một làn gió mới vào thị trường bất động sản thông qua cách làm sản phẩm đi từ giá trị cốt lõi, để mỗi viên gạch được xây nên đều mang đậm giá trị sống đúng nghĩa. Bởi dù đầu tư cho thuê hay mua để an cư thì đích đến cuối cùng vẫn phải là một đô thị sinh khí và bền vững. Đây được xem là phần lời dành cho tệp đầu tư vào dự án trong giai đoạn này.

Phối cảnh công viên trung tâm tại La Pura (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, Risa thuộc La Pura nên sở hữu loạt lợi thế của đô thị “all-in-one” giáo dục - y tế - giải trí cao cấp bậc nhất Đông Bắc TPHCM với hơn 100 tiện ích hiện đại; sảnh đón kết nối cao 8m; 20.000m2 thương mại được quy hoạch thành phố Nhật, phố Hàn; trung tâm thương mại, rạp chiếu phim trong nhà…

Song song, vị trí đắc địa khi sở hữu 300m mặt tiền Quốc lộ 13, thừa hưởng tiềm năng tăng giá từ metro số 2 Bình Dương ngang nhà - một trong 10 dự án metro được TPHCM ưu tiên đầu tư trước.

Ghi nhận thực tế, tiến độ xây dựng dự án đang đẩy mạnh, thi công 24/7 cùng chất lượng công trình được bảo chứng bởi Tổng thầu xây dựng Central, giám sát xây dựng Artelia.

47 đại lý phân phối tại Risa by La Pura (Ảnh: CĐT).

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt dự án Risa by La Pura, Phát Đạt cũng ký kết hợp tác chiến lược với Ngân hàng MB, công bố 47 đại lý phân phối, góp phần giới thiệu sản phẩm ra thị trường minh bạch thông tin, tư vấn chính xác, chuyên nghiệp và tận tâm.