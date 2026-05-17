Lãnh đạo vừa mãn hạn tù và tái xuất, LDG, FLC bị ngân hàng "gọi tên"

Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với nhiều điểm đáng chú ý.

Trong kỳ, doanh thu của doanh nghiệp ở mức 0 đồng, công ty còn phát sinh khoản hàng bán bị trả lại hơn 9,8 tỷ đồng, khiến doanh thu thuần ghi nhận âm hơn 9,8 tỷ đồng. Trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng gần 16,3 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/3, tổng tài sản của LDG đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp chỉ còn gần 5 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 1.600 tỷ đồng đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu là khoản tiền gửi kỳ hạn trị giá gần 1.561 tỷ đồng đã bị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ tài chính của công ty. Khoản tiền này hiện được chuyển sang mục tài sản ngắn hạn khác trên báo cáo tài chính.

Được biết, đây là quý kinh doanh đầu tiên lãnh đạo vừa mãn tù và tái xuất trở lại. Cụ thể, LDG vừa thông qua việc thành lập Hội đồng Chiến lược trực thuộc HĐQT và giao ông Nguyễn Khánh Hưng giữ vai trò Chủ tịch. Ông Hưng từng là Chủ tịch HĐQT LDG. Cuối năm 2023, ông bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng” liên quan đến vụ án tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park) ở Đồng Nai do công ty làm chủ đầu tư.

Ngày 28/4/2025, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt ông Nguyễn Khánh Hưng 16 tháng tù về tội danh trên. Sau khi chấp hành án, ông Hưng bất ngờ tái xuất kỳ họp cổ đông thường niên và cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng ban lãnh đạo trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp.

Một trường hợp khác tương tự tại Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC). Ông Trịnh Văn Quyết vừa trở lại điều hành hệ sinh thái sau khi mãn tù.

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC (Ảnh: DT).

Thực tế, thời gian qua, công ty của doanh nhân này còn liên tục bị siết nợ.

Mới nhất, MSB thông báo thu giữ hàng loạt tài sản đảm bảo liên quan đến Bamboo Airways để xử lý nợ. Danh mục bao gồm hơn 200 bất động sản tại Gia Lai và nhiều tài sản khác tại Thanh Hóa đứng tên Tập đoàn FLC, cho thấy áp lực tài chính không nhỏ trong hệ sinh thái này.

Đầu tháng 4, Phòng xử lý nợ - Khối quản trị rủi ro của Sacombank cũng thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways). Tài sản gồm quyền sử dụng đất hơn 86.300m2 thuộc Khu phức hợp Đăk Đoa, xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai (nay là xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai). Chủ sở hữu của bất động sản này là Tập đoàn FLC.

Danh sách công khai của cơ quan thuế Thanh Hóa mới đây cho thấy Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort - công ty con do FLC sở hữu 100% - đang nợ hơn 34 tỷ đồng tiền thuế. Danh sách nợ thuế tại Thanh Hóa có 166 cái tên, với tổng số nợ 471 tỷ đồng.

Sự trở lại của các lãnh đạo từng vướng vòng lao lý mang lại niềm tin mới cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong ngắn hạn áp lực với các doanh nhân này được cho là không hề nhỏ, khi vừa phải xử lý loạt tồn đọng vừa phải huy động vốn cho các chiến lược mới.