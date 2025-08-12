Phân khu Casa và bộ sưu tập 200 tác phẩm kiến trúc cho những chủ nhân tinh hoa

Mỗi căn nhà phố hay biệt thự không chỉ khác biệt ở thiết kế hay công năng, mà còn mang trong mình câu chuyện riêng của chủ nhân - được kể bằng ngôn ngữ của mái ngói, vòm cửa, màu sơn chống muối biển và từng chi tiết hoàn thiện chuẩn mực.

Mỗi ngôi nhà, một cá tính, một lựa chọn sống

Với mỗi người, “ngôi nhà trong mơ” mang hình dáng khác nhau. Chị Thu Hương (Hà Nội) sau những chuyến bay đi về liên tục tới TPHCM đã chọn được cho mình chốn về trong mơ, cũng là khoản đầu tư tích sản lý tưởng mà chị mong mỏi, khi nói về căn biệt thự Casa sát công viên Sun World.

Mỗi ngôi nhà Casa là một tuyên ngôn cá nhân hóa khác biệt.

Blanca City không dừng ở việc kiến tạo khu đô thị biển quy mô bậc nhất Vũng Tàu, mà còn chạm đến giấc mơ về một tổ ấm ven biển xứng tầm, nơi phong cách sống được nâng tầm thành tuyên ngôn cá nhân hóa khác biệt.

Tọa lạc giữa lòng đô thị biển Blanca City, phân khu Casa nổi bật với hệ sản phẩm thấp tầng đẳng cấp bao gồm: Casa Townhouse, Casa Villa - song lập, Casa Villa - đơn lập và Casa Grand Villa. Không đơn thuần là loại hình diện tích hay quy mô, bốn dòng sản phẩm tại Casa đại diện cho bốn phong cách sống khác biệt - từ tinh giản, hiện đại đến phóng khoáng, cổ điển và sang trọng đỉnh cao.

Mỗi dòng được thiết kế với chiều cao 3-4 tầng nổi và 1 tầng hầm đa năng - điểm nhấn hiếm thấy tại các dự án ven biển. Tầng hầm mở ra khả năng tùy biến không giới hạn: gara riêng, phòng giải trí, hầm rượu, kho lưu trữ hoặc không gian kinh doanh... Tất cả tích hợp trong ngôn ngữ thiết kế nhất quán, đảm bảo đồng bộ về mỹ học và tối ưu công năng.

Tầng hầm đa năng của Casa mở ra khả năng tùy biến không giới hạn.

Là khu nhà ven biển hiếm hoi có đa phần sản phẩm với pháp lý minh bạch, các sản phẩm tại Casa là tài sản được truyền qua nhiều thế hệ. Vì vậy, tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng được đặt lên mức tối đa, đảm bảo không chỉ thẩm mỹ mà còn bền vững với thời gian và điều kiện khí hậu đặc thù vùng biển.

Toàn bộ mặt ngoài các căn nhà được hoàn thiện với 5 đến 7 lớp sơn, trong đó bao gồm 2 lớp bả, 1 lớp lót và 2-4 lớp phủ cao cấp. Quy trình này không chỉ giúp công trình đạt hiệu ứng thẩm mỹ trắng thô mộc theo đúng phong cách Địa Trung Hải, mà còn chống chịu muối biển, chống nấm mốc và hạn chế phai màu vượt trội, đảm bảo vẻ đẹp lâu dài kể cả sau hàng chục năm.

Phối màu chủ đạo của toàn bộ phân khu là trắng - đỏ terracotta: tường trắng thanh thoát, mái ngói đất nung đậm chất địa phương nhưng hòa quyện phong cách châu Âu. Hiệu ứng thị giác giữa những gam màu đối lập tạo nên cảm giác rực rỡ, sống động và rất đặc trưng cho một đô thị biển hiện đại nhưng vẫn gìn giữ chiều sâu văn hóa.

Thẩm mỹ Đông - Tây giao hòa trong không gian kể chuyện

Casa không đi theo lối kiến trúc đại trà. Mỗi căn biệt thự, mỗi căn nhà phố là một câu chuyện kiến trúc được kể lại từ sự giao thoa giữa tinh thần Iberia (bán đảo bên bờ Địa Trung Hải) và bản sắc văn hóa Nam Bộ. Đó là lý do hơn 200 mẫu thiết kế khác biệt tại đây không đơn thuần chỉ khác về mặt đứng, mà khác cả về tỷ lệ, hình khối, chi tiết cửa vòm, cửa vuông, mái ngói hay hệ thông gió...

Casa mang cảm hứng Iberia giao thoa với văn hóa Nam Bộ.

Khác với các sản phẩm “may sẵn”, Casa được ví như những ngôi nhà “đặt riêng theo gu sống”. Gia chủ chọn lựa từ hàng trăm mẫu thiết kế, linh hoạt sắp xếp công năng bên trong theo nhu cầu nghỉ dưỡng, đa thế hệ hay kinh doanh. Trong không gian đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về ánh sáng, thông gió, tầng cao và tỷ lệ, chủ nhân hoàn toàn có thể cá nhân hóa nội thất - từ chọn chất liệu sàn, gạch, ánh sáng đến giải pháp âm thanh, lưu trữ, trưng bày bộ sưu tập...

Chuẩn sống nghỉ dưỡng trong lòng một đô thị biển kiểu mẫu

Casa không đứng riêng lẻ, mà là một phần trong hệ sinh thái Blanca City - đô thị biển kiểu mẫu lần đầu tiên xuất hiện tại Vũng Tàu, nơi mọi nhu cầu sống - nghỉ dưỡng - đầu tư đều được đáp ứng chỉ trong vài bước chân.

Cư dân tại Casa được thụ hưởng bãi biển riêng, hệ công viên cảnh quan lấy cảm hứng từ truyền thuyết Cá Ông, tổ hợp trường học - y tế - thương mại - khách sạn quốc tế, và nhất là công viên Sun World Vũng Tàu - biểu tượng giải trí với hơn 20 trò chơi, đa dạng dịch vụ giải trí, ẩm thực vận hành có thể vận hành đến tối.

Casa tọa lạc hưởng trọn hệ sinh thái “all-in-one” của Blanca City.

Cùng với quy hoạch tổng thể của thành phố và hạ tầng trọng điểm vùng sắp đi vào vận hành như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường ven biển Bình Thuận - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành, hay kế hoạch của đường sắt TPHCM - Vũng Tàu, cầu vượt biển Cần Giờ… Blanca City và phân khu Casa hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tâm điểm kết nối và trung tâm du lịch cao cấp của TPHCM, nơi định hình phong cách sống ven biển chuẩn mực cho cả khu vực phía Nam.